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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7423742474257426>
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:43

  hume написав:выше была ссылка о возможном запрете публикаций о нанесённом ущербе энергетической инфраструктуре. А Сахарук тем временем даёт прессконференцию.

Точность российских ракет, атакующих энергетическую инфраструктуру, впечатляет, — исполнительный директор украинской энергокомпании ДТЭК Сахарук.

"Если раньше ракеты приземлялись на расстоянии 100-200 и от

Кстати, очень интересно, после статьи о том, что нас якобы попросили не наносить удары по кацапской нефтепереработке удары прекратились.
та всьо чотко в пацанів. Не проблєма відновити. Вони даж в польщу інвестують 27 березня дочірня компанія ДТЕК – DRI – підписала угоду про купівлю акцій спеціальної проектної компанії, створеної польською компанією Columbus Energy, що дасть їй право на будівництво систем зберігання електроенергії https://www.epravda.com.ua/news/2024/03/28/711710/
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:48

  Banderlog написав:
  hume написав:выше была ссылка о возможном запрете публикаций о нанесённом ущербе энергетической инфраструктуре. А Сахарук тем временем даёт прессконференцию.

Точность российских ракет, атакующих энергетическую инфраструктуру, впечатляет, — исполнительный директор украинской энергокомпании ДТЭК Сахарук.

"Если раньше ракеты приземлялись на расстоянии 100-200 и от

Кстати, очень интересно, после статьи о том, что нас якобы попросили не наносить удары по кацапской нефтепереработке удары прекратились.
та всьо чотко в пацанів. Не проблєма відновити. Вони даж в польщу інвестують 27 березня дочірня компанія ДТЕК – DRI – підписала угоду про купівлю акцій спеціальної проектної компанії, створеної польською компанією Columbus Energy, що дасть їй право на будівництво систем зберігання електроенергії https://www.epravda.com.ua/news/2024/03/28/711710/

Звідки така впевненість що відновити не проблема ?
ПС бізнес інвестує як/куди вважає за потрібне.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:53

Вже кордони не 91 року , а 22 ?

путін буде готовий віддати всі території, якщо Україна вийде на лінію 2022 року, – Зеленський

Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:54

  Banderlog написав:
  hume написав:выше была ссылка о возможном запрете публикаций о нанесённом ущербе энергетической инфраструктуре. А Сахарук тем временем даёт прессконференцию.

Точность российских ракет, атакующих энергетическую инфраструктуру, впечатляет, — исполнительный директор украинской энергокомпании ДТЭК Сахарук.

"Если раньше ракеты приземлялись на расстоянии 100-200 и от

Кстати, очень интересно, после статьи о том, что нас якобы попросили не наносить удары по кацапской нефтепереработке удары прекратились.
та всьо чотко в пацанів. Не проблєма відновити. Вони даж в польщу інвестують 27 березня дочірня компанія ДТЕК – DRI – підписала угоду про купівлю акцій спеціальної проектної компанії, створеної польською компанією Columbus Energy, що дасть їй право на будівництво систем зберігання електроенергії https://www.epravda.com.ua/news/2024/03/28/711710/

а чи не вони недавно скіглили за дозволом НБУ вивести долярчики закордон?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:57

  Xenon написав:Вже кордони не 91 року , а 22 ?

путін буде готовий віддати всі території, якщо Україна вийде на лінію 2022 року, – Зеленський


В 2025 будуть мрії про вихід на кордони 2024?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 17:04

  Schmit написав:
  Xenon написав:Вже кордони не 91 року , а 22 ?

путін буде готовий віддати всі території, якщо Україна вийде на лінію 2022 року, – Зеленський


В 2025 будуть мрії про вихід на кордони 2024?


Президент вважає, що Україні не обов'язково деокуповувати всі території військовим шляхом. За його словами, для перемоги Україні потрібна зброя від Заходу, посилення санкцій проти Росії та блокування всіх економічних зв'язків партнерів із Москвою.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 17:09

повільно підводять до того, що влітку в Швейцарії почнуться перемовини
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 17:14

  Schmit написав:
  Xenon написав:Вже кордони не 91 року , а 22 ?

путін буде готовий віддати всі території, якщо Україна вийде на лінію 2022 року, – Зеленський


В 2025 будуть мрії про вихід на кордони 2024?

лаг 2 роки, отже 2023
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 17:16

  Xenon написав:повільно підводять до того, що влітку в Швейцарії почнуться перемовини

спочатку треба зробити зовсім погано (напр. вирубити е.е, напр. як КС) а потім запропонувати трохи краще, типу "влада + електрифікація всієї країни"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 17:17

  Xenon написав:повільно підводять до того, що влітку в Швейцарії почнуться перемовини

Індикатором буде мобілізаційний закон.
Schmit
 
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  #<1 ... 7423742474257426>
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