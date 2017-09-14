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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7418741974207421>
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 08:45

  Faceless написав:

Але волонтери і благодійні фонди закривають те, що "офіційні державні" канали в принципі не закривають - наприклад, багато чого з такмеду просто відсутнє в офіційній документації і без волонтерів в аптечки не потрапить.

Ну , перше то питання до держави про в принципі. Чого залізні корита перекладені на нас а ми маєм шукати волонтерів? На рахунок аптечок... толку з того чуть більше ніж ноль. Мож якийсь спецназовець щось в тому розуміє і має достатньо холодну голову щоб приміняти. ...
Медиків мало. Спеціалісти не хотять мобілізуватись. Хороший медик достатньо заробляє і знає кому заплатити щоб одкосити. На передніх точках там групки піхотинців чоловік по 5. І до ближніх точок метрів 100. Максимум турнікет накладуть і витащать. Тащити не менше півтори км під безпілотниками. Часто при евакуації важкого ще 2х 3х ранять. Тактична медицина вона в америкосів ,коли вони воюють з бедуїнами . Півтори години і раненого на вертольоті в госпіталь. Те що в лікарів вже в руках то да , дієве. Но основне таблетки од тиску, парацетамол, од поносу, мож ще там кашель. Це саме тактичне. Лікарств треба в медпункт і в лікарні. І людей які в усьому тому шо навезуть волонтери розберуться і хоча б поскладають. Бо валяються коробки і хрєн зна шо там... лікар не встигає крапельниці од тиску контуженим назначати, бо він за 4х і не залізний.
Про медицину це я так до слова. Воно в усіх сферах
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 08:47

  vitaliiangel написав:
В період з 1 січня по 28 березня цього року російські війська захопили майже на 100 квадратних кілометрів більше, ніж за останні три місяці 2023 року.

Військові аналітики припускають, що такий темп просування може бути зумовлений поєднанням нестачі зброї в українців та більш сприятливих погодних умов взимку, ніж восени.

У ISW зазначили, що це незначне збільшення темпів російського просування не відображає загрози російського оперативного успіху.

Ось чому хотаб вчора заговорив про Тернопіль. Хоче туди перенести готіакові дрллари
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 09:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:На основе просмотренного за два года видео я слабо понимаю какая польза от танка в условиях нашей войны. Понимаю, что пользу приносит всё, что стреляет в сторону кацапов, но эффекта на 10 млн я не заметил.

Це нерозуміння виходить виключно з того, що у вас не було нагоди потрапити під обстріл танка.
Так, це дорога, але ефективна в своїй ніші зброя. Звичайно, якщо будувати свої уявлення про другу світову війну на основі пропагандистських картинок курської дуги, то складається враження, що танки втрачають свою ефективність.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 09:05

Зеленский говорит: "Нам 500 тыс призывать не надо", облТЦК: "Доставить 40 тыс ухилянтов срочно!". Царь хороший, бояре как всегда...
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 09:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Уже давно писал, что роль волонтёрства несколько преувеличена. И по сравнению с западной помощью, и по сравнению с государственными расходами. Расходы госбюджета на оборону за 2023 2097620,5 млн. грн. Это по сегодняшнему курсу 53,5 млрд. долл. А в прошлом го

Звичайно, що перебільшена. Поки Рєзніков розказував про весільні дрони, очі передових підрозділів забезпечували волонтери.
Яким відсотком втрат завдячуєм волонтерським дронами, а скільки - західною артилерією(яку часто-густо корегують знову ж таки волонтерські дрони).
По медицині знову ж таки - скільки життів врятовано задяки волонтерським корчам ?
Порахуєте? Освоєні суми звісно легше рахувати, але було б добре і ефективність цього освоєння рахувати.
Востаннє редагувалось sashaqbl в П'ят 29 бер, 2024 09:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 09:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Mimohod написав:облТЦК: "Доставить 40 тыс ухилянтов срочно!"

40 тис це тільки по Прикарпаттю. Цілком реальна цифра, враховуючи скільки і до війни по факту перебували за кордоном, дехто і за ці 2 роки перебрався, ну і ще ВПО не всі виконують вимоги.
Впевнений, що і найідеальніший закон про мобілізацію радикально не змінить проблему з мобілізацією, оскільки має бути консенсус його виконувати, а його в принципі неможливо досягти.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 09:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Какие данные постоянно хочет уточнить ТЦК?
У меня в ДІЯ даже три диплома потянулись и аттестат.
Что им нужно уточнять? У них все базы есть уже. Они сейчас знают о каждом больше, чем он сам

Стан вашого здоровя і придатність до військової служби.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 09:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:40 тис це тільки по Прикарпаттю. Цілком реальна цифра, враховуючи скільки і до війни по факту перебували за кордоном, дехто і за ці 2 роки перебрався, ну і ще ВПО не всі виконують вимоги.

Я думаю, основна маса - це ті, яким на блокпостах вручали повістки, а вони їх викидали. Таких певний період було процентів 90. Потім перейшли до бусифікації
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 09:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Нас висміювали як підбурювачів війни»: Крамон про попередження України щодо вторгнення РФ
Колишня депутатка Бундестагу Віола фон Крамон пояснила, чому напередодні повномасштабного вторгнення Росії на територію України вона сказала, що “українська влада ймовірно вживає наркотики”.
“Тому що ваш улюблений оратор звинуватив усіх жителів Заходу у поширенні паніки. Більше того, він заявив, що всі, хто попереджав про повне російське вторгнення, збиралися тільки зруйнувати економіку і знецінити валюту”, – пояснила вона.
“Я була шокована, коли прочитала це. Моя перша реакція: Що не так із цим керівництвом? Вони вживають наркотики? Чому вони не сприйняли серйозно попередження розвідки з Вашингтона та Лондона? Чому б не підготувати та захистити власне населення цивільними заходами? Чому б не перейти до військової економіки? Але натомість нас висміювали як підбурювачів війни. Через 4 тижні почалося повномасштабне вторгнення”, – написала депутатка.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 09:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️ISW оцінив територію України, захоплену російською армією у 2024 році

Аналітики зазначають, що російська армія від початку наступальних операцій у жовтні 2023 року захопила 505 квадратних кілометрів території України.

За оцінками ISW, у період з 1 січня по 28 березня 2024 року російські війська захопили майже на 100 квадратних кілометрів території більше, ніж за останні три місяці 2023 року. Такі темпи просування можуть бути пов'язані з поєднанням нестачі техніки в України та сприятливіших погодних умов взимку, ніж восени.

Больше мобилизации. Больше людей.

С таким темпом на які кордони выйти планируется?
Бетон
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