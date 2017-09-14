

Печера Дракона



​​Ну, приїхали. Американське видання «The Wall Street Journal» прямо звинуватило Зеленського в зриві прийняття закону про мобілізацію до ЗСУ.



Американці відверто глузують. Зеленський боїться знижувати призовний вік від 27 до 25 років, у той час як у самих США за законом призовний вік - 18 років. Так, у США давно не відбувалася масова мобілізація, там, знаєте і комиків президентами не обирають. Але закон відповідний у Штатах існує. Буде треба - застосують. Отакі справи.



«The Wall Street Journal», до речі - це те саме видання яке розповіло, як Зеленського про підготовку Росії до вторгнення попереджав особисто голова ЦРУ Вільям Бьорнс. І воно ж розповіло, як офіс Зеленського намагався вивести з санкційних списків російського олігарха Абрамовича. Тепер це...



Що це означає? Та просто те, що за якийсь час представникам України у відповідь на благання про зброю будуть відповідати: "А навіщо вам зброя? Ви же захищатися не хочете! Наявної зброї вам достатьно аби призвати людей і закрити нестачу у бойових бригадах - але ж ви їх не призиваєте!"



І чорт забирай - це правда! На фронті це не для кого не секрет!



«The Wall Street Journal» дуже коректно говорить що Зеленський не поспішає приймати закон про мобілізацію, бо він стикнувся з великою кількістю людей які захищати Україну не бажають. Простіше кажучи - владі болить не Україна - владі болить її рейтинг.



Ви знаєте, я сам був противником мобілізації поліції або військових пенсіонерів. Але нещодавно я дізнався про масштаби явища - і дещо охренів. От хочу запитати.



Зі мною в одній роті служив майор з системи юстиції. Мав він звання сержанта, бо поліцейські звання не важать в ЗСУ, а строкову він закінчив сержантом. Цей дядько пройшов Мощун, Бахмут і Вугледар - служить досі. Чому йому не впадлу служити в ЗСУ у сержантах, а патрульним поліцейським - ніззя? Складно відправити здорових бичків штурмувати посадки, а на їхнє місце взяти обмежено придатних та вже поранених на фронті?



Я приторчав від новини що в Україні біля 200 тисяч військових пенсіонерів у віці 45-47 років , тобто трохи менше ніж мені. Слухайте, а чого їх не мобілізують ? Чому мені з паршивим зором і хворою спиною було не в падлу тягати по полях ящики з БПЛА та збирати апарати під обстрілами, чому мені зараз не впадлу щодня виходити на полігон - а їм не можна? Я абсолютно цивільна людина, військову спеціальність я опанував у ході війни - зараз я сержант-інструктор. Вони - мають військову освіту та спеціальність і отримують пенсії. Слабо?



Ні, я розумію, що хтось не може служити за станом здоров'я. Але хтось же може? Я ж можу! Пацани з чотирма контузіями можуть - я багато їх таких знаю. Якого?



Продовжим далі. Скільки призвано працівників регіональних офісів "Слуги народу" та іншого зеленого активу? Прозапас, Петров, Ніцевич, Погребиський, Борисенко - у нас у всіх фронт за плечима. Скільки топових зелених блогерів посмакували окопами - і де?



Я давно ставив це питання і повторю його. Влада має якісь плани на ведення війни? Вона знає, скільки людей треба призвати - а кого призивати не можна категорично? Ми почуємо від влади такі відповіді - чи ні?



Мене часто навідує думка, що влада мріє про той день, коли маса фронтовиків покірно схилить голову і скаже щось типу: "Ми втомилися - замирюйтеся з Росією". Що через це нас мордують відсутністю поповнення, а тих хто готує кадри для фронту катують паперовим БДСМом - ви навіть не уявляєте як нас давлять паперовою роботою останнім часом. Проте.



Служачи інструктором на навчальному центрі і регулярно спілкуючись з бійцями з різних частин, я й близько не бачу настроїм про замирення з ворогом. А от злість я бачу - і багато.



Чим це закінчиться - я не буду описувати. Самі здогадайтеся. Я просто опишу те що бачу. З одного боку влада має бойові бригади, які вже задовбалися воювати в режимі "один замість чотирьох". З протилежного боку - вже американці говорять, що зелена влада просто боїться проводити мобілізацію бо боїться втратити рейтинги.



Далі зрозуміло?



