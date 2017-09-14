Banderlog написав:) вони ж ефективні власники. Купляли напевно по такій ціні скільки коштує збудувати... а зараз ВИВОДЯТЬ гроші з воюючої держави. Їм оказується можно.
Ви ж розумієте скільки коштує побудувати енергоблок, при наших реаліях, бізнес не буде вкладати гроші у побудову електростанцій, у яких тільки строк окупності складає десятки років. Тому те що зараз відбувається, без втручання держави неминуче веде нас до доіндустріальної доби. Європейська енергосистема не витягне наше споживання без наявної генерації у нас.
Розумію Шо захмарно. Юмор такий. Я за націоналізацію енергосистеми. Не стане в нашої влади на це волі. Но заборону виводити гроші з держави можно було зробити? Чи це тільки мені з картки приватовської 20т за раз зняти з банкомату і до 3 раз на день... задовбали. з метою моєї безпеки
Banderlog написав:) вони ж ефективні власники. Купляли напевно по такій ціні скільки коштує збудувати... а зараз ВИВОДЯТЬ гроші з воюючої держави. Їм оказується можно.
Ви ж розумієте скільки коштує побудувати енергоблок, при наших реаліях, бізнес не буде вкладати гроші у побудову електростанцій, у яких тільки строк окупності складає десятки років. Тому те що зараз відбувається, без втручання держави неминуче веде нас до доіндустріальної доби. Європейська енергосистема не витягне наше споживання без наявної генерації у нас.
"эффективный собственник" оказывается не может... вывод: вся генерация должна быть государственной т.к. это по сути монопольный рынок
ибо сейчас получается по Жванецкому: "ну ладно воруете с прибыли но зачем же воровать с убытков?"(с)
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 29 бер, 2024 18:54, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:) вони ж ефективні власники. Купляли напевно по такій ціні скільки коштує збудувати... а зараз ВИВОДЯТЬ гроші з воюючої держави. Їм оказується можно.
Ви ж розумієте скільки коштує побудувати енергоблок, при наших реаліях, бізнес не буде вкладати гроші у побудову електростанцій, у яких тільки строк окупності складає десятки років. Тому те що зараз відбувається, без втручання держави неминуче веде нас до доіндустріальної доби. Європейська енергосистема не витягне наше споживання без наявної генерації у нас.
Да и вообще пофиг (властям) Как передавали из ВР: Экономический Фронт в ВР не интересен никому, кроме Шмыгаля. А репу/рапс садить/убирать можно и вообще без электрики -- главное, что бы соляру вовремя завозили
Да и вообще пофиг (властям) Как передавали из ВР: Экономический Фронт в ВР не интересен никому, кроме Шмыгаля. А репу/рапс садить/убирать можно и вообще без электрики -- главное, что бы соляру вовремя завозили
Вы уже релоцировались, что вас это веселит?
Виділене - то не сорт, то брак, який потрібно виправляти.
Да и вообще пофиг (властям) Как передавали из ВР: Экономический Фронт в ВР не интересен никому, кроме Шмыгаля. А репу/рапс садить/убирать можно и вообще без электрики -- главное, что бы соляру вовремя завозили
Вы уже релоцировались, что вас это веселит?
За ответ на этот вопрос на этом форуме тоже банят
А насчет веселит -- вы про такой термин как "смех сквозь слезы" слышали?..
Banderlog написав:) вони ж ефективні власники. Купляли напевно по такій ціні скільки коштує збудувати... а зараз ВИВОДЯТЬ гроші з воюючої держави. Їм оказується можно.
Ви ж розумієте скільки коштує побудувати енергоблок, при наших реаліях, бізнес не буде вкладати гроші у побудову електростанцій, у яких тільки строк окупності складає десятки років. Тому те що зараз відбувається, без втручання держави неминуче веде нас до доіндустріальної доби. Європейська енергосистема не витягне наше споживання без наявної генерації у нас.
"эффективный собственник" оказывается не может... вывод: вся генерация должна быть государственной т.к. это по сути монопольный рынок
ибо сейчас получается по Жванецкому: "ну ладно воруете с прибыли но зачем же воровать с убытков?"(с)
В итоге что мы имеем... Потрепало честно нажитое имущество уважаемого человека, и владелец уже начал забрасывать удочку на возможную помощь партнёров. При этом почему то за два крайних обстрела повреждений оказалось больше, чем за весь прошлый год, когда 5 месяцев херачили по энергетике. Вкладывать деньги в восстановление... Ну такое, пусть парьнёры восстановливают, да ещё с модернизацией. Нужно давить на жалость и прикрываться пересичными. А эффективный собственник тем временем будет выводить валюту и вкладывать в Европу. Возможно даже деньги полученные от государства по зелёному тарифу. Напомню, что договора по продаже ээ по зелёному тарифу привязанному к евро для пана Ахметова не пересматривались. Точнее пытались, но было принято решение старые договора не пересматривать.))
Да, построить ТЭС с нуля стоит колоссальных денег, но мы же говорим об эффективных собственников которые сделали на этой стране миллиарды. Пусть вкладывают, а то он думал если погудеть то всё наладится.
Квоты по снижению добычи нефти Квоты сокращения добычи нефти Россией на 2й квартал 2024 г. в рамках договоренностей ОПЕК+ будут распределены между компаниями пропорционально добыче, отметил А. Новак.
Россия сократит добычу и экспорт нефти во 2м квартале 2024 г. в среднем по трем месяцам на 471 тыс. барр./сутки в рамках добровольных обязательств ОПЕК+. При этом в апреле 2024 г. сокращение добычи составит 350 тыс. барр./сутки, а экспорт - 121 тыс. барр./сутки. В мае 2024 г. снижение добычи составит 400 тыс. барр./сутки, экспорт - 71 тыс. барр./сутки, в июне - 471 тыс. барр./сутки.
Это сокращение добычи является дополнением к добровольному сокращению на 500 тыс. барр./сутки, ранее объявленному Россией в апреле 2023 г., которое продлится до конца декабря 2024 г. Сокращение экспорта будет произведено исходя из средних уровней экспорта за май и июнь 2023 г.
Мені здається, що орки знижують видобуток нафти не зовсім добровільно, а вимушено.
Banderlog написав:Я за націоналізацію енергосистеми.
1Я проти націоналізації енергосистеми. 2 Я за децентралізацію енергосистеми 3 Я за зелену енергетику.... Так на хвилинку а - кожен фермер може виділити 0,02 га під фотопанелі б - з них цей самий фермер може отримати еквівалент 2 тонн бензину(солярки)/місяць і використати цей еквівалент переобладнавши парочку СВОЇХ тракторів з соляри на електрику в - це робить українського фермера багатшим, педераційного нафтовика-біднішим , українського корупціонера без хабарів.
Ти за це? Чи як баба-яга, спочатку все поламати..а ремонтують хай інші. Може спочатку нове створим?, а вже потім почнем старе ломати
«The Wall Street Journal» дуже коректно говорить що Зеленський не поспішає приймати закон про мобілізацію, бо він стикнувся з великою кількістю людей які захищати Україну не бажають. Простіше кажучи - владі болить не Україна - владі болить її рейтинг.
вывод неправильный. рейтинга уже осталось несколько % довольных ситуацией. Боятся борьбы внутри страны между властями и ухылянтами. Чтобы не повторился 1917
1917 -- то зовсім не те. Тоді ще ж і близько не було так багато елоїв. А нині є. І у елоїв апріорі не може бути бунтів, революцій...