Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:48

Успіх написав: Успіх написав: А за аптечки - то справді таке марнотратство...

Хоча про "армію і її марнотратство" можна писати книги! А за аптечки - то справді таке марнотратство...Хоча про "армію і її марнотратство" можна писати книги!

Тактичну медицину не проходили зовсім? Тактичну медицину не проходили зовсім?

Проходили. Вчать як накласти турнікет. Як підповзти, трохи як відтянути. Ніхто особо не вчить бинтувати чи накладати шини. Це не совєтська система.

Все розраховано на бистру доставку до кваліфікованих медиків. На ідеально відлагоджену систему сортування і "фельдшерську" допомогу

. Бачив тренування америкосів там 5 солдатів гасали з носілками. По черзі ізображали раненого. В них воно все до автоматизму доведено. )[/quote]Так отож!Та й не пам'ятаю, чи в нас за ДВА РОКИ - було два уроки таких, чи аж цілих три![/quote]Успіх , Вітаю .Шкода що ви не цінуєте захист свого життя .Обставини бувають будь які .....Чому ви не використували час за для того щоб вивчити І СПРОБУВАТИ НА СОБІ затяжку турнікетом ? Чому не спробували робити штучне дихання на манекені , обезбол ? Це прописні закони які рятують життя . Ви не уявляєте собі ,що за лічені хвилини людина може втратити життя за пошкодженної артерії .Ці знання залишаться на все життя і завжди будуть допомогою .