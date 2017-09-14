RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7426742774287429>
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:51

  _Mykola_ написав:
  Banderlog написав:) вони ж ефективні власники. Купляли напевно по такій ціні скільки коштує збудувати... :roll: а зараз ВИВОДЯТЬ гроші з воюючої держави. Їм оказується можно.

Ви ж розумієте скільки коштує побудувати енергоблок, при наших реаліях, бізнес не буде вкладати гроші у побудову електростанцій, у яких тільки строк окупності складає десятки років. Тому те що зараз відбувається, без втручання держави неминуче веде нас до доіндустріальної доби. Європейська енергосистема не витягне наше споживання без наявної генерації у нас.

Розумію Шо захмарно. Юмор такий. Я за націоналізацію енергосистеми.
Не стане в нашої влади на це волі.
Но заборону виводити гроші з держави можно було зробити?
Чи це тільки мені з картки приватовської 20т за раз зняти з банкомату і до 3 раз на день... задовбали. з метою моєї безпеки :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 846
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:51

  _Mykola_ написав:
  Banderlog написав:) вони ж ефективні власники. Купляли напевно по такій ціні скільки коштує збудувати... :roll: а зараз ВИВОДЯТЬ гроші з воюючої держави. Їм оказується можно.

Ви ж розумієте скільки коштує побудувати енергоблок, при наших реаліях, бізнес не буде вкладати гроші у побудову електростанцій, у яких тільки строк окупності складає десятки років. Тому те що зараз відбувається, без втручання держави неминуче веде нас до доіндустріальної доби. Європейська енергосистема не витягне наше споживання без наявної генерації у нас.

"эффективный собственник" оказывается не может...
вывод: вся генерация должна быть государственной т.к. это по сути монопольный рынок

ибо сейчас получается по Жванецкому: "ну ладно воруете с прибыли но зачем же воровать с убытков?"(с)
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 29 бер, 2024 18:54, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий
 
Повідомлень: 13581
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1439 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:53

  _Mykola_ написав:
  Banderlog написав:) вони ж ефективні власники. Купляли напевно по такій ціні скільки коштує збудувати... :roll: а зараз ВИВОДЯТЬ гроші з воюючої держави. Їм оказується можно.

Ви ж розумієте скільки коштує побудувати енергоблок, при наших реаліях, бізнес не буде вкладати гроші у побудову електростанцій, у яких тільки строк окупності складає десятки років. Тому те що зараз відбувається, без втручання держави неминуче веде нас до доіндустріальної доби. Європейська енергосистема не витягне наше споживання без наявної генерації у нас.

Да и вообще пофиг (властям) :lol:
Как передавали из ВР: Экономический Фронт в ВР не интересен никому, кроме Шмыгаля. А репу/рапс садить/убирать можно и вообще без электрики -- главное, что бы соляру вовремя завозили :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 7750
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:56

_hunter
Да и вообще пофиг (властям) :lol:
Как передавали из ВР: Экономический Фронт в ВР не интересен никому, кроме Шмыгаля. А репу/рапс садить/убирать можно и вообще без электрики -- главное, что бы соляру вовремя завозили :lol:

Вы уже релоцировались, что вас это веселит?

Виділене - то не сорт, то брак, який потрібно виправляти.


Я виправляю його)))
Hotab
 
Повідомлень: 11539
З нами з: 15.02.09
Подякував: 626 раз.
Подякували: 2200 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:23

  Hotab написав:_hunter
Да и вообще пофиг (властям) :lol:
Как передавали из ВР: Экономический Фронт в ВР не интересен никому, кроме Шмыгаля. А репу/рапс садить/убирать можно и вообще без электрики -- главное, что бы соляру вовремя завозили :lol:

Вы уже релоцировались, что вас это веселит?

За ответ на этот вопрос на этом форуме тоже банят :oops:

А насчет веселит -- вы про такой термин как "смех сквозь слезы" слышали?..
_hunter
 
Повідомлень: 7750
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:25

  Прохожий написав:
  _Mykola_ написав:
  Banderlog написав:) вони ж ефективні власники. Купляли напевно по такій ціні скільки коштує збудувати... :roll: а зараз ВИВОДЯТЬ гроші з воюючої держави. Їм оказується можно.

Ви ж розумієте скільки коштує побудувати енергоблок, при наших реаліях, бізнес не буде вкладати гроші у побудову електростанцій, у яких тільки строк окупності складає десятки років. Тому те що зараз відбувається, без втручання держави неминуче веде нас до доіндустріальної доби. Європейська енергосистема не витягне наше споживання без наявної генерації у нас.

"эффективный собственник" оказывается не может...
вывод: вся генерация должна быть государственной т.к. это по сути монопольный рынок

ибо сейчас получается по Жванецкому: "ну ладно воруете с прибыли но зачем же воровать с убытков?"(с)

В итоге что мы имеем... Потрепало честно нажитое имущество уважаемого человека, и владелец уже начал забрасывать удочку на возможную помощь партнёров. При этом почему то за два крайних обстрела повреждений оказалось больше, чем за весь прошлый год, когда 5 месяцев херачили по энергетике. Вкладывать деньги в восстановление... Ну такое, пусть парьнёры восстановливают, да ещё с модернизацией. Нужно давить на жалость и прикрываться пересичными. А эффективный собственник тем временем будет выводить валюту и вкладывать в Европу. Возможно даже деньги полученные от государства по зелёному тарифу.
Напомню, что договора по продаже ээ по зелёному тарифу привязанному к евро для пана Ахметова не пересматривались. Точнее пытались, но было принято решение старые договора не пересматривать.))

Да, построить ТЭС с нуля стоит колоссальных денег, но мы же говорим об эффективных собственников которые сделали на этой стране миллиарды. Пусть вкладывают, а то он думал если погудеть то всё наладится.
hume
 
Повідомлень: 9697
З нами з: 27.12.12
Подякував: 944 раз.
Подякували: 1890 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:31

hume
Я рыжему не адвокат, но по зеленой энергетике война прошлась дай дорогу.
На юге были внушительные площади панелей. Ну и ветряки. Что-то уже в Крыму, что-то побило обстрелами.
Hotab
 
Повідомлень: 11539
З нами з: 15.02.09
Подякував: 626 раз.
Подякували: 2200 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://neftegaz.ru/news/finance/826768 ... ak-na-npz/
Квоты по снижению добычи нефти
Квоты сокращения добычи нефти Россией на 2й квартал 2024 г. в рамках договоренностей ОПЕК+ будут распределены между компаниями пропорционально добыче, отметил А. Новак.

Россия сократит добычу и экспорт нефти во 2м квартале 2024 г. в среднем по трем месяцам на 471 тыс. барр./сутки в рамках добровольных обязательств ОПЕК+.
При этом в апреле 2024 г. сокращение добычи составит 350 тыс. барр./сутки, а экспорт - 121 тыс. барр./сутки.
В мае 2024 г. снижение добычи составит 400 тыс. барр./сутки, экспорт - 71 тыс. барр./сутки, в июне - 471 тыс. барр./сутки.

Это сокращение добычи является дополнением к добровольному сокращению на 500 тыс. барр./сутки, ранее объявленному Россией в апреле 2023 г., которое продлится до конца декабря 2024 г.
Сокращение экспорта будет произведено исходя из средних уровней экспорта за май и июнь 2023 г.

Мені здається, що орки знижують видобуток нафти не зовсім добровільно, а вимушено.
Denik
 
Повідомлень: 3053
З нами з: 23.02.09
Подякував: 634 раз.
Подякували: 1106 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:57

  Banderlog написав:Я за націоналізацію енергосистеми.
1Я проти націоналізації енергосистеми.
2 Я за децентралізацію енергосистеми
3 Я за зелену енергетику....
Так на хвилинку
а - кожен фермер може виділити 0,02 га під фотопанелі
б - з них цей самий фермер може отримати еквівалент 2 тонн бензину(солярки)/місяць і використати цей еквівалент переобладнавши парочку СВОЇХ тракторів з соляри на електрику
в - це робить українського фермера багатшим, педераційного нафтовика-біднішим , українського корупціонера без хабарів.

Ти за це?
Чи як баба-яга, спочатку все поламати..а ремонтують хай інші.
Може спочатку нове створим?, а вже потім почнем старе ломати
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27275
З нами з: 15.01.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:29

  vitaliiangel написав:
«The Wall Street Journal» дуже коректно говорить що Зеленський не поспішає приймати закон про мобілізацію, бо він стикнувся з великою кількістю людей які захищати Україну не бажають. Простіше кажучи - владі болить не Україна - владі болить її рейтинг.
вывод неправильный. рейтинга уже осталось несколько % довольных ситуацией. Боятся борьбы внутри страны между властями и ухылянтами. Чтобы не повторился 1917


1917 -- то зовсім не те.
Тоді ще ж і близько не було так багато елоїв.
А нині є. І у елоїв апріорі не може бути бунтів, революцій...
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1944
З нами з: 24.08.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 7426742774287429>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 178533
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 17790
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 593887
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2865)
29.03.2024 20:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.