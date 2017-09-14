Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:25

Прохожий написав: _Mykola_ написав: Banderlog написав: ) вони ж ефективні власники. Купляли напевно по такій ціні скільки коштує збудувати... а зараз ВИВОДЯТЬ гроші з воюючої держави. Їм оказується можно. ) вони ж ефективні власники. Купляли напевно по такій ціні скільки коштує збудувати...а зараз ВИВОДЯТЬ гроші з воюючої держави. Їм оказується можно.

Ви ж розумієте скільки коштує побудувати енергоблок, при наших реаліях, бізнес не буде вкладати гроші у побудову електростанцій, у яких тільки строк окупності складає десятки років. Тому те що зараз відбувається, без втручання держави неминуче веде нас до доіндустріальної доби. Європейська енергосистема не витягне наше споживання без наявної генерації у нас. Ви ж розумієте скільки коштує побудувати енергоблок, при наших реаліях,. Тому те що зараз відбувається, без втручання держави неминуче веде нас до доіндустріальної доби. Європейська енергосистема не витягне наше споживання без наявної генерації у нас.

"эффективный собственник" оказывается не может...

вывод: вся генерация должна быть государственной т.к. это по сути монопольный рынок



ибо сейчас получается по Жванецкому: "ну ладно воруете с прибыли но зачем же воровать с убытков?"(с) "эффективный собственник" оказывается не может...вывод: вся генерация должна быть государственной т.к. это по сути монопольный рынокибо сейчас получается по Жванецкому: "ну ладно воруете с прибыли но зачем же воровать с убытков?"(с)

В итоге что мы имеем... Потрепало честно нажитое имущество уважаемого человека, и владелец уже начал забрасывать удочку на возможную помощь партнёров. При этом почему то за два крайних обстрела повреждений оказалось больше, чем за весь прошлый год, когда 5 месяцев херачили по энергетике. Вкладывать деньги в восстановление... Ну такое, пусть парьнёры восстановливают, да ещё с модернизацией. Нужно давить на жалость и прикрываться пересичными. А эффективный собственник тем временем будет выводить валюту и вкладывать в Европу. Возможно даже деньги полученные от государства по зелёному тарифу.Напомню, что договора по продаже ээ по зелёному тарифу привязанному к евро для пана Ахметова не пересматривались. Точнее пытались, но было принято решение старые договора не пересматривать.))Да, построить ТЭС с нуля стоит колоссальных денег, но мы же говорим об эффективных собственников которые сделали на этой стране миллиарды. Пусть вкладывают, а то он думал если погудеть то всё наладится.