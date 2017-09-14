flyman написав:ніби 73% проголосувавших ще тоді не були "уставши от бізнеса на крові"
Валерій Прозапас Заява президента Франції про можливість перебування в Україні західних військових майже для всіх прозвучала як сенсація - а між тим ще в 2018 році президент Порошенко називав міжнародних миротворців вирішальним фактором для припинення війни. Але хто там його чув серед жахливих новин про здорожчання цибулі та мазання мови на хліб, українцям було не до "атопутіннападєт" (тм), тому і світ до таких закликів тоді не дослухався. Проте як же далеко змогла подивитись ця людина і яким маштабом мислення знехтував наш народ, повівшись на примітивні пропагандиські розводки про "наживається" та "вигодна", з усіма відповідними наслідками. ................ Це називається стратегічне бачення, і нагадувати такі приклади річ не суєтна, бо якщо його не запровадити на найвищому державному рівні серед "5-6 менеджерів" - то ми так і будемо у всьому в ролі доганяючіх та далі шарахатись як косяк гуппі в акваріумі. https://www.facebook.com/rex.prozapas?locale=uk_UA
Ukrainian написав:Учасники ініціативи Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для України за межами Європи підписали угоду, в межах якої Київ отримає мільйон боєприпасів – більше, ніж планувалось. Про це 28 березня повідомило італійське видання Corriere della Sera, посилаючись на власні джерела, пише "Європейська правда". Спочатку передбачалося, що буде закуплено 800 тисяч снарядів: 500 тисяч для найбільш калібру 155 мм і ще 300 тисяч для 122 мм, але чеські урядовці знайшли ще 200 тисяч снарядів. ..........
Ссылку, пожалуйста. Учитывая, что Вы живёте в Канаде, от Вас было бы логичнее ссылаться на западные источники, а не на "Європейську правду", которая в этом вопросе явно вторична и ссылается на Corriere della Sera.
Валерій Прозапас Заява президента Франції про можливість перебування в Україні західних військових майже для всіх прозвучала як сенсація - а між тим ще в 2018 році президент Порошенко називав міжнародних миротворців вирішальним фактором для припинення війни. Але хто там його чув серед жахливих новин про здорожчання цибулі та мазання мови на хліб, українцям було не до "атопутіннападєт" (тм), тому і світ до таких закликів тоді не дослухався. Проте як же далеко змогла подивитись ця людина і яким маштабом мислення знехтував наш народ, повівшись на примітивні пропагандиські розводки про "наживається" та "вигодна", з усіма відповідними наслідками.
Ага, пам'ятаю. Тоді майже разом запропонували Пєтя та путін. Порошенко не розмінювався на дрібниці тоді і запропонував щоб миротворці зайняли весь Донбас та кордон, вважай "побєділі" росію по швидкому. А пітін запропонував тільки на лінію зіткнення та відвод війск від неї. Так що у Порошенко теж було "просто перестать стрілять", тільки трохи масштабніше
Як ставитеся до новини? На вашу думку, ця заява вплине на градус напруги у суспільстві? Яку кінцеву цифру може озвучити влада?
Доброго дня .
Ставитись до новини треба відповідально . Бо всі повинні захищати БАТЬКІВЩИНУ . Особливо треба звернути увагу на потерпівших від інсультів і інвалідів з 2022 року . Ще треба обов,язково підняти рівень" дісбатів " і чісельність . Наприклад як є впіймані ухилянти , впіймані "біжанці через Тису " чи ще якись , обов,язково в штурмові роти , а ті хто будуть вертатись на Батьківщину за принудом інших держав тіх в десант -ШТУРМОВИКИ .
А тіх хто виказує з себе душевно хворого в психичні атаки направляти . Хай собі в бою повабляться .... А ще треба за для спокію на форумі, деяких ВуМнИх нагороджувати преміум направленнями до війська . ВСЕ АБИ ПЕРЕМОГТИ !
hume написав:На основе просмотренного за два года видео я слабо понимаю какая польза от танка в условиях нашей войны. Понимаю, что пользу приносит всё, что стреляет в сторону кацапов, но эффекта на 10 млн я не заметил.
Це нерозуміння виходить виключно з того, що у вас не було нагоди потрапити під обстріл танка. Так, це дорога, але ефективна в своїй ніші зброя. Звичайно, якщо будувати свої уявлення про другу світову війну на основі пропагандистських картинок курської дуги, то складається враження, що танки втрачають свою ефективність.
Непонятна мысль про пропагандистские картинки второй мировой, но то такэ.
Раньше основная задача танка была уничтожение танков противника и другой бронированной техники, под что они и создавались. И это подтверждается танковыми сражениями второй мировой войны, израильскими войнами с массовыми танковыми битвами и ещё парой примеров. В нашей войне танковые сражения не присутствуют. Да, были несколько случаев битвы между танками, но это скорее исключение. Так же из-за серьёзного бронирования задачей танков был быстрый прорыв обороны противника под артиллерийским огнём. Сейчас это практически невозможно из-за более умного оружия типа дронов и современных ПТРК, которые могут уничтожить танк с дальней дистанции.
Естественно я не был под обстрелом танка и охотно верю, что те, кто побывал под обстрелом танка получили незабываемый опыт. Но разве целесообразно из танка стоимостью 10 млн евро вести огонь по пехоте и посадкам... вопрос риторический. Кстати, отсутствие осколочно фугасных снарядов у Челленджера как бы намекает, что он не для этих целей. А в городских боях, на основе видео из Газы, можно сделать вывод, что танки очень уязвимы даже для старых ПТРК.
Вопрос скорее стоит не в бесполезности танка, а в его стоимости. Я уверен, что это хорошая и эффективная техника, но функциональны ли танки от 10 млн евро/шт в условиях русско-украинской войны - вот в чем вопрос.
ПС
У каждого оружия есть своё предназначение и если его не использовать по назначению, то его эффективность снижается.
Востаннє редагувалось hume в П'ят 29 бер, 2024 14:05, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:На основе просмотренного за два года видео я слабо понимаю какая польза от танка в условиях нашей войны. Понимаю, что пользу приносит всё, что стреляет в сторону кацапов, но эффекта на 10 млн я не заметил.
Це нерозуміння виходить виключно з того, що у вас не було нагоди потрапити під обстріл танка. Так, це дорога, але ефективна в своїй ніші зброя. Звичайно, якщо будувати свої уявлення про другу світову війну на основі пропагандистських картинок курської дуги, то складається враження, що танки втрачають свою ефективність.
Непонятна мысль про пропагандистские картинки второй мировой, нотто такэ.
Раньше основная задача танка была уничтожение танков противника и другой бронированной техники, под что они и рюсоздавались. И это подтверждается танковыми сражениями второй мировой войны, израильскими войнами с массовыми танковыми битвами и ещё парой примеров. В нашей войне танковые сражения не присутствуют. Да, были несколько случаев битвы между танками, но это скорее исключение. Так же из-за серьёзного бронирования задачей танков был быстрый прорыв обороны противника под артиллерийским огнём. Сейчас это практически невозможно из-за более умного оружия типа дронов и современных ПТРК, которые могут уничтожить танк с дальней дистанции.
Естественно я не был под обстрелом танка и охотно верю, что те, кто побывал под обстрелом танка получили незабываемый опыт. Но разве целесообразно из танка стоимостью 10 млн евро вести огонь по пехоте и посадкам... вопрос риторический. Кстати, отсутствие осколочно фугасных снарядов у Челленджера как бы намекает, что он не для этих целей. А в городских боях, на основе видео из Газы, можно сделать вывод, что танки очень уязвимы даже для старых ПТРК.
Вопрос скорее стоит не в бесполезности танка, а в его стоимости. Я уверен, что это хорошая и эффективная техника, но функциональны ли танки от 10 млн евро/шт в условиях русско-украинской войны - вот в чем вопрос.
ПС
У каждого оружия есть своё предназначение и если его не использовать по назначению, то его эффективность снижается.
Задача танка пробить фронт і на всіх парах вперед поки є паливо в баках (бліцкріг, чи котел закрити).