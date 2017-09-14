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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 09:32
sashaqbl написав: Бетон написав:
Какие данные постоянно хочет уточнить ТЦК?
У меня в ДІЯ даже три диплома потянулись и аттестат.
Что им нужно уточнять? У них все базы есть уже. Они сейчас знают о каждом больше, чем он сам
Стан вашого здоровя і придатність до військової служби.
Это не данные. Это называется: з'явитися всім для проходження влк і відправки в бойову частину, а не словоблудием прийдите уточнить данные.
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 09:34
fox767676 написав: Бетон написав:
Какие данные постоянно хочет уточнить ТЦК?
У меня в ДІЯ даже три диплома потянулись и аттестат.
Тцк хочет сверить отметки и чтоб Вы принялись за 4-й диплом
Сейчас получать второе высшее запрещено.
Как, в общем-то, поступать в нормальные Европейские вузы. И выезжать дейсивующим студентам. Это незаконно, но товарищей здесь всё устраивает
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Бетон
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 09:39
mephala написав: холява написав:
Начните с себя .
еще раз повторю - он воевал по своей рабочей специальности которую выбрал себе в качестве профессиональной стези.
т.е. он просто РАБОТАЛ тем кем изначально собирался быть. как и многие другие военные.
так что не нужно тут тыкать в то что он воевал все это время - он себе сам выбрал эту специальность. так уж случилось что ему пришлось воевать а не только тренировочные вылеты делать.
а вот когда речь зашла что стезю которую мы выбраем в 20 лет нужно сменить - он спрятался за системой понимая что никто его не будет заставлять переквалифицироваться в штурмовики.
а по поводу меня - так я так само как и он тоже работал по своей специальности.
мне тоже начать на каждом повороте всем тыкать какой я герой что работал по специальности у себя в старне и не свалил за бугор?
Военные, которых мы кормили 40 лет, когда наконец наступил их час, сегодня прячутся за спинами трактористов и айтишников.
Понравился гегерал НАТО, который судя по биографии, ни дня не был ни на какой войне, но он приехал в Украину и указывает кого мобилизировать - молодых детей. Нет, его не беспокоит вооружение.
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Бетон
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 09:45
Бетон написав:
Сейчас получать второе высшее запрещено.
Как, в общем-то, поступать в нормальные Европейские вузы. И выезжать дейсивующим студентам. Это незаконно, но товарищей здесь всё устраивае
Ви, я так розумію, вже вазеліном ан всю сімю запаслися і чекаєте бурятів?
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sashaqbl
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 09:55
❗️Мобілізовувати ще 500 тисяч людей не треба. Ця цифра зменшена, – головком Сирський.
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 10:08
sashaqbl написав: Бетон написав:
Сейчас получать второе высшее запрещено.
Как, в общем-то, поступать в нормальные Европейские вузы. И выезжать дейсивующим студентам. Это незаконно, но товарищей здесь всё устраивае
Ви, я так розумію, вже вазеліном ан всю сімю запаслися і чекаєте бурятів?
Буряти вже скінчилися. Таджика брати будете чи ще по ринку походите, перемогу пошукаєте?
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Mimohod
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 10:16
Mimohod написав: sashaqbl написав:
Ви, я так розумію, вже вазеліном ан всю сімю запаслися і чекаєте бурятів?
Буряти вже скінчилися. Таджика брати будете чи ще по ринку походите, перемогу пошукаєте?
А ви як готуєтесь штурмувати країни НАТО - з вазеліном чи без?
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