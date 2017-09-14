hume написав:выше была ссылка о возможном запрете публикаций о нанесённом ущербе энергетической инфраструктуре. А Сахарук тем временем даёт прессконференцию.
Точность российских ракет, атакующих энергетическую инфраструктуру, впечатляет, — исполнительный директор украинской энергокомпании ДТЭК Сахарук.
"Если раньше ракеты приземлялись на расстоянии 100-200 и от
Кстати, очень интересно, после статьи о том, что нас якобы попросили не наносить удары по кацапской нефтепереработке удары прекратились.
та всьо чотко в пацанів. Не проблєма відновити. Вони даж в польщу інвестують 27 березня дочірня компанія ДТЕК – DRI – підписала угоду про купівлю акцій спеціальної проектної компанії, створеної польською компанією Columbus Energy, що дасть їй право на будівництво систем зберігання електроенергії https://www.epravda.com.ua/news/2024/03/28/711710/
hume написав:выше была ссылка о возможном запрете публикаций о нанесённом ущербе энергетической инфраструктуре. А Сахарук тем временем даёт прессконференцию.
Точность российских ракет, атакующих энергетическую инфраструктуру, впечатляет, — исполнительный директор украинской энергокомпании ДТЭК Сахарук.
"Если раньше ракеты приземлялись на расстоянии 100-200 и от
Кстати, очень интересно, после статьи о том, что нас якобы попросили не наносить удары по кацапской нефтепереработке удары прекратились.
та всьо чотко в пацанів. Не проблєма відновити. Вони даж в польщу інвестують 27 березня дочірня компанія ДТЕК – DRI – підписала угоду про купівлю акцій спеціальної проектної компанії, створеної польською компанією Columbus Energy, що дасть їй право на будівництво систем зберігання електроенергії https://www.epravda.com.ua/news/2024/03/28/711710/
Звідки така впевненість що відновити не проблема ? ПС бізнес інвестує як/куди вважає за потрібне.
hume написав:выше была ссылка о возможном запрете публикаций о нанесённом ущербе энергетической инфраструктуре. А Сахарук тем временем даёт прессконференцию.
Точность российских ракет, атакующих энергетическую инфраструктуру, впечатляет, — исполнительный директор украинской энергокомпании ДТЭК Сахарук.
"Если раньше ракеты приземлялись на расстоянии 100-200 и от
Кстати, очень интересно, после статьи о том, что нас якобы попросили не наносить удары по кацапской нефтепереработке удары прекратились.
та всьо чотко в пацанів. Не проблєма відновити. Вони даж в польщу інвестують 27 березня дочірня компанія ДТЕК – DRI – підписала угоду про купівлю акцій спеціальної проектної компанії, створеної польською компанією Columbus Energy, що дасть їй право на будівництво систем зберігання електроенергії https://www.epravda.com.ua/news/2024/03/28/711710/
а чи не вони недавно скіглили за дозволом НБУ вивести долярчики закордон?
путін буде готовий віддати всі території, якщо Україна вийде на лінію 2022 року, – Зеленський
В 2025 будуть мрії про вихід на кордони 2024?
Президент вважає, що Україні не обов'язково деокуповувати всі території військовим шляхом. За його словами, для перемоги Україні потрібна зброя від Заходу, посилення санкцій проти Росії та блокування всіх економічних зв'язків партнерів із Москвою. ㅤ