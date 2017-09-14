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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7418741974207421
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 09:32

  sashaqbl написав:
  Бетон написав:Какие данные постоянно хочет уточнить ТЦК?
У меня в ДІЯ даже три диплома потянулись и аттестат.
Что им нужно уточнять? У них все базы есть уже. Они сейчас знают о каждом больше, чем он сам

Стан вашого здоровя і придатність до військової служби.

Это не данные. Это называется: з'явитися всім для проходження влк і відправки в бойову частину, а не словоблудием прийдите уточнить данные.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 09:34

  fox767676 написав:
  Бетон написав:Какие данные постоянно хочет уточнить ТЦК?
У меня в ДІЯ даже три диплома потянулись и аттестат.


Тцк хочет сверить отметки и чтоб Вы принялись за 4-й диплом

Сейчас получать второе высшее запрещено.
Как, в общем-то, поступать в нормальные Европейские вузы. И выезжать дейсивующим студентам. Это незаконно, но товарищей здесь всё устраивает
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 09:39

  mephala написав:
  холява написав:Начните с себя .


еще раз повторю - он воевал по своей рабочей специальности которую выбрал себе в качестве профессиональной стези.
т.е. он просто РАБОТАЛ тем кем изначально собирался быть. как и многие другие военные.
так что не нужно тут тыкать в то что он воевал все это время - он себе сам выбрал эту специальность. так уж случилось что ему пришлось воевать а не только тренировочные вылеты делать.
а вот когда речь зашла что стезю которую мы выбраем в 20 лет нужно сменить - он спрятался за системой понимая что никто его не будет заставлять переквалифицироваться в штурмовики.

а по поводу меня - так я так само как и он тоже работал по своей специальности.
мне тоже начать на каждом повороте всем тыкать какой я герой что работал по специальности у себя в старне и не свалил за бугор?

Военные, которых мы кормили 40 лет, когда наконец наступил их час, сегодня прячутся за спинами трактористов и айтишников.

Понравился гегерал НАТО, который судя по биографии, ни дня не был ни на какой войне, но он приехал в Украину и указывает кого мобилизировать - молодых детей. Нет, его не беспокоит вооружение.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 09:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Сейчас получать второе высшее запрещено.
Как, в общем-то, поступать в нормальные Европейские вузы. И выезжать дейсивующим студентам. Это незаконно, но товарищей здесь всё устраивае

Ви, я так розумію, вже вазеліном ан всю сімю запаслися і чекаєте бурятів?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 09:55

❗️Мобілізовувати ще 500 тисяч людей не треба. Ця цифра зменшена, – головком Сирський.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 10:08

  sashaqbl написав:
  Бетон написав:Сейчас получать второе высшее запрещено.
Как, в общем-то, поступать в нормальные Европейские вузы. И выезжать дейсивующим студентам. Это незаконно, но товарищей здесь всё устраивае

Ви, я так розумію, вже вазеліном ан всю сімю запаслися і чекаєте бурятів?

Буряти вже скінчилися. Таджика брати будете чи ще по ринку походите, перемогу пошукаєте?
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 10:16

  Mimohod написав:
  sashaqbl написав:Ви, я так розумію, вже вазеліном ан всю сімю запаслися і чекаєте бурятів?

Буряти вже скінчилися. Таджика брати будете чи ще по ринку походите, перемогу пошукаєте?

А ви як готуєтесь штурмувати країни НАТО - з вазеліном чи без?
fler
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