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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7419742074217422
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:14

  Bobua написав:Я приторчав від новини що в Україні біля 200 тисяч військових пенсіонерів у віці 45-47 років, тобто трохи менше ніж мені. Слухайте, а чого їх не мобілізують? Чому мені з паршивим зором і хворою спиною було не в падлу тягати по полях ящики з БПЛА та збирати апарати під обстрілами, чому мені зараз не впадлу щодня виходити на полігон - а їм не можна? Я абсолютно цивільна людина, військову спеціальність я опанував у ході війни - зараз я сержант-інструктор. Вони - мають військову освіту та спеціальність і отримують пенсії. Слабо?

Ні, я розумію, що хтось не може служити за станом здоров'я. Але хтось же може? Я ж можу! Пацани з чотирма контузіями можуть - я багато їх таких знаю. Якого?


диапазон 3 года. значит в один год выходит 65К пенсов.
если предположить что они служат 20 лет то общее количество должно быть 1,3 ляма что бы обеспечить выход на пенсию 65К в год.
так что врядли речь про именно военных пенсов. это наверное всех посчитали с погонами.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:20

  vitaliiangel написав:
«The Wall Street Journal» дуже коректно говорить що Зеленський не поспішає приймати закон про мобілізацію, бо він стикнувся з великою кількістю людей які захищати Україну не бажають. Простіше кажучи - владі болить не Україна - владі болить її рейтинг.
вывод неправильный. рейтинга уже осталось несколько % довольных ситуацией. Боятся борьбы внутри страны между властями и ухылянтами. Чтобы не повторился 1917

ніби 73% проголосувавших ще тоді не були "уставши от бізнеса на крові"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:27

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
«The Wall Street Journal» дуже коректно говорить що Зеленський не поспішає приймати закон про мобілізацію, бо він стикнувся з великою кількістю людей які захищати Україну не бажають. Простіше кажучи - владі болить не Україна - владі болить її рейтинг.
вывод неправильный. рейтинга уже осталось несколько % довольных ситуацией. Боятся борьбы внутри страны между властями и ухылянтами. Чтобы не повторился 1917

ніби 73% проголосувавших ще тоді не були "уставши от бізнеса на крові"

в нашей социокультурной среде рейтинг нельзя приобрести, можно только потерять. В своё время рейтинг растеряли Ющ, Чивокуня, ПАП. Чем ВАЗ лучше? Кому кроме Кучмы светило 2 каденции?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:37

  andrijk777 написав:
  Schmit написав:"Без підтримки США програємо" - сказав преЗедент.
"Ми вже перемогли" - заявляли на Земарафоні.
То кому вірити?

Усім. І Зе і марафон праві.
Просто термін "перемога" усі розуміють по-різному.

А можна тільки марафону, як ті 40к "ухилянтів" з Франківщини.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:ніби 73% проголосувавших ще тоді не були "уставши от бізнеса на крові"

Валерій Прозапас
Заява президента Франції про можливість перебування в Україні західних військових майже для всіх прозвучала як сенсація - а між тим ще в 2018 році президент Порошенко називав міжнародних миротворців вирішальним фактором для припинення війни.
Але хто там його чув серед жахливих новин про здорожчання цибулі та мазання мови на хліб, українцям було не до "атопутіннападєт" (тм), тому і світ до таких закликів тоді не дослухався.
Проте як же далеко змогла подивитись ця людина і яким маштабом мислення знехтував наш народ, повівшись на примітивні пропагандиські розводки про "наживається" та "вигодна", з усіма відповідними наслідками.
................
Це називається стратегічне бачення, і нагадувати такі приклади річ не суєтна, бо якщо його не запровадити на найвищому державному рівні серед "5-6 менеджерів" - то ми так і будемо у всьому в ролі доганяючіх та далі шарахатись як косяк гуппі в акваріумі.
https://www.facebook.com/rex.prozapas?locale=uk_UA
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:44

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇

Менше 500 тисяч: Сирський оцінив потреби в мобілізації

Як ставитеся до новини? На вашу думку, ця заява вплине на градус напруги у суспільстві? Яку кінцеву цифру може озвучити влада?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:22

  Модератор написав:Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇

Менше 500 тисяч: Сирський оцінив потреби в мобілізації

Як ставитеся до новини? На вашу думку, ця заява вплине на градус напруги у суспільстві? Яку кінцеву цифру може озвучити влада?

Арифметика.
На 500т моб. 500ярдів грн., скільки знайдуть в бюджеті, на стільки і мобілізують.
Один моб. мінус від ВВП від 100т. грн.
flyman
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  #<1 ... 7419742074217422
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