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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7425742674277428>
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:02

  Banderlog написав:
  Ukrainian написав:
ПС бізнес інвестує як/куди вважає за потрібне.
)правда? А в відновлення його підстанцій в Україні буде інвестувати держава ? Чи перекладуть на споживачів?
Кажете інвестиції будуть з закордону в відновлення української енергетики?
А тим часом українські енергетичні компанії інвестують в європу?
Я нічого не перепутав?

Не буде інвестицій до закінчення бойових дій і гарантій безпеки.
Бізнесу вигідніше залишити підстанції як є до закінчення активних бойових дій.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:06

  Ukrainian написав:
  Banderlog написав:
  Ukrainian написав:
ПС бізнес інвестує як/куди вважає за потрібне.
)правда? А в відновлення його підстанцій в Україні буде інвестувати держава ? Чи перекладуть на споживачів?
Кажете інвестиції будуть з закордону в відновлення української енергетики?
А тим часом українські енергетичні компанії інвестують в європу?
Я нічого не перепутав?

Не буде інвестицій до закінчення бойових дій і гарантій безпеки.
Бізнесу вигідніше залишити підстанції як є до закінчення активних бойових дій.

Еффективний власник верне державі як в Києві енергооб"єкти кілька років тому, чи як ще еффективніший на схроні продасть всього за 1 грн.?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:14

flyman
3. Залишить є як до кінця активних бойових дій.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:16

  Ukrainian написав:flyman
3. Залишить є як до кінця активних бойових дій.

А якщо бізнес інтерес у слуг не співпаде?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:16

Тільки турнікет - маст хев!))

  Banderlog написав:
  _Mykola_ написав:
  Успіх написав:А за аптечки - то справді таке марнотратство...
Хоча про "армію і її марнотратство" можна писати книги! :mrgreen: :lol:

Тактичну медицину не проходили зовсім?

Проходили. Вчать як накласти турнікет. Як підповзти, трохи як відтянути. Ніхто особо не вчить бинтувати чи накладати шини. Це не совєтська система.
Все розраховано на бистру доставку до кваліфікованих медиків. На ідеально відлагоджену систему сортування і "фельдшерську" допомогу. Бачив тренування америкосів там 5 солдатів гасали з носілками. По черзі ізображали раненого. В них воно все до автоматизму доведено. )

Так отож!
Та й не пам'ятаю, чи в нас за ДВА РОКИ - було два уроки таких, чи аж цілих три! :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:20

  flyman написав:
  Ukrainian написав:flyman
3. Залишить є як до кінця активних бойових дій.

А якщо бізнес інтерес у слуг не співпаде?

3. Залишить є як до кінця активних бойових дій.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:25

  budivelnik написав:Я наприклад вважаю що ТРЕБА поділити на сорти...
Сорт тих які ЕКОНОМІЧНО допомагають в 5 разів більше від середнього
Має мати більше прав ніж СОРТ тих які не допомагають
Сорт тих які служать , має мати більше прав ніж сорт тих які не служать...
При цьому
Сорт служивших на нулі=сорту допомагаючих в більше ніж пять разів
Сорт просто служивших= сорту який не служить але допомагає як мінімум більше ніж середньостатистично
Сорт тих хто не служить але допомагає - це кращий від сорту тих хто не служить і не допомагає...

Я правильно поділив на сорти?

Майже. Виділене - то не сорт, то брак, який потрібно виправляти.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:26

  Успіх написав:Так отож!
Та й не пам'ятаю, чи в нас за ДВА РОКИ - було два уроки таких, чи аж цілих три! :lol: :mrgreen:

Якщо хоча б трохи часу з форуму приділити на ознайомлення Тактична медицина можна хоча б трохи самостійно підтягнути знання...
Не дякуйте. :|
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:30

  Успіх написав:Так отож!
Та й не пам'ятаю, чи в нас за ДВА РОКИ - було два уроки таких, чи аж цілих три! :lol: :mrgreen:

То ви самі ліниві.
Якщо рота хоче пройти додаткову підготовку то пришлють інструктора без проблем.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:36

  Banderlog написав:) вони ж ефективні власники. Купляли напевно по такій ціні скільки коштує збудувати... :roll: а зараз ВИВОДЯТЬ гроші з воюючої держави. Їм оказується можно.

Ви ж розумієте скільки коштує побудувати енергоблок, при наших реаліях, бізнес не буде вкладати гроші у побудову електростанцій, у яких тільки строк окупності складає десятки років. Тому те що зараз відбувається, без втручання держави неминуче веде нас до доіндустріальної доби. Європейська енергосистема не витягне наше споживання без наявної генерації у нас.
_Mykola_
 
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