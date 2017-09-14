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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:51
_Mykola_ написав: Banderlog написав:
) вони ж ефективні власники. Купляли напевно по такій ціні скільки коштує збудувати...
а зараз ВИВОДЯТЬ гроші з воюючої держави. Їм оказується можно.
Ви ж розумієте скільки коштує побудувати енергоблок, при наших реаліях, бізнес не буде вкладати гроші у побудову електростанцій, у яких тільки строк окупності складає десятки років. Тому те що зараз відбувається, без втручання держави неминуче веде нас до доіндустріальної доби. Європейська енергосистема не витягне наше споживання без наявної генерації у нас.
Розумію Шо захмарно. Юмор такий. Я за націоналізацію енергосистеми.
Не стане в нашої влади на це волі.
Но заборону виводити гроші з держави можно було зробити?
Чи це тільки мені з картки приватовської 20т за раз зняти з банкомату і до 3 раз на день... задовбали. з метою моєї безпеки
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:51
_Mykola_ написав: Banderlog написав:
) вони ж ефективні власники. Купляли напевно по такій ціні скільки коштує збудувати...
а зараз ВИВОДЯТЬ гроші з воюючої держави. Їм оказується можно.
Ви ж розумієте скільки коштує побудувати енергоблок, при наших реаліях, бізнес не буде вкладати гроші у побудову електростанцій, у яких тільки строк окупності складає десятки років
. Тому те що зараз відбувається, без втручання держави неминуче веде нас до доіндустріальної доби. Європейська енергосистема не витягне наше споживання без наявної генерації у нас.
"эффективный собственник" оказывается не может...
вывод: вся генерация должна быть государственной т.к. это по сути монопольный рынок
ибо сейчас получается по Жванецкому: "ну ладно воруете с прибыли но зачем же воровать с убытков?"(с)
Востаннє редагувалось Прохожий
в П'ят 29 бер, 2024 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:53
_Mykola_ написав: Banderlog написав:
) вони ж ефективні власники. Купляли напевно по такій ціні скільки коштує збудувати...
а зараз ВИВОДЯТЬ гроші з воюючої держави. Їм оказується можно.
Ви ж розумієте скільки коштує побудувати енергоблок, при наших реаліях, бізнес не буде вкладати гроші у побудову електростанцій, у яких тільки строк окупності складає десятки років. Тому те що зараз відбувається, без втручання держави неминуче веде нас до доіндустріальної доби. Європейська енергосистема не витягне наше споживання без наявної генерації у нас
.
Да и вообще пофиг (властям)
Как передавали из ВР: Экономический Фронт в ВР не интересен никому, кроме Шмыгаля. А репу/рапс садить/убирать можно и вообще без электрики -- главное, что бы соляру вовремя завозили
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:56
_hunter
Да и вообще пофиг (властям)
Как передавали из ВР: Экономический Фронт в ВР не интересен никому, кроме Шмыгаля. А репу/рапс садить/убирать можно и вообще без электрики -- главное, что бы соляру вовремя завозили
Вы уже релоцировались, что вас это веселит?
Виділене - то не сорт, то брак, який потрібно виправляти.
Я виправляю його)))
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Hotab
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:23
Hotab написав:_hunter
Да и вообще пофиг (властям)
Как передавали из ВР: Экономический Фронт в ВР не интересен никому, кроме Шмыгаля. А репу/рапс садить/убирать можно и вообще без электрики -- главное, что бы соляру вовремя завозили
Вы уже релоцировались, что вас это веселит?
За ответ на этот вопрос на этом форуме тоже банят
А насчет веселит -- вы про такой термин как "смех сквозь слезы" слышали?..
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:25
Прохожий написав: _Mykola_ написав: Banderlog написав:
) вони ж ефективні власники. Купляли напевно по такій ціні скільки коштує збудувати...
а зараз ВИВОДЯТЬ гроші з воюючої держави. Їм оказується можно.
Ви ж розумієте скільки коштує побудувати енергоблок, при наших реаліях, бізнес не буде вкладати гроші у побудову електростанцій, у яких тільки строк окупності складає десятки років
. Тому те що зараз відбувається, без втручання держави неминуче веде нас до доіндустріальної доби. Європейська енергосистема не витягне наше споживання без наявної генерації у нас.
"эффективный собственник" оказывается не может...
вывод: вся генерация должна быть государственной т.к. это по сути монопольный рынок
ибо сейчас получается по Жванецкому: "ну ладно воруете с прибыли но зачем же воровать с убытков?"(с)
В итоге что мы имеем... Потрепало честно нажитое имущество уважаемого человека, и владелец уже начал забрасывать удочку на возможную помощь партнёров. При этом почему то за два крайних обстрела повреждений оказалось больше, чем за весь прошлый год, когда 5 месяцев херачили по энергетике. Вкладывать деньги в восстановление... Ну такое, пусть парьнёры восстановливают, да ещё с модернизацией. Нужно давить на жалость и прикрываться пересичными. А эффективный собственник тем временем будет выводить валюту и вкладывать в Европу. Возможно даже деньги полученные от государства по зелёному тарифу.
Напомню, что договора по продаже ээ по зелёному тарифу привязанному к евро для пана Ахметова не пересматривались. Точнее пытались, но было принято решение старые договора не пересматривать.))
Да, построить ТЭС с нуля стоит колоссальных денег, но мы же говорим об эффективных собственников которые сделали на этой стране миллиарды. Пусть вкладывают, а то он думал если погудеть то всё наладится.
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hume
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:31
hume
Я рыжему не адвокат, но по зеленой энергетике война прошлась дай дорогу.
На юге были внушительные площади панелей. Ну и ветряки. Что-то уже в Крыму, что-то побило обстрелами.
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Hotab
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