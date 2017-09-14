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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7428742974307431
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 02:53

  Investor_K написав:https://www.ukr.net/news/details/economics/103609173.html

Походу є що мовчати

Конечно, есть.
Ukrainian
Не буде інвестицій до закінчення бойових дій і гарантій безпеки.
Бізнесу вигідніше залишити підстанції як є до закінчення активних бойових дій.

В Харькове полностью разрушены ТЭЦ-5, Змиевская ТЭС (https://www.unian.net/economics/energetics/zmievskaya-tes-v-harkovskoy-oblasti-polnostyu-razrushena-udarom-okkupantov-novosti-harkova-12588468.html).
«У нас постраждали всі блоки на Бурштинській ТЕС і всі – на Ладижинській ТЕС. Енергоблоки в різному ступені руйнації: від повної до понад 50%»,– сказав Дмитро Сахарук, відзначивши, що на відновлення станцій можуть піти місяці, а то й роки.

https://zaxid.net/vnaslidok_ostannogo_rosiyskogo_obstrilu_zruynovani_vsi_energobloki_burshtinskoyi_tes_n1582576
В "Укрэнерго" уточнили, что диспетчерский центр вынужден применить графики аварийных отключений до вечера в трех областях – Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской.

https://www.unian.net/economics/energetics/ekstrennye-otklyucheniya-sveta-nachalis-v-treh-regionah-12588093.html
Шмыгаль сообщил, что сейчас мы импортируем электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы, чтобы система работала стабильно. По его словам, сегодняшний удар врага снова довольно сильно повредил оборудование.

"Опять атака была направлена как против объектов генерации электроэнергии, так и против системы ее распределения. Очень важно для всех нас сейчас уменьшить потребление электроэнергии. Это касается особенно вечерних часов.

https://www.unian.net/war/nochnaya-ataka-na-ukrainu-denis-shmygal-prizval-ukraincev-koe-chto-sdelat-12588252.html
Если руководствоваться Вашими словами, то эл-энергетику нужно национализировать срочно, "ещё вчера".
Как Вы себе представляете существование Украины с разрушенной эл-энергетикой?

P.s. В Харькове улучшение - на следующей неделе новый график, по которому отключение будет на 4 часа в сутки вместо сегодняшних 6 часов.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 30 бер, 2024 03:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 02:58

  antey1969 написав:..........
Вводите полноценное военное положение, когда военнослужащий в подобной ситуации может немедленно применить оружие, и таких ситуаций больше не будет.
Но кто же такое позволит ввести?
........

Кто Вам сказал, что сегодня не "полноценное военное положение"?
Вполне полноценное по закону.
Но даже в условиях полноценного военного положения вряд ли "военнослужащий в подобной ситуации может немедленно применить оружие". Для этого надо менять законы. Но на такое изменение вряд ли кто-то решится.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 03:21

  budivelnik написав:
Ти за це?
Чи як баба-яга, спочатку все поламати..а ремонтують хай інші.
Може спочатку нове створим?, а вже потім почнем старе ломати

харош. Це вже не смішно. Еквівалент 2 тон бензину... переобладнаний трактор. При всій повазі, я не буду нічого пояснювати.... вас зупинить тіки практика. Емпіричний метод тику. Я буду доброю бабою Ягою.
Візьмем не трактор, хай мопед, переробляєм його на електричний . Встановлюєм сонячні панелі і рахуєм економію. Тільки панелі автономно без доступу до загальної мережі. Про децентралізацію системи це.... даж не знаю підходящого матюка. Подивіться хоть художній фільм війну токів.
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