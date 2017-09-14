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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 10:35
Бетон написав: fox767676 написав:
Бетон написав:Какие данные постоянно хочет уточнить ТЦК?
У меня в ДІЯ даже три диплома потянулись и аттестат.
Тцк хочет сверить отметки и чтоб Вы принялись за 4-й диплом
Сейчас получать второе высшее запрещено.
2-е запрещено, а 4-е - нет
Если более-менее свежий военник, то проблем быть не должно, хотя наверное от вуза зависит
Но меня раздражает бронь по факту фиктивного оббразования, делайте нормальную экономическую, чтобы без цирка
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 29 бер, 2024 10:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 10:53
щодо бронювання та відрядженнь
Ciklum
Нині частка заброньованих айтівців коливається на рівні 1%, що критично мало для того, щоб галузь не втрачала темпів і продовжувала наповнювати держбюджет. З огляду на це очікуємо фіналізованого законопроєкту про мобілізацію і рішень уряду щодо можливого бронювання. Окремо зазначимо, що підтримуємо економічну складову в проєкті постанови.
GlobalLogic
Ухвалені на початку війни обмеження не розраховані на повномасштабну війну, що триває третій рік. Правила бізнес-поїздок потрібно переглянути, щоб відповідати довгостроковим викликам та потребам IT-сектору.
Luxoft
Поліпшити ситуацію могли б:
економічна складова в процедурі бронювання;
зняття ліміту бронювання 50% військовозобов’язаних;
можливість відновити військово-облікові документи в ЦНАПах.
Розгляд та опрацювання варіантів економічної складової бронювання — уже хороший знак. Це позитивний сигнал для бізнесу й можливість у майбутньому отримати додаткову підтримку для ЗСУ.
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:05
Бетон написав:
❗️ISW оцінив територію України, захоплену російською армією у 2024 році
Аналітики зазначають, що російська армія від початку наступальних операцій у жовтні 2023 року захопила 505 квадратних кілометрів території України.
За оцінками ISW, у період з 1 січня по 28 березня 2024 року російські війська захопили майже на 100 квадратних кілометрів території більше, ніж за останні три місяці 2023 року. Такі темпи просування можуть бути пов'язані з поєднанням нестачі техніки в України та сприятливіших погодних умов взимку, ніж восени.
ㅤ
Больше мобилизации. Больше людей.
С таким темпом на які кордони выйти планируется?
Далі почитати треба було
У ISW зазначили, що це незначне збільшення темпів російського просування не відображає загрози російського оперативного успіху.
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d44
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1
Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:24
d44 написав:
Далі почитати треба було
У ISW зазначили, що це незначне збільшення темпів російського просування не відображає загрози російського оперативного успіху.
вы это зеле передайте -- а то он волнуется
"Без підтримки США програємо" - сказав
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_hunter
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:26
_hunter написав: d44 написав:
Далі почитати треба було
У ISW зазначили, що це незначне збільшення темпів російського просування не відображає загрози російського оперативного успіху.
вы это зеле передайте -- а то он волнуется
"Без підтримки США програємо" - сказав
а як же "підтримка до літа (2023)"?
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flyman
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:48
Печера Дракона
Ну, приїхали. Американське видання «The Wall Street Journal» прямо звинуватило Зеленського в зриві прийняття закону про мобілізацію до ЗСУ.
Американці відверто глузують. Зеленський боїться знижувати призовний вік від 27 до 25 років, у той час як у самих США за законом призовний вік - 18 років. Так, у США давно не відбувалася масова мобілізація, там, знаєте і комиків президентами не обирають. Але закон відповідний у Штатах існує. Буде треба - застосують. Отакі справи.
«The Wall Street Journal», до речі - це те саме видання яке розповіло, як Зеленського про підготовку Росії до вторгнення попереджав особисто голова ЦРУ Вільям Бьорнс. І воно ж розповіло, як офіс Зеленського намагався вивести з санкційних списків російського олігарха Абрамовича. Тепер це...
Що це означає? Та просто те, що за якийсь час представникам України у відповідь на благання про зброю будуть відповідати: "А навіщо вам зброя? Ви же захищатися не хочете! Наявної зброї вам достатьно аби призвати людей і закрити нестачу у бойових бригадах - але ж ви їх не призиваєте!"
І чорт забирай - це правда! На фронті це не для кого не секрет!
«The Wall Street Journal» дуже коректно говорить що Зеленський не поспішає приймати закон про мобілізацію, бо він стикнувся з великою кількістю людей які захищати Україну не бажають. Простіше кажучи - владі болить не Україна - владі болить її рейтинг.
Ви знаєте, я сам був противником мобілізації поліції або військових пенсіонерів. Але нещодавно я дізнався про масштаби явища - і дещо охренів. От хочу запитати.
Зі мною в одній роті служив майор з системи юстиції. Мав він звання сержанта, бо поліцейські звання не важать в ЗСУ, а строкову він закінчив сержантом. Цей дядько пройшов Мощун, Бахмут і Вугледар - служить досі. Чому йому не впадлу служити в ЗСУ у сержантах, а патрульним поліцейським - ніззя? Складно відправити здорових бичків штурмувати посадки, а на їхнє місце взяти обмежено придатних та вже поранених на фронті?
Я приторчав від новини що в Україні біля 200 тисяч військових пенсіонерів у віці 45-47 років, тобто трохи менше ніж мені. Слухайте, а чого їх не мобілізують? Чому мені з паршивим зором і хворою спиною було не в падлу тягати по полях ящики з БПЛА та збирати апарати під обстрілами, чому мені зараз не впадлу щодня виходити на полігон - а їм не можна? Я абсолютно цивільна людина, військову спеціальність я опанував у ході війни - зараз я сержант-інструктор. Вони - мають військову освіту та спеціальність і отримують пенсії. Слабо?
Ні, я розумію, що хтось не може служити за станом здоров'я. Але хтось же може? Я ж можу! Пацани з чотирма контузіями можуть - я багато їх таких знаю. Якого?
Продовжим далі. Скільки призвано працівників регіональних офісів "Слуги народу" та іншого зеленого активу? Прозапас, Петров, Ніцевич, Погребиський, Борисенко - у нас у всіх фронт за плечима. Скільки топових зелених блогерів посмакували окопами - і де?
Я давно ставив це питання і повторю його. Влада має якісь плани на ведення війни? Вона знає, скільки людей треба призвати - а кого призивати не можна категорично? Ми почуємо від влади такі відповіді - чи ні?
Мене часто навідує думка, що влада мріє про той день, коли маса фронтовиків покірно схилить голову і скаже щось типу: "Ми втомилися - замирюйтеся з Росією". Що через це нас мордують відсутністю поповнення, а тих хто готує кадри для фронту катують паперовим БДСМом - ви навіть не уявляєте як нас давлять паперовою роботою останнім часом. Проте.
Служачи інструктором на навчальному центрі і регулярно спілкуючись з бійцями з різних частин, я й близько не бачу настроїм про замирення з ворогом. А от злість я бачу - і багато.
Чим це закінчиться - я не буду описувати. Самі здогадайтеся. Я просто опишу те що бачу. З одного боку влада має бойові бригади, які вже задовбалися воювати в режимі "один замість чотирьох". З протилежного боку - вже американці говорять, що зелена влада просто боїться проводити мобілізацію бо боїться втратити рейтинги.
Далі зрозуміло?
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Bobua
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