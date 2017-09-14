Xenon написав:Президент вважає, що Україні не обов'язково деокуповувати всі території військовим шляхом.
Президент України Володимир Зеленський припустив, що втрата російським диктатором Володимиром Путіним українських земель, окупованих з 2022 року, змусить його піти на діалог.
"Я впевнений, коли він втратить те, що захопив, починаючи з 2022 року, він втратить повністю впевненість навіть тих країн, які ще сумніваються підтримувати Україну або ні, а також він втратить силу всередині своєї держави. Як тільки це відбудеться, він буде готовий до діалогу."
"І коли він буде готовий до діалогу, безумовно, міжнародними умовами повинні бути звільнення наших територій, територіальна цілісність України", - наголосив Зеленський.
За його словами, для перемоги Україні потрібна зброя від Заходу, посилення санкцій проти Росії та блокування всіх економічних зв'язків партнерів із Москвою. ㅤ
Вы кое-что, случайно или специально, упустили в своем посте, поэтому его уточняю, вставив внутрь вашего.
Xenon написав:[ Президент вважає, що Україні не обов'язково деокуповувати всі території військовим шляхом. За його словами, для перемоги Україні потрібна зброя від Заходу, посилення санкцій проти Росії та блокування всіх економічних зв'язків партнерів із Москвою. ㅤ
Да да, все мы видим так называемые санкции. Недавно читал статью про страну Габон и как они покупают авиазапчасти на несколько млрд долларов, естественно для рф. И всех всё устраивает. Западные производители сбывают столько же как до санкций, Габон имеет свой процент за посредничество, рф получает свои детали,но чуть чуть дороже.
Востаннє редагувалось hume в П'ят 29 бер, 2024 17:27, всього редагувалось 1 раз.
Xenon написав:[ Президент вважає, що Україні не обов'язково деокуповувати всі території військовим шляхом. За його словами, для перемоги Україні потрібна зброя від Заходу, посилення санкцій проти Росії та блокування всіх економічних зв'язків партнерів із Москвою. ㅤ
Да да, все мы видим так называемые санкции. Недавно читал статью про страну Габон и как они покупают авиазапчасти на несколько млрд долларов, естественно для рф. И всех всё устраивает. Западные производители сбывают столько же как до санкций, Габон имеет свой процент за посредничество, рф получает свои детали,но чуть чуть дороже.
21 век ёпть... увы мир стал другой, государство уже не может полностью проконтролировать бизнес, а деньги как известно не пахнут а как такое? "Американські, німецькі і тайванські фірми виготовляли нітроцелюлозу, яку, попри санкції, постачали до Росії через одну турецьку компанію." https://lb.ua/world/2024/03/29/605922_r ... hovih.html
Ukrainian написав: ПС бізнес інвестує як/куди вважає за потрібне.
)правда? А в відновлення його підстанцій в Україні буде інвестувати держава ? Чи перекладуть на споживачів? Кажете інвестиції будуть з закордону в відновлення української енергетики? А тим часом українські енергетичні компанії інвестують в європу? Я нічого не перепутав?
Успіх написав:А за аптечки - то справді таке марнотратство... Хоча про "армію і її марнотратство" можна писати книги!
Тактичну медицину не проходили зовсім?
Проходили. Вчать як накласти турнікет. Як підповзти, трохи як відтянути. Ніхто особо не вчить бинтувати чи накладати шини. Це не совєтська система. Все розраховано на бистру доставку до кваліфікованих медиків. На ідеально відлагоджену систему сортування і "фельдшерську" допомогу. Бачив тренування америкосів там 5 солдатів гасали з носілками. По черзі ізображали раненого. В них воно все до автоматизму доведено. )