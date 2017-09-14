Успіх написав:А за аптечки - то справді таке марнотратство... Хоча про "армію і її марнотратство" можна писати книги!
Тактичну медицину не проходили зовсім?
Проходили. Вчать як накласти турнікет. Як підповзти, трохи як відтянути. Ніхто особо не вчить бинтувати чи накладати шини. Це не совєтська система. Все розраховано на бистру доставку до кваліфікованих медиків. На ідеально відлагоджену систему сортування і "фельдшерську" допомогу. Бачив тренування америкосів там 5 солдатів гасали з носілками. По черзі ізображали раненого. В них воно все до автоматизму доведено. )[/quote] Так отож! Та й не пам'ятаю, чи в нас за ДВА РОКИ - було два уроки таких, чи аж цілих три! [/quote]
Успіх , Вітаю .
Шкода що ви не цінуєте захист свого життя .Обставини бувають будь які .....
Чому ви не використували час за для того щоб вивчити І СПРОБУВАТИ НА СОБІ затяжку турнікетом ? Чому не спробували робити штучне дихання на манекені , обезбол ? Це прописні закони які рятують життя . Ви не уявляєте собі ,що за лічені хвилини людина може втратити життя за пошкодженної артерії . Ці знання залишаться на все життя і завжди будуть допомогою .
«The Wall Street Journal» дуже коректно говорить що Зеленський не поспішає приймати закон про мобілізацію, бо він стикнувся з великою кількістю людей які захищати Україну не бажають. Простіше кажучи - владі болить не Україна - владі болить її рейтинг.
вывод неправильный. рейтинга уже осталось несколько % довольных ситуацией. Боятся борьбы внутри страны между властями и ухылянтами. Чтобы не повторился 1917
1917 -- то зовсім не те. Тоді ще ж і близько не було так багато елоїв. А нині є. І у елоїв апріорі не може бути бунтів, революцій...
Banderlog написав:Я за націоналізацію енергосистеми.
1Я проти націоналізації енергосистеми. 2 Я за децентралізацію енергосистеми 3 Я за зелену енергетику.... Так на хвилинку а - кожен фермер може виділити 0,02 га під фотопанелі б - з них цей самий фермер може отримати еквівалент 2 тонн бензину(солярки)/місяць і використати цей еквівалент переобладнавши парочку СВОЇХ тракторів з соляри на електрику в - це робить українського фермера багатшим, педераційного нафтовика-біднішим , українського корупціонера без хабарів.
Ти за це? Чи як баба-яга, спочатку все поламати..а ремонтують хай інші. Може спочатку нове створим?, а вже потім почнем старе ломати
фантазії вони такі… переробити трактор в електричний А я собі боюсь уявити що буде зимою, ба навіть літом якщо багато хто включить кондиціонери
«The Wall Street Journal» дуже коректно говорить що Зеленський не поспішає приймати закон про мобілізацію, бо він стикнувся з великою кількістю людей які захищати Україну не бажають. Простіше кажучи - владі болить не Україна - владі болить її рейтинг.
вывод неправильный. рейтинга уже осталось несколько % довольных ситуацией. Боятся борьбы внутри страны между властями и ухылянтами. Чтобы не повторился 1917
1917 -- то зовсім не те. Тоді ще ж і близько не було так багато елоїв. А нині є. І у елоїв апріорі не може бути бунтів, революцій...
d44 написав:------------------------------ unicdima Хто знає, чому свинота так ненавидить Притулу? ------------------------------ Може просто заздрять тому, що він зробив собі ім'я під час війни. Він вже не гуморист, тепер впливова людина. Цікаву інфу бачив і вперше замислився. За часи війни українці ( народ та бізнес) задонатили приблизно 2,5 мільярди доларів. А "заграніца" за цей час дала допомоги на 170 мільярдів. Десь 10% гумканітарка а інше навпіл зброя та гроші. Ще не забуваємо, що україна витрачає "свої" з бюджету на війну. Але у всіх на слуху тільки те, що фронт тримається тільки на волонтерах. Може і із за цього хтось не долюблює "медійно відомих" особистостей.
Уже давно писал, что роль волонтёрства несколько преувеличена. И по сравнению с западной помощью, и по сравнению с государственными расходами. Расходы госбюджета на оборону за 2023 2097620,5 млн. грн. Это по сегодняшнему курсу 53,5 млрд. долл. А в прошлом году курс был повыше, т.е. расходы госбюджета где-то 57-57,5 млрд. долл. В 2022 расходы были 1142872,4 млн. грн, т.е. примерно 35 млрд. долл. Т.е. за 2 года войны где-то 92 млрд. долл.
Але і применшувати не варто. Так, в абсолютних грошових величинах волонтерство звісно поступається. Колосальні об'єми допомоги це снаряди і техніка, що в принципі і не може проходити через благодійні фонди - вони в принципі не можуть закупити Хаймарс, Петріот і боєкомплект до них. Але волонтери і благодійні фонди закривають те, що "офіційні державні" канали в принципі не закривають - наприклад, багато чого з такмеду просто відсутнє в офіційній документації і без волонтерів в аптечки не потрапить. Хоча воно від того не стає менш потрібне. Також це стосується тих же дронів,від мавіків до фпв - тільки після двох років повномасштабної війни головнокомандувач дозріває щось ляпнуть про масове державне виробництво фпв, якого якось і не видно, але весь цей час їх поставляють волонтери. Як і засоби боротьби з дронами, міні-реб і т п. Тому в грошах воно може і виглядає як 170 до 2. А по факту цими 2.5 мільярдами закривають ті дірки, які в принципі не покриваються тими 170
Я не хочу преуменьшить роль волонтёрства. Написал о том, что не надо её преувеличивать. Здесь (и не только) порой пишут так, что создаётся впечатление будто армия живёт в основном благодаря волонтёрам, о чём и написал d44. В грошах доля волонтёрства будет ещё меньше, т.к. я привёл только расходы госбюджета на оборону. Надо было бы добавить ещё стоимость военных поставок с Запада. Но не знаю, какая их часть оплачивается нами, а какая поступает бесплатно (вся?). Да и сумму сложно оценить - обычно приводятся суммарные расходы без разделения на военную и гуманитарную помощь. Насчёт такмеда ничего не знаю, поэтому ничего и говорить не буду. Что касается дронов, опять же не знаю соотношение поставок от волонтёров и от государства. Возможно, Вы правы. Но, опять же, может быть силы и энергию волонтёров лучше было направить на то, чтобы добиться от государства освоение такого производства. Или хотя бы организации такой системы производства, как у _Mykola_. Ему огромное уважение. Но если бы за это взялось государство, то допускаю, что было бы гораздо эффективнее, чтобы _Mykola_ не занимался лично производством, а расписал необходимую комплектацию, где и как её закупать (хотя лучше бы это сделало государство), порядок сборки. Далеко не все знают всё это, хотя, вероятно, вполне могли бы этим заниматься. В результате было бы сделано гораздо больше.
P.s. Не подскажете, подпись под постом сейчас не ставится?
flyman написав:ніби 73% проголосувавших ще тоді не були "уставши от бізнеса на крові"
Валерій Прозапас Заява президента Франції про можливість перебування в Україні західних військових майже для всіх прозвучала як сенсація - а між тим ще в 2018 році президент Порошенко називав міжнародних миротворців вирішальним фактором для припинення війни. Але хто там його чув серед жахливих новин про здорожчання цибулі та мазання мови на хліб, українцям було не до "атопутіннападєт" (тм), тому і світ до таких закликів тоді не дослухався. Проте як же далеко змогла подивитись ця людина і яким маштабом мислення знехтував наш народ, повівшись на примітивні пропагандиські розводки про "наживається" та "вигодна", з усіма відповідними наслідками. ................ Це називається стратегічне бачення, і нагадувати такі приклади річ не суєтна, бо якщо його не запровадити на найвищому державному рівні серед "5-6 менеджерів" - то ми так і будемо у всьому в ролі доганяючіх та далі шарахатись як косяк гуппі в акваріумі. https://www.facebook.com/rex.prozapas?locale=uk_UA
Ніяк це не називається. Колись записали в Конституцію вступ до НАТО. І що? Нас прийняли? Так само і з "міжнародними миротворцями". Для їх введення потрібна була згода Росії. А вони її не дали. І все, питання закрито. "тому і світ до таких закликів тоді не дослухався".
Вчора, 28 березня, російська протиповітряна оборона збила над тимчасово окупованим Кримом власний винищувач Су-27. Пілот врятувався, проте сам літак фактично знищений. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил України, капітан першого рангу Дмитро Плетенчук.