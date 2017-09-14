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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7426742774287429
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:48

  Успіх написав:
  Успіх написав:А за аптечки - то справді таке марнотратство...
Хоча про "армію і її марнотратство" можна писати книги! :mrgreen: :lol:

Тактичну медицину не проходили зовсім?

Проходили. Вчать як накласти турнікет. Як підповзти, трохи як відтянути. Ніхто особо не вчить бинтувати чи накладати шини. Це не совєтська система.
Все розраховано на бистру доставку до кваліфікованих медиків. На ідеально відлагоджену систему сортування і "фельдшерську" допомогу. Бачив тренування америкосів там 5 солдатів гасали з носілками. По черзі ізображали раненого. В них воно все до автоматизму доведено. )[/quote]
Так отож!
Та й не пам'ятаю, чи в нас за ДВА РОКИ - було два уроки таких, чи аж цілих три! :lol: :mrgreen:[/quote]

Успіх , Вітаю .

Шкода що ви не цінуєте захист свого життя .Обставини бувають будь які .....

Чому ви не використували час за для того щоб вивчити І СПРОБУВАТИ НА СОБІ затяжку турнікетом ? Чому не спробували робити штучне дихання на манекені , обезбол ? Це прописні закони які рятують життя . Ви не уявляєте собі ,що за лічені хвилини людина може втратити життя за пошкодженної артерії .
Ці знання залишаться на все життя і завжди будуть допомогою .
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:48

  Bobua написав:
  vitaliiangel написав:
«The Wall Street Journal» дуже коректно говорить що Зеленський не поспішає приймати закон про мобілізацію, бо він стикнувся з великою кількістю людей які захищати Україну не бажають. Простіше кажучи - владі болить не Україна - владі болить її рейтинг.
вывод неправильный. рейтинга уже осталось несколько % довольных ситуацией. Боятся борьбы внутри страны между властями и ухылянтами. Чтобы не повторился 1917


1917 -- то зовсім не те.
Тоді ще ж і близько не було так багато елоїв.
А нині є. І у елоїв апріорі не може бути бунтів, революцій...

елої не придатні
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:58

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Я за націоналізацію енергосистеми.
1Я проти націоналізації енергосистеми.
2 Я за децентралізацію енергосистеми
3 Я за зелену енергетику....
Так на хвилинку
а - кожен фермер може виділити 0,02 га під фотопанелі
б - з них цей самий фермер може отримати еквівалент 2 тонн бензину(солярки)/місяць і використати цей еквівалент переобладнавши парочку СВОЇХ тракторів з соляри на електрику
в - це робить українського фермера багатшим, педераційного нафтовика-біднішим , українського корупціонера без хабарів.

Ти за це?
Чи як баба-яга, спочатку все поламати..а ремонтують хай інші.
Може спочатку нове створим?, а вже потім почнем старе ломати
фантазії вони такі… переробити трактор в електричний :D
А я собі боюсь уявити що буде зимою, ба навіть літом якщо багато хто включить кондиціонери
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В последнем интервью, зеленский, наконец, сказал сколько он будет у власти: он сказал, что война продлится до конца жизни путина. Ну а там дорога дальняя...
Бетон
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