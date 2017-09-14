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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7427742874297430
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 00:43

Завдяки модифікації ракета отримала додатковий модуль, який збільшив загальний еквівалент бойової частини із 450 кг до приблизно 800 кг.
Ймовірно, встановлення другої бойової частини на додачу до звичайної осколково-фугасної відбулось завдяки зменшенню розміру паливного бака. Це може вплинути на дальність польоту Х-101, проте для території України навіть зменшеної дальності може бути достатньо.

У разі зменшення показника дальності вдвічі - з 5500 км до 2250 км, пуск таких ракет із Саратовської області РФ дозволить атакувати навіть об'єкти у Львівській області із запасом 500-700 км для додаткових маневрувань.

Вангую коли зможе масово запускати ракети з бойовою частиною хоча б 450 кг та дальністю 5 тис км, війна закінчиться.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 00:49

Згідно з опитуванням, проведеним у 12 країнах Європи (Австрія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія та Швеція), лише 1 з 10 європейців вірить у те, що Україні вдасться виграти війну, тобто повернути під свій контроль усі свої території.

“Європейці песимістично дивляться на результат війни. У середньому лише 10% європейців у 12 країнах вірять, що Україна переможе. Вдвічі більше людей очікують, що переможе Росія”, - мовиться у підсумках дослідження.

І майже 40% вважають, що війна завершиться компромісом між Україною і Росією.

29% респондентів в країнах, де проводилось опитування, вважають, що війну варто закінчувати якомога швидше, навіть якщо Україна поступиться своїми територіями Росії.

Близько 40% європейців вважають, що Україну потрібно штовхати до мирних переговорів з Росією, і лише близько третини кажуть, що потрібно допомагати Україні визволяти свої території, окуповані Росією.

https://www.holosameryky.com/a/opytuvannia-evropa-vijna/7547787.html
Там ещё много интересного.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 00:59

  vitaliiangel написав:
«The Wall Street Journal» дуже коректно говорить що Зеленський не поспішає приймати закон про мобілізацію, бо він стикнувся з великою кількістю людей які захищати Україну не бажають. Простіше кажучи - владі болить не Україна - владі болить її рейтинг.
вывод неправильный. рейтинга уже осталось несколько % довольных ситуацией. Боятся борьбы внутри страны между властями и ухылянтами. Чтобы не повторился 1917


Вот именно. Градус "любви" к военкомам и так уже накален до предела судя вот по таким роликам в ТЛГ - https://t.me/insiderUKR/72294
В Хмельницкой области женщины выгнали военкома и разбили ему машину

Чуть больше затянуть и далее может сорвать резьбу с непредсказуемыми последствиями, особенно после 20 мая - ну там мало ли вдруг кто из этих женщин окажется судьей или депутатом местной рады, а там и до вот такого "а ты кто такой" недалеко - https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D0%B8%D0%B ... /a-2471258
katso
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 01:01

  ЛАД написав:
Згідно з опитуванням, проведеним у 12 країнах Європи (Австрія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія та Швеція), лише 1 з 10 європейців вірить у те, що Україні вдасться виграти війну, тобто повернути під свій контроль усі свої території.

“Європейці песимістично дивляться на результат війни. У середньому лише 10% європейців у 12 країнах вірять, що Україна переможе. Вдвічі більше людей очікують, що переможе Росія”, - мовиться у підсумках дослідження.

І майже 40% вважають, що війна завершиться компромісом між Україною і Росією.

29% респондентів в країнах, де проводилось опитування, вважають, що війну варто закінчувати якомога швидше, навіть якщо Україна поступиться своїми територіями Росії.

Близько 40% європейців вважають, що Україну потрібно штовхати до мирних переговорів з Росією, і лише близько третини кажуть, що потрібно допомагати Україні визволяти свої території, окуповані Росією.

https://www.holosameryky.com/a/opytuvannia-evropa-vijna/7547787.html
Там ещё много интересного.

Україна виграла війну в березні 2022.

Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 01:02

  _Mykola_ написав:
  Banderlog написав:) вони ж ефективні власники. Купляли напевно по такій ціні скільки коштує збудувати... :roll: а зараз ВИВОДЯТЬ гроші з воюючої держави. Їм оказується можно.

Ви ж розумієте скільки коштує побудувати енергоблок, при наших реаліях, бізнес не буде вкладати гроші у побудову електростанцій, у яких тільки строк окупності складає десятки років. Тому те що зараз відбувається, без втручання держави неминуче веде нас до доіндустріальної доби. Європейська енергосистема не витягне наше споживання без наявної генерації у нас.

Вывод?
Национализация?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 01:11

katso
Вот именно. Градус "любви" к военкомам и так уже накален до предела судя вот по таким роликам в ТЛГ


А що там ? Видалив кацапский застосунок ще в 2022
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 01:13

  ЛАД написав:
Згідно з опитуванням, проведеним у 12 країнах Європи (Австрія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія та Швеція), лише 1 з 10 європейців вірить у те, що Україні вдасться виграти війну, тобто повернути під свій контроль усі свої території.

“Європейці песимістично дивляться на результат війни. У середньому лише 10% європейців у 12 країнах вірять, що Україна переможе. Вдвічі більше людей очікують, що переможе Росія”, - мовиться у підсумках дослідження.

І майже 40% вважають, що війна завершиться компромісом між Україною і Росією.

29% респондентів в країнах, де проводилось опитування, вважають, що війну варто закінчувати якомога швидше, навіть якщо Україна поступиться своїми територіями Росії.

Близько 40% європейців вважають, що Україну потрібно штовхати до мирних переговорів з Росією, і лише близько третини кажуть, що потрібно допомагати Україні визволяти свої території, окуповані Росією.

https://www.holosameryky.com/a/opytuvannia-evropa-vijna/7547787.html
Там ещё много интересного.

Допомога Україні пріоритет
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 01:17

  Ukrainian написав:.............
Україна виграла війну в березні 2022.
[youtube]JS29IUqAhVQ...

1. У вас своеобразное понятие о "выигранной войне". Или из Каналы война воспринимается так?
2. Не понял, какая связь Вашего ролика с цитатой из "Голоса Америки"?
ЛАД
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  #<1 ... 7427742874297430
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