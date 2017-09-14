«У нас постраждали всі блоки на Бурштинській ТЕС і всі – на Ладижинській ТЕС. Енергоблоки в різному ступені руйнації: від повної до понад 50%»,– сказав Дмитро Сахарук, відзначивши, що на відновлення станцій можуть піти місяці, а то й роки.
Шмыгаль сообщил, что сейчас мы импортируем электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы, чтобы система работала стабильно. По его словам, сегодняшний удар врага снова довольно сильно повредил оборудование.
"Опять атака была направлена как против объектов генерации электроэнергии, так и против системы ее распределения. Очень важно для всех нас сейчас уменьшить потребление электроэнергии. Это касается особенно вечерних часов.
antey1969 написав:.......... Вводите полноценное военное положение, когда военнослужащий в подобной ситуации может немедленно применить оружие, и таких ситуаций больше не будет. Но кто же такое позволит ввести? ........
Кто Вам сказал, что сегодня не "полноценное военное положение"? Вполне полноценное по закону. Но даже в условиях полноценного военного положения вряд ли "военнослужащий в подобной ситуации может немедленно применить оружие". Для этого надо менять законы. Но на такое изменение вряд ли кто-то решится.
budivelnik написав: Ти за це? Чи як баба-яга, спочатку все поламати..а ремонтують хай інші. Може спочатку нове створим?, а вже потім почнем старе ломати
харош. Це вже не смішно. Еквівалент 2 тон бензину... переобладнаний трактор. При всій повазі, я не буду нічого пояснювати.... вас зупинить тіки практика. Емпіричний метод тику. Я буду доброю бабою Ягою. Візьмем не трактор, хай мопед, переробляєм його на електричний . Встановлюєм сонячні панелі і рахуєм економію. Тільки панелі автономно без доступу до загальної мережі. Про децентралізацію системи це.... даж не знаю підходящого матюка. Подивіться хоть художній фільм війну токів.