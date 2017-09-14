Як ставитеся до новини? На вашу думку, ця заява вплине на градус напруги у суспільстві? Яку кінцеву цифру може озвучити влада?
Судя по тому, что цифру не озвучили -- будут пытаться наловить где-то пол ляма. Если цифру так и не озвучат -- просто втихаря ловить будут сколько ловится -- на градус это не повлияет никак: будет и дальше рости потихоньку...
Так само цифра 31000 від президента це взагалі нікуди,так щоб було
выше была ссылка о возможном запрете публикаций о нанесённом ущербе энергетической инфраструктуре. А Сахарук тем временем даёт прессконференцию.
Точность российских ракет, атакующих энергетическую инфраструктуру, впечатляет, — исполнительный директор украинской энергокомпании ДТЭК Сахарук.
"Если раньше ракеты приземлялись на расстоянии 100-200 и от цели, то в последнее время примерно 1 метр.
Очень интересно..разве могут приблизительно одни и те же ракеты эволюционировать в точности. Кацапы на протяжении двух лет выпускают по нам одни и те же ракеты. Очень надеюсь, что дтэк начал прибедняться и вести свою игру и масштаб разрушений меньше заявленного.
Кстати, очень интересно, после статьи о том, что нас якобы попросили не наносить удары по кацапской нефтепереработке удары прекратились.
Але волонтери і благодійні фонди закривають те, що "офіційні державні" канали в принципі не закривають - наприклад, багато чого з такмеду просто відсутнє в офіційній документації і без волонтерів в аптечки не потрапить.
Ну , перше то питання до держави про в принципі. Чого залізні корита перекладені на нас а ми маєм шукати волонтерів? На рахунок аптечок... толку з того чуть більше ніж ноль. Мож якийсь спецназовець щось в тому розуміє і має достатньо холодну голову щоб приміняти. ... Медиків мало. Спеціалісти не хотять мобілізуватись. Хороший медик достатньо заробляє і знає кому заплатити щоб одкосити. На передніх точках там групки піхотинців чоловік по 5. І до ближніх точок метрів 100. Максимум турнікет накладуть і витащать. Тащити не менше півтори км під безпілотниками. Часто при евакуації важкого ще 2х 3х ранять. Тактична медицина вона в америкосів ,коли вони воюють з бедуїнами . Півтори години і раненого на вертольоті в госпіталь. Те що в лікарів вже в руках то да , дієве. Но основне таблетки од тиску, парацетамол, од поносу, мож ще там кашель. Це саме тактичне. Лікарств треба в медпункт і в лікарні. І людей які в усьому тому шо навезуть волонтери розберуться і хоча б поскладають. Бо валяються коробки і хрєн зна шо там... лікар не встигає крапельниці од тиску контуженим назначати, бо він за 4х і не залізний. Про медицину це я так до слова. Воно в усіх сферах
Цсссссссс, може то ще не на часі лити правду?
Ну і до таблеток таки варто додати щось від печії! А то вона тут, як мінімум, в кожного другого...
п.с. А за аптечки - то справді таке марнотратство... Хоча про "армію і її марнотратство" можна писати книги!
mephala написав:проблема не в ухилянтах а в том как ведет себя власть когда своими действиями она делит население на сорта.
А можете розшифрувати як правильно ділити як не правильно ділити...
Я наприклад вважаю що ТРЕБА поділити на сорти... Сорт тих які ЕКОНОМІЧНО допомагають в 5 разів більше від середнього Має мати більше прав ніж СОРТ тих які не допомагають Сорт тих які служать , має мати більше прав ніж сорт тих які не служать... При цьому Сорт служивших на нулі=сорту допомагаючих в більше ніж пять разів Сорт просто служивших= сорту який не служить але допомагає як мінімум більше ніж середньостатистично Сорт тих хто не служить але допомагає - це кращий від сорту тих хто не служить і не допомагає...
У ніч на 29 березня Росія атакувала по об'єктах паливно-енергетичної галузі України 60 дронами "Шахед" і 39 балістичними, крилатими й керованими авіаційними ракетами, повідомили в ЗСУ. Повітряним і Сухопутним силам України вдалось збити 58 безпілотників і 26 ракет.
Посолка США в Україні Бріджит Брінк назвала обстріли варварськими і наголосила на необхідності негайно допомогти Україні.
Американська журналістка Енн Епплбаум твітує, що "знищення енергетичної інфраструктури України раніше було неможливим, тому що Україна мала достатньо боєприпасів для системи ППО". Вона вбачає в позиції спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона та колишнього президента США Дональда Трампа причину, чому "міста будуть темнішати, поки Конгрес США буде у відпустці".
Аналітичний центр Інститут дослідження війни вказує на критичну нестачу ракет протиповітряної оборони в Україні, і зазначає, що "подальша деградація парасольки протиповітряної оборони України не лише обмежить здатність України захищати критичні елементи її військових зусиль у тилу, але також, ймовірно, призведе до забезпечення російській авіації тривалої безпечної роботи вздовж лінії фронту". Оглядачі кажуть, що це може дозволити російським силам "проводити звичайні широкомасштабні авіаційні операції проти української тилової логістики і міст із руйнівним ефектом".
До нового пакета військової допомоги від Німеччини, про який було оголошено 28 березня, увійшли боєприпаси, дрони, броньовані машини, гранатомети та інше озброєння. Про це свідчить оновлений перелік допомоги на сайті Федерального уряду Німеччини, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у п’ятницю, 29 березня.
Новий пакет містить 18 тис. артилерійський боєприпасів калібру 155 мм і 24 тис. боєприпасів калібру 40 мм. Також до пакету увійшли: п’ять ремонтно-евакуаційних гусеничних машин Warthog; дев’ять командних гусеничних машин Warthog; 70 гранатометів GMG; боєприпаси для танків Leopard 2; 14 розвідувальних БПЛА Vector; 30 розвідувальних БПЛА RQ-35 Heidrun; п’ять генераторів радіоелектронних перешкод для боротьби з БПЛА; 180 польових комплектів RF 360 — систем виявлення БПЛА; шість танкових мінних тралів WISENT 1; два броньованих мостоукладальники BIBER; БРЕМ Bergepanzer 2; інженерна машина розгородження (ІМР) DACHS; дев’ять мінних тралів; система спостереження SATCOM; три прикордонно-патрульні автомобілі; шість автоцистерн Zetros. Також Німеччина передасть понад 300 інфрачервоних камер, 2000 ручних протитанкових гранатометів RGW 90 Matador, тисячі маскувальних сіток, пончо і аварійні електрогенератори.
💌Звернення бізнесу до Президента України, Верховної ради України, Кабінету міністрів України із такими пропозиціями:
🤝Підписанти: Асоціація платників податків України Асоціація приватних роботодавців Асоціація ІТ-Ukraine Всеукраїнська Аграрна Рада Всеукраїнська професійна асоціація підприємців Спілка Українських підприємців Бізнес-спільнота Board CLUB100 СЕО Club CFO Club Kharkiv ІТ Cluster Нафтогазова асоціація України Торгово-промислова палата Український кластерний альянс Українська федерація індустрії безпеки Український клуб аграрного бізнесу Українська асоціація прямого продажу Укрхарчопром Українська Рада Бізнесу Коаліція бізнес-спільнот за модернізацію України Національна Бізнес Коаліція
Ключові інституційні реформи
🕵️♂️1) Перезавантаження Бюро економічної безпеки, обрання голови на відкритому конкурсі з вирішальним голосом міжнародних партнерів, переатестація всіх співробітників протягом року, створення та затвердження якісних і кількісних показників ефективності БЕБ;
🛂2) Перезавантаження Державної митної служби України, обрання голови служби на відкритому конкурсі за участі міжнародних партнерів (з вирішальним голосом міжнародних представників), переатестація співробітників, встановлення ринкових з/п співробітникам (законопроєкт №6490д виключно за основу, його необхідно доповнити до 2 читання нормами щодо створення якісних Рад гром контролю);
🧾3) Перезавантаження Державної податкової служби України, обрання голови на відкритому конкурсі з вирішальним голосом міжнародних партнерів, переатестація 3 співробітників, встановлення ринкових з/п співробітникам (законопроєкт №9243 виключно за основу, його необхідно доповнити до 2 читання нормами щодо створення якісних Рад гром контролю)
mephala написав:барабашов в адрес халявы не стоит так писать. он оттарабанил сколько смог. и даже больше чем смог. просто он не понимает что проблема не в ухилянтах а в том как ведет себя власть когда своими действиями она делит население на сорта.
mephala написав:барабашов в адрес халявы не стоит так писать. он оттарабанил сколько смог. и даже больше чем смог. просто он не понимает что проблема не в ухилянтах а в том как ведет себя власть когда своими действиями она делит население на сорта.
На жаль не прочитав відповідь барабашова .
Я теж. Але там все передбачувано: «палки под Токмак» и прочая чушь..