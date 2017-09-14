mephala написав:

холява написав: Начните с себя . Начните с себя .

еще раз повторю - он воевал по своей рабочей специальности которую выбрал себе в качестве профессиональной стези.т.е. он просто РАБОТАЛ тем кем изначально собирался быть. как и многие другие военные.так что не нужно тут тыкать в то что он воевал все это время - он себе сам выбрал эту специальность. так уж случилось что ему пришлось воевать а не только тренировочные вылеты делать.а вот когда речь зашла что стезю которую мы выбраем в 20 лет нужно сменить - он спрятался за системой понимая что никто его не будет заставлять переквалифицироваться в штурмовики.а по поводу меня - так я так само как и он тоже работал по своей специальности.мне тоже начать на каждом повороте всем тыкать какой я герой что работал по специальности у себя в старне и не свалил за бугор?