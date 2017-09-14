Banderlog написав:

Faceless написав:



Але волонтери і благодійні фонди закривають те, що "офіційні державні" канали в принципі не закривають - наприклад, багато чого з такмеду просто відсутнє в офіційній документації і без волонтерів в аптечки не потрапить. Але волонтери і благодійні фонди закривають те, що "офіційні державні" канали в принципі не закривають - наприклад, багато чого з такмеду просто відсутнє в офіційній документації і без волонтерів в аптечки не потрапить.

Медиків мало. Спеціалісти не хотять мобілізуватись. Хороший медик достатньо заробляє і знає кому заплатити щоб одкосити. На передніх точках там групки піхотинців чоловік по 5. І до ближніх точок метрів 100. Максимум турнікет накладуть і витащать. Тащити не менше півтори км під безпілотниками. Часто при евакуації важкого ще 2х 3х ранять. Тактична медицина вона в америкосів ,коли вони воюють з бедуїнами . Півтори години і раненого на вертольоті в госпіталь. Те що в лікарів вже в руках то да , дієве. Но основне таблетки од тиску, парацетамол, од поносу, мож ще там кашель. Це саме тактичне. Лікарств треба в медпункт і в лікарні. І людей які в усьому тому шо навезуть волонтери розберуться і хоча б поскладають. Бо валяються коробки і хрєн зна шо там... лікар не встигає крапельниці од тиску контуженим назначати, бо він за 4х і не залізний.

Ну , перше то питання до держави про в принципі. Чого залізні корита перекладені на нас а ми маєм шукати волонтерів? На рахунок аптечок... толку з того чуть більше ніж ноль. Мож якийсь спецназовець щось в тому розуміє і має достатньо холодну голову щоб приміняти. ...