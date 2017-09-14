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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 74287429743074317432 ... 7464>
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 00:59

  vitaliiangel написав:
«The Wall Street Journal» дуже коректно говорить що Зеленський не поспішає приймати закон про мобілізацію, бо він стикнувся з великою кількістю людей які захищати Україну не бажають. Простіше кажучи - владі болить не Україна - владі болить її рейтинг.
вывод неправильный. рейтинга уже осталось несколько % довольных ситуацией. Боятся борьбы внутри страны между властями и ухылянтами. Чтобы не повторился 1917


Вот именно. Градус "любви" к военкомам и так уже накален до предела судя вот по таким роликам в ТЛГ - https://t.me/insiderUKR/72294
В Хмельницкой области женщины выгнали военкома и разбили ему машину

Чуть больше затянуть и далее может сорвать резьбу с непредсказуемыми последствиями, особенно после 20 мая - ну там мало ли вдруг кто из этих женщин окажется судьей или депутатом местной рады, а там и до вот такого "а ты кто такой" недалеко - https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D0%B8%D0%B ... /a-2471258
katso
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 01:01

  ЛАД написав:
Згідно з опитуванням, проведеним у 12 країнах Європи (Австрія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія та Швеція), лише 1 з 10 європейців вірить у те, що Україні вдасться виграти війну, тобто повернути під свій контроль усі свої території.

“Європейці песимістично дивляться на результат війни. У середньому лише 10% європейців у 12 країнах вірять, що Україна переможе. Вдвічі більше людей очікують, що переможе Росія”, - мовиться у підсумках дослідження.

І майже 40% вважають, що війна завершиться компромісом між Україною і Росією.

29% респондентів в країнах, де проводилось опитування, вважають, що війну варто закінчувати якомога швидше, навіть якщо Україна поступиться своїми територіями Росії.

Близько 40% європейців вважають, що Україну потрібно штовхати до мирних переговорів з Росією, і лише близько третини кажуть, що потрібно допомагати Україні визволяти свої території, окуповані Росією.

https://www.holosameryky.com/a/opytuvannia-evropa-vijna/7547787.html
Там ещё много интересного.

Україна виграла війну в березні 2022.

Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 01:02

  _Mykola_ написав:
  Banderlog написав:) вони ж ефективні власники. Купляли напевно по такій ціні скільки коштує збудувати... :roll: а зараз ВИВОДЯТЬ гроші з воюючої держави. Їм оказується можно.

Ви ж розумієте скільки коштує побудувати енергоблок, при наших реаліях, бізнес не буде вкладати гроші у побудову електростанцій, у яких тільки строк окупності складає десятки років. Тому те що зараз відбувається, без втручання держави неминуче веде нас до доіндустріальної доби. Європейська енергосистема не витягне наше споживання без наявної генерації у нас.

Вывод?
Национализация?
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 01:13

  ЛАД написав:
Згідно з опитуванням, проведеним у 12 країнах Європи (Австрія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія та Швеція), лише 1 з 10 європейців вірить у те, що Україні вдасться виграти війну, тобто повернути під свій контроль усі свої території.

“Європейці песимістично дивляться на результат війни. У середньому лише 10% європейців у 12 країнах вірять, що Україна переможе. Вдвічі більше людей очікують, що переможе Росія”, - мовиться у підсумках дослідження.

І майже 40% вважають, що війна завершиться компромісом між Україною і Росією.

29% респондентів в країнах, де проводилось опитування, вважають, що війну варто закінчувати якомога швидше, навіть якщо Україна поступиться своїми територіями Росії.

Близько 40% європейців вважають, що Україну потрібно штовхати до мирних переговорів з Росією, і лише близько третини кажуть, що потрібно допомагати Україні визволяти свої території, окуповані Росією.

https://www.holosameryky.com/a/opytuvannia-evropa-vijna/7547787.html
Там ещё много интересного.

Допомога Україні пріоритет
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 01:17

  Ukrainian написав:.............
Україна виграла війну в березні 2022.
[youtube]JS29IUqAhVQ...

1. У вас своеобразное понятие о "выигранной войне". Или из Каналы война воспринимается так?
2. Не понял, какая связь Вашего ролика с цитатой из "Голоса Америки"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 02:09

  unicdima написав:
  katso написав:Вот именно. Градус "любви" к военкомам и так уже накален до предела судя вот по таким роликам в ТЛГ - https://t.me/insiderUKR/72294

по 5 років дати тварям, щоб такі як вони і такі як ти ссалися від одної думки в майбутньому здійснити щось подібне.

Согласно действующему законодательству три удара палкой по лобовому стеклу и выбитое боковое на 5 лет не тянет.
Этих барышень не поддерживаю, но наверное стоит иметь в виду, что насилие порождает насилие. После многих кадров силовой запаковки у некоторых граждан начинают сдавать нервы.
Вводите полноценное военное положение, когда военнослужащий в подобной ситуации может немедленно применить оружие, и таких ситуаций больше не будет.
Но кто же такое позволит ввести?
Это ведь имеет и обратную сторону. Любой оторванный чиновник после угрожающего "ты проблем захотел?" может быть неожиданно отоварен девятью граммами в лоб.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 02:53

  Investor_K написав:https://www.ukr.net/news/details/economics/103609173.html

Походу є що мовчати

Конечно, есть.
Ukrainian
Не буде інвестицій до закінчення бойових дій і гарантій безпеки.
Бізнесу вигідніше залишити підстанції як є до закінчення активних бойових дій.

В Харькове полностью разрушены ТЭЦ-5, Змиевская ТЭС (https://www.unian.net/economics/energetics/zmievskaya-tes-v-harkovskoy-oblasti-polnostyu-razrushena-udarom-okkupantov-novosti-harkova-12588468.html).
«У нас постраждали всі блоки на Бурштинській ТЕС і всі – на Ладижинській ТЕС. Енергоблоки в різному ступені руйнації: від повної до понад 50%»,– сказав Дмитро Сахарук, відзначивши, що на відновлення станцій можуть піти місяці, а то й роки.

https://zaxid.net/vnaslidok_ostannogo_rosiyskogo_obstrilu_zruynovani_vsi_energobloki_burshtinskoyi_tes_n1582576
В "Укрэнерго" уточнили, что диспетчерский центр вынужден применить графики аварийных отключений до вечера в трех областях – Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской.

https://www.unian.net/economics/energetics/ekstrennye-otklyucheniya-sveta-nachalis-v-treh-regionah-12588093.html
Шмыгаль сообщил, что сейчас мы импортируем электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы, чтобы система работала стабильно. По его словам, сегодняшний удар врага снова довольно сильно повредил оборудование.

"Опять атака была направлена как против объектов генерации электроэнергии, так и против системы ее распределения. Очень важно для всех нас сейчас уменьшить потребление электроэнергии. Это касается особенно вечерних часов.

https://www.unian.net/war/nochnaya-ataka-na-ukrainu-denis-shmygal-prizval-ukraincev-koe-chto-sdelat-12588252.html
Если руководствоваться Вашими словами, то эл-энергетику нужно национализировать срочно, "ещё вчера".
Как Вы себе представляете существование Украины с разрушенной эл-энергетикой?

P.s. В Харькове улучшение - на следующей неделе новый график, по которому отключение будет на 4 часа в сутки вместо сегодняшних 6 часов.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 30 бер, 2024 03:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 02:58

  antey1969 написав:..........
Вводите полноценное военное положение, когда военнослужащий в подобной ситуации может немедленно применить оружие, и таких ситуаций больше не будет.
Но кто же такое позволит ввести?
........

Кто Вам сказал, что сегодня не "полноценное военное положение"?
Вполне полноценное по закону.
Но даже в условиях полноценного военного положения вряд ли "военнослужащий в подобной ситуации может немедленно применить оружие". Для этого надо менять законы. Но на такое изменение вряд ли кто-то решится.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 03:21

  budivelnik написав:
Ти за це?
Чи як баба-яга, спочатку все поламати..а ремонтують хай інші.
Може спочатку нове створим?, а вже потім почнем старе ломати

харош. Це вже не смішно. Еквівалент 2 тон бензину... переобладнаний трактор. При всій повазі, я не буду нічого пояснювати.... вас зупинить тіки практика. Емпіричний метод тику. Я буду доброю бабою Ягою.
Візьмем не трактор, хай мопед, переробляєм його на електричний . Встановлюєм сонячні панелі і рахуєм економію. Тільки панелі автономно без доступу до загальної мережі. Про децентралізацію системи це.... даж не знаю підходящого матюка. Подивіться хоть художній фільм війну токів.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 05:04

Zelensky: ‘We are trying to find some way not to retreat’
“If there is no U.S. support, it means that we have no air defense, no Patriot missiles, no jammers for electronic warfare, no 155-milimeter artillery rounds,” he said. “It means we will go back, retreat, step by step, in small steps.”
To describe the military situation, Zelensky took a sheet of paper and drew a simple diagram of the combat zone. “If you need 8,000 rounds a day to defend the front line, but you only have, for example, 2,000 rounds, you have to do less,” he explained. “How? Of course, to go back. Make the front line shorter. If it breaks, the Russians could go to the big cities.”
When I asked whether Ukraine was running short of interceptors and other air-defense weapons to protect its cities and infrastructure, he responded: “That’s true. I don’t want Russia to know what number of air-defense missiles we have, but basically, you’re right. Without the support of Congress, we will have a big deficit of missiles. This is the problem.
I asked Zelensky if U.S. officials had warned against such attacks on energy facilities inside Russia, as has been rumored in Washington. “The reaction of the U.S. was not positive on this,” he confirmed
When I asked if he would have allowed Biden to send U.S. troops into Ukraine to deter the February 2022 invasion, he said simply: “Yes.” In hindsight, that show of force might have been the only way this terrible conflict could have been averted.
Zelensky has been the X-factor in this war, mobilizing his country and much of the world to resist Russian aggression. I wish members of Congress who balk at aiding Ukraine could have listened to the Ukrainian leader talk about the price that Ukraine has paid for its defiance — and the risks ahead for the United States if it doesn’t stand with its friends.
https://www.washingtonpost.com/opinions ... id-russia/
Схоже що американці таки натякнули не бити по нпз кацапів.
Ukrainian
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