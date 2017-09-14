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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:29
Бетон написав:
Дочь при попадании в социум не приспособлена к обществу. Не может защититься. её держали а второй мальчик наносил удары. Её бьют а она, как щенок, не понимая улыбается.
Вопрос поднят на всех уровнях. Пошли по психологам. Сказали или меняйте дочь в соответствии с уровнем агрессии суспільства или меняйте страну.
Тоже путин виноват? Ухилянты?
Ладно есть внешний враг.
Как? Как вы умудряетесь озлоблять общество изнутри
я вас уважаю за абсолютную прямоту, но не стоит сюда такое писать. Ваши враги сейчас повесят на девочку ярлык "сама виновата" . с волками жить по волчьи выть.
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:33
flyman написав: _hunter написав:
Судя по тому, что цифру не озвучили -- будут пытаться наловить где-то пол ляма.
Если цифру так и не озвучат -- просто втихаря ловить будут сколько ловится -- на градус это не повлияет никак: будет и дальше рости потихоньку...
499999 менше 500000
Я, собственно, про это же
-- можно просто и честно сказать -- как равным. Можно юлить и прятаться за новоязом -- как детям (идиотам?)...
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:53
_hunter написав:
Судя по тому, что цифру не озвучили -- будут пытаться наловить где-то пол ляма.
Если цифру так и не озвучат -- просто втихаря ловить будут сколько ловится -- на градус это не повлияет никак: будет и дальше рости потихоньку...
Так само цифра 31000 від президента це взагалі нікуди,так щоб було
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