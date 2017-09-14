Але волонтери і благодійні фонди закривають те, що "офіційні державні" канали в принципі не закривають - наприклад, багато чого з такмеду просто відсутнє в офіційній документації і без волонтерів в аптечки не потрапить.
Ну , перше то питання до держави про в принципі. Чого залізні корита перекладені на нас а ми маєм шукати волонтерів? На рахунок аптечок... толку з того чуть більше ніж ноль. Мож якийсь спецназовець щось в тому розуміє і має достатньо холодну голову щоб приміняти. ... Медиків мало. Спеціалісти не хотять мобілізуватись. Хороший медик достатньо заробляє і знає кому заплатити щоб одкосити. На передніх точках там групки піхотинців чоловік по 5. І до ближніх точок метрів 100. Максимум турнікет накладуть і витащать. Тащити не менше півтори км під безпілотниками. Часто при евакуації важкого ще 2х 3х ранять. Тактична медицина вона в америкосів ,коли вони воюють з бедуїнами . Півтори години і раненого на вертольоті в госпіталь. Те що в лікарів вже в руках то да , дієве. Но основне таблетки од тиску, парацетамол, од поносу, мож ще там кашель. Це саме тактичне. Лікарств треба в медпункт і в лікарні. І людей які в усьому тому шо навезуть волонтери розберуться і хоча б поскладають. Бо валяються коробки і хрєн зна шо там... лікар не встигає крапельниці од тиску контуженим назначати, бо він за 4х і не залізний. Про медицину це я так до слова. Воно в усіх сферах
hume написав:На основе просмотренного за два года видео я слабо понимаю какая польза от танка в условиях нашей войны. Понимаю, что пользу приносит всё, что стреляет в сторону кацапов, но эффекта на 10 млн я не заметил.
Це нерозуміння виходить виключно з того, що у вас не було нагоди потрапити під обстріл танка. Так, це дорога, але ефективна в своїй ніші зброя. Звичайно, якщо будувати свої уявлення про другу світову війну на основі пропагандистських картинок курської дуги, то складається враження, що танки втрачають свою ефективність.
ЛАД написав:Уже давно писал, что роль волонтёрства несколько преувеличена. И по сравнению с западной помощью, и по сравнению с государственными расходами. Расходы госбюджета на оборону за 2023 2097620,5 млн. грн. Это по сегодняшнему курсу 53,5 млрд. долл. А в прошлом го
Звичайно, що перебільшена. Поки Рєзніков розказував про весільні дрони, очі передових підрозділів забезпечували волонтери. Яким відсотком втрат завдячуєм волонтерським дронами, а скільки - західною артилерією(яку часто-густо корегують знову ж таки волонтерські дрони). По медицині знову ж таки - скільки життів врятовано задяки волонтерським корчам ? Порахуєте? Освоєні суми звісно легше рахувати, але було б добре і ефективність цього освоєння рахувати.
Востаннє редагувалось sashaqbl в П'ят 29 бер, 2024 09:18, всього редагувалось 1 раз.
Mimohod написав:облТЦК: "Доставить 40 тыс ухилянтов срочно!"
40 тис це тільки по Прикарпаттю. Цілком реальна цифра, враховуючи скільки і до війни по факту перебували за кордоном, дехто і за ці 2 роки перебрався, ну і ще ВПО не всі виконують вимоги. Впевнений, що і найідеальніший закон про мобілізацію радикально не змінить проблему з мобілізацією, оскільки має бути консенсус його виконувати, а його в принципі неможливо досягти.
Бетон написав:Какие данные постоянно хочет уточнить ТЦК? У меня в ДІЯ даже три диплома потянулись и аттестат. Что им нужно уточнять? У них все базы есть уже. Они сейчас знают о каждом больше, чем он сам
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