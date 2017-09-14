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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:05
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Investor_K
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:09
Investor_K написав:
https://www.ukr.net/news/details/economics/103609173.html
Походу є що мовчати
Так уже зрада пішла і злив надсекретної інфо із високочолого посадовця. Посадка буде?
І в статті теж розсекречення об"єктів.
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 29 бер, 2024 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:10
Напругу в суспільстві створює в основному не сама мобілізація, а пропаганда, яку поширюють росіяни, підконтрольні їм наші "опозиціонери" і просто всякі ухилянти. Модератори форуму фінанс юа теж цьому сприяють, ніяк не реагуючи на появу пропагандистських роликів.
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:12
sashaqbl написав: Ой+ написав:
40 тис це тільки по Прикарпаттю. Цілком реальна цифра, враховуючи скільки і до війни по факту перебували за кордоном, дехто і за ці 2 роки перебрався, ну і ще ВПО не всі виконують вимоги.
Я думаю, основна маса - це ті, яким на блокпостах вручали повістки, а вони їх викидали. Таких певний період було процентів 90. Потім перейшли до бусифікації
Хто заважав вести облік і контролювати
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:14
flyman написав:
Задача танка пробить фронт і на всіх парах вперед поки є паливо в баках (бліцкріг, чи котел закрити).
В современных реалиях не каждому танку удаётся доехать до линии обороны противника, не говоря уже о прорыве.
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:19
барабашов
в адрес халявы не стоит так писать.
он оттарабанил сколько смог. и даже больше чем смог.
просто он не понимает что проблема не в ухилянтах а в том как ведет себя власть когда своими действиями она делит население на сорта.
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:24
Дел. Спс Виталий
Востаннє редагувалось Бетон
в П'ят 29 бер, 2024 14:50, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:27
Судя по тому, что цифру не озвучили -- будут пытаться наловить где-то пол ляма.
Если цифру так и не озвучат -- просто втихаря ловить будут сколько ловится -- на градус это не повлияет никак: будет и дальше рости потихоньку...
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_hunter
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:29
_hunter написав:
Судя по тому, что цифру не озвучили -- будут пытаться наловить где-то пол ляма.
Если цифру так и не озвучат -- просто втихаря ловить будут сколько ловится -- на градус это не повлияет никак: будет и дальше рости потихоньку...
якщо 499999 менше 500000, то наскільки градусів напруга стане менша?
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 29 бер, 2024 14:31, всього редагувалось 1 раз.
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