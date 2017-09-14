Завдяки модифікації ракета отримала додатковий модуль, який збільшив загальний еквівалент бойової частини із 450 кг до приблизно 800 кг. Ймовірно, встановлення другої бойової частини на додачу до звичайної осколково-фугасної відбулось завдяки зменшенню розміру паливного бака. Це може вплинути на дальність польоту Х-101, проте для території України навіть зменшеної дальності може бути достатньо.
У разі зменшення показника дальності вдвічі - з 5500 км до 2250 км, пуск таких ракет із Саратовської області РФ дозволить атакувати навіть об'єкти у Львівській області із запасом 500-700 км для додаткових маневрувань.
Вангую коли зможе масово запускати ракети з бойовою частиною хоча б 450 кг та дальністю 5 тис км, війна закінчиться.
Згідно з опитуванням, проведеним у 12 країнах Європи (Австрія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія та Швеція), лише 1 з 10 європейців вірить у те, що Україні вдасться виграти війну, тобто повернути під свій контроль усі свої території.
“Європейці песимістично дивляться на результат війни. У середньому лише 10% європейців у 12 країнах вірять, що Україна переможе. Вдвічі більше людей очікують, що переможе Росія”, - мовиться у підсумках дослідження.
І майже 40% вважають, що війна завершиться компромісом між Україною і Росією.
29% респондентів в країнах, де проводилось опитування, вважають, що війну варто закінчувати якомога швидше, навіть якщо Україна поступиться своїми територіями Росії.
Близько 40% європейців вважають, що Україну потрібно штовхати до мирних переговорів з Росією, і лише близько третини кажуть, що потрібно допомагати Україні визволяти свої території, окуповані Росією.
«The Wall Street Journal» дуже коректно говорить що Зеленський не поспішає приймати закон про мобілізацію, бо він стикнувся з великою кількістю людей які захищати Україну не бажають. Простіше кажучи - владі болить не Україна - владі болить її рейтинг.
вывод неправильный. рейтинга уже осталось несколько % довольных ситуацией. Боятся борьбы внутри страны между властями и ухылянтами. Чтобы не повторился 1917
В Хмельницкой области женщины выгнали военкома и разбили ему машину
Чуть больше затянуть и далее может сорвать резьбу с непредсказуемыми последствиями, особенно после 20 мая - ну там мало ли вдруг кто из этих женщин окажется судьей или депутатом местной рады, а там и до вот такого "а ты кто такой" недалеко - https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D0%B8%D0%B ... /a-2471258
Згідно з опитуванням, проведеним у 12 країнах Європи (Австрія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія та Швеція), лише 1 з 10 європейців вірить у те, що Україні вдасться виграти війну, тобто повернути під свій контроль усі свої території.
“Європейці песимістично дивляться на результат війни. У середньому лише 10% європейців у 12 країнах вірять, що Україна переможе. Вдвічі більше людей очікують, що переможе Росія”, - мовиться у підсумках дослідження.
І майже 40% вважають, що війна завершиться компромісом між Україною і Росією.
29% респондентів в країнах, де проводилось опитування, вважають, що війну варто закінчувати якомога швидше, навіть якщо Україна поступиться своїми територіями Росії.
Близько 40% європейців вважають, що Україну потрібно штовхати до мирних переговорів з Росією, і лише близько третини кажуть, що потрібно допомагати Україні визволяти свої території, окуповані Росією.
Banderlog написав:) вони ж ефективні власники. Купляли напевно по такій ціні скільки коштує збудувати... а зараз ВИВОДЯТЬ гроші з воюючої держави. Їм оказується можно.
Ви ж розумієте скільки коштує побудувати енергоблок, при наших реаліях, бізнес не буде вкладати гроші у побудову електростанцій, у яких тільки строк окупності складає десятки років. Тому те що зараз відбувається, без втручання держави неминуче веде нас до доіндустріальної доби. Європейська енергосистема не витягне наше споживання без наявної генерації у нас.
Згідно з опитуванням, проведеним у 12 країнах Європи (Австрія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія та Швеція), лише 1 з 10 європейців вірить у те, що Україні вдасться виграти війну, тобто повернути під свій контроль усі свої території.
“Європейці песимістично дивляться на результат війни. У середньому лише 10% європейців у 12 країнах вірять, що Україна переможе. Вдвічі більше людей очікують, що переможе Росія”, - мовиться у підсумках дослідження.
І майже 40% вважають, що війна завершиться компромісом між Україною і Росією.
29% респондентів в країнах, де проводилось опитування, вважають, що війну варто закінчувати якомога швидше, навіть якщо Україна поступиться своїми територіями Росії.
Близько 40% європейців вважають, що Україну потрібно штовхати до мирних переговорів з Росією, і лише близько третини кажуть, що потрібно допомагати Україні визволяти свої території, окуповані Росією.