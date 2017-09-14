Banderlog написав:

_Mykola_ написав: Успіх написав: А за аптечки - то справді таке марнотратство...

Хоча про "армію і її марнотратство" можна писати книги! А за аптечки - то справді таке марнотратство...Хоча про "армію і її марнотратство" можна писати книги!

Тактичну медицину не проходили зовсім? Тактичну медицину не проходили зовсім?

Проходили. Вчать як накласти турнікет. Як підповзти, трохи як відтянути. Ніхто особо не вчить бинтувати чи накладати шини. Це не совєтська система.

Все розраховано на бистру доставку до кваліфікованих медиків. На ідеально відлагоджену систему сортування і "фельдшерську" допомогу

. Бачив тренування америкосів там 5 солдатів гасали з носілками. По черзі ізображали раненого. В них воно все до автоматизму доведено. )