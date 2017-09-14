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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7421742274237424>
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:05

https://www.ukr.net/news/details/econom ... 09173.html

Походу є що мовчати
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:09

  Investor_K написав:https://www.ukr.net/news/details/economics/103609173.html

Походу є що мовчати

Так уже зрада пішла і злив надсекретної інфо із високочолого посадовця. Посадка буде?
І в статті теж розсекречення об"єктів.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 29 бер, 2024 14:10, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:10

  Модератор написав:Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇

Менше 500 тисяч: Сирський оцінив потреби в мобілізації

Як ставитеся до новини? На вашу думку, ця заява вплине на градус напруги у суспільстві? Яку кінцеву цифру може озвучити влада?

Напругу в суспільстві створює в основному не сама мобілізація, а пропаганда, яку поширюють росіяни, підконтрольні їм наші "опозиціонери" і просто всякі ухилянти. Модератори форуму фінанс юа теж цьому сприяють, ніяк не реагуючи на появу пропагандистських роликів.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:12

  sashaqbl написав:
  Ой+ написав:40 тис це тільки по Прикарпаттю. Цілком реальна цифра, враховуючи скільки і до війни по факту перебували за кордоном, дехто і за ці 2 роки перебрався, ну і ще ВПО не всі виконують вимоги.

Я думаю, основна маса - це ті, яким на блокпостах вручали повістки, а вони їх викидали. Таких певний період було процентів 90. Потім перейшли до бусифікації

Хто заважав вести облік і контролювати
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:14

  flyman написав:Задача танка пробить фронт і на всіх парах вперед поки є паливо в баках (бліцкріг, чи котел закрити).

В современных реалиях не каждому танку удаётся доехать до линии обороны противника, не говоря уже о прорыве.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:19

  Schmit написав:

за такі пропагандонські ролики треба банити надовго, щоб відпало бажання тягати сюди всяке гівно.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:19

барабашов
в адрес халявы не стоит так писать.
он оттарабанил сколько смог. и даже больше чем смог.
просто он не понимает что проблема не в ухилянтах а в том как ведет себя власть когда своими действиями она делит население на сорта.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дел. Спс Виталий
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 29 бер, 2024 14:50, всього редагувалось 2 разів.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:27

  Модератор написав:Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇

Менше 500 тисяч: Сирський оцінив потреби в мобілізації

Як ставитеся до новини? На вашу думку, ця заява вплине на градус напруги у суспільстві? Яку кінцеву цифру може озвучити влада?

Судя по тому, что цифру не озвучили -- будут пытаться наловить где-то пол ляма.
Если цифру так и не озвучат -- просто втихаря ловить будут сколько ловится -- на градус это не повлияет никак: будет и дальше рости потихоньку...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:29

  _hunter написав:
  Модератор написав:Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇

Менше 500 тисяч: Сирський оцінив потреби в мобілізації

Як ставитеся до новини? На вашу думку, ця заява вплине на градус напруги у суспільстві? Яку кінцеву цифру може озвучити влада?

Судя по тому, что цифру не озвучили -- будут пытаться наловить где-то пол ляма.
Если цифру так и не озвучат -- просто втихаря ловить будут сколько ловится -- на градус это не повлияет никак: будет и дальше рости потихоньку...

якщо 499999 менше 500000, то наскільки градусів напруга стане менша?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 29 бер, 2024 14:31, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 7421742274237424>
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