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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:48
Проходили. Вчать як накласти турнікет. Як підповзти, трохи як відтянути. Ніхто особо не вчить бинтувати чи накладати шини. Це не совєтська система.
Успіх написав: Успіх написав:
А за аптечки - то справді таке марнотратство...
Хоча про "армію і її марнотратство" можна писати книги!
Тактичну медицину не проходили зовсім?
Все розраховано на бистру доставку до кваліфікованих медиків. На ідеально відлагоджену систему сортування і "фельдшерську" допомогу
. Бачив тренування америкосів там 5 солдатів гасали з носілками. По черзі ізображали раненого. В них воно все до автоматизму доведено. )[/quote]
Так отож!
Та й не пам'ятаю, чи в нас за ДВА РОКИ - було два уроки таких, чи аж цілих три!
[/quote]
Успіх , Вітаю .
Шкода що ви не цінуєте захист свого життя .Обставини бувають будь які .....
Чому ви не використували час за для того щоб вивчити І СПРОБУВАТИ НА СОБІ затяжку турнікетом ? Чому не спробували робити штучне дихання на манекені , обезбол ? Це прописні закони які рятують життя . Ви не уявляєте собі ,що за лічені хвилини людина може втратити життя за пошкодженної артерії .
Ці знання залишаться на все життя і завжди будуть допомогою .
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:48
Bobua написав: vitaliiangel написав:
«The Wall Street Journal» дуже коректно говорить що Зеленський не поспішає приймати закон про мобілізацію, бо він стикнувся з великою кількістю людей які захищати Україну не бажають. Простіше кажучи - владі болить не Україна - владі болить її рейтинг.
вывод неправильный. рейтинга уже осталось несколько % довольных ситуацией. Боятся борьбы внутри страны между властями и ухылянтами. Чтобы не повторился 1917
1917 -- то зовсім не те.
Тоді ще ж і близько не було так багато елоїв.
А нині є. І у елоїв апріорі не може бути бунтів, революцій...
елої не придатні
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:58
budivelnik написав: Banderlog написав:
Я за націоналізацію енергосистеми.
1Я проти націоналізації енергосистеми.
2 Я за децентралізацію енергосистеми
3 Я за зелену енергетику....
Так на хвилинку
а - кожен фермер може виділити 0,02 га під фотопанелі
б - з них цей самий фермер може отримати еквівалент 2 тонн бензину(солярки)/місяць і використати цей еквівалент переобладнавши парочку СВОЇХ тракторів з соляри на електрику
в - це робить українського фермера багатшим, педераційного нафтовика-біднішим , українського корупціонера без хабарів.
Ти за це?
Чи як баба-яга, спочатку все поламати..а ремонтують хай інші.
Може спочатку нове створим?, а вже потім почнем старе ломати
фантазії вони такі… переробити трактор в електричний
А я собі боюсь уявити що буде зимою, ба навіть літом якщо багато хто включить кондиціонери
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:00
В последнем интервью, зеленский, наконец, сказал сколько он будет у власти: он сказал, что война продлится до конца жизни путина. Ну а там дорога дальняя...
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:09
yama написав:
фантазії вони такі… переробити трактор в електричний
1 Навіть сьогодні в продажу вже є електротрактори з діапазоном ціни в 10000-15000 доларів...Так це не повноцінна машина, але....
yama написав:
А я собі боюсь уявити що буде зимою, ба навіть літом якщо багато хто включить кондиціонери
Не треба боятись....
Подбайте про себе самі. Якихось 5000 доларів і 10м2 даху дозволять Вам на років 20-30 забути про платежі за електроенергію, навіть у Львові.
Отже страхи можна нівелювати .
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:40
Бетон написав:
В последнем интервью, зеленский, наконец, сказал сколько он будет у власти: он сказал, что война продлится до конца жизни путина. Ну а там дорога дальняя...
Там вже в морозилці клонів пачка. Якого саме з наступних кінця?
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