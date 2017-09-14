«У нас постраждали всі блоки на Бурштинській ТЕС і всі – на Ладижинській ТЕС. Енергоблоки в різному ступені руйнації: від повної до понад 50%»,– сказав Дмитро Сахарук, відзначивши, що на відновлення станцій можуть піти місяці, а то й роки.
Шмыгаль сообщил, что сейчас мы импортируем электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы, чтобы система работала стабильно. По его словам, сегодняшний удар врага снова довольно сильно повредил оборудование.
"Опять атака была направлена как против объектов генерации электроэнергии, так и против системы ее распределения. Очень важно для всех нас сейчас уменьшить потребление электроэнергии. Это касается особенно вечерних часов.
antey1969 написав:.......... Вводите полноценное военное положение, когда военнослужащий в подобной ситуации может немедленно применить оружие, и таких ситуаций больше не будет. Но кто же такое позволит ввести? ........
Кто Вам сказал, что сегодня не "полноценное военное положение"? Вполне полноценное по закону. Но даже в условиях полноценного военного положения вряд ли "военнослужащий в подобной ситуации может немедленно применить оружие". Для этого надо менять законы. Но на такое изменение вряд ли кто-то решится.
budivelnik написав: Ти за це? Чи як баба-яга, спочатку все поламати..а ремонтують хай інші. Може спочатку нове створим?, а вже потім почнем старе ломати
харош. Це вже не смішно. Еквівалент 2 тон бензину... переобладнаний трактор. При всій повазі, я не буду нічого пояснювати.... вас зупинить тіки практика. Емпіричний метод тику. Я буду доброю бабою Ягою. Візьмем не трактор, хай мопед, переробляєм його на електричний . Встановлюєм сонячні панелі і рахуєм економію. Тільки панелі автономно без доступу до загальної мережі. Про децентралізацію системи це.... даж не знаю підходящого матюка. Подивіться хоть художній фільм війну токів.
Zelensky: ‘We are trying to find some way not to retreat’ “If there is no U.S. support, it means that we have no air defense, no Patriot missiles, no jammers for electronic warfare, no 155-milimeter artillery rounds,” he said. “It means we will go back, retreat, step by step, in small steps.” To describe the military situation, Zelensky took a sheet of paper and drew a simple diagram of the combat zone. “If you need 8,000 rounds a day to defend the front line, but you only have, for example, 2,000 rounds, you have to do less,” he explained. “How? Of course, to go back. Make the front line shorter. If it breaks, the Russians could go to the big cities.” When I asked whether Ukraine was running short of interceptors and other air-defense weapons to protect its cities and infrastructure, he responded: “That’s true. I don’t want Russia to know what number of air-defense missiles we have, but basically, you’re right. Without the support of Congress, we will have a big deficit of missiles. This is the problem. I asked Zelensky if U.S. officials had warned against such attacks on energy facilities inside Russia, as has been rumored in Washington. “The reaction of the U.S. was not positive on this,” he confirmed When I asked if he would have allowed Biden to send U.S. troops into Ukraine to deter the February 2022 invasion, he said simply: “Yes.” In hindsight, that show of force might have been the only way this terrible conflict could have been averted. Zelensky has been the X-factor in this war, mobilizing his country and much of the world to resist Russian aggression. I wish members of Congress who balk at aiding Ukraine could have listened to the Ukrainian leader talk about the price that Ukraine has paid for its defiance — and the risks ahead for the United States if it doesn’t stand with its friends. https://www.washingtonpost.com/opinions ... id-russia/ Схоже що американці таки натякнули не бити по нпз кацапів.
Banderlog написав:) вони ж ефективні власники. Купляли напевно по такій ціні скільки коштує збудувати... а зараз ВИВОДЯТЬ гроші з воюючої держави. Їм оказується можно.
Ви ж розумієте скільки коштує побудувати енергоблок, при наших реаліях, бізнес не буде вкладати гроші у побудову електростанцій, у яких тільки строк окупності складає десятки років. Тому те що зараз відбувається, без втручання держави неминуче веде нас до доіндустріальної доби. Європейська енергосистема не витягне наше споживання без наявної генерації у нас.
Вывод? Национализация?
Не допоможе. Знищити енергоблоки можна скоріше ніж вони будуються.
Reddit Почему не возведены линии обороны раньше? У нас возводились вообще очень мощные линии обороны на границе с Беларусью, чтобы не дать повторить прорыв на Киев и защитить столицу. Огромное количество ресурсов вкладывалось в это. И благодаря этому вероятность повторного похода на Киев оттуда очень низкая, а ВСУ могут не держать там такое количество армии, какое бы пришлось держать без всего этого. Одновременно возводить линии укрепления со всех сторон у нас не было возможностей и ресурсов. Украина в экономическом плане - не Россия. Кроме того, насколько я понимаю, в 2023 году была надежда на контрнаступление, на возврат каких-то своих территорий. Собственно, это связано с вопросом, где именно возводить эти самые линии обороны. Насколько я понимаю, Украина надеялась что-то да отбить. ВСУ отмечали, что возводить линии обороны местами сложно, потому что мешают местные. Особенно фермеры. Я лично читал сообщения о том, что люди сеют буквально чуть ли не под пулями. А возводить бы всё это пришлось по чьим-то полям. Я не знаю, насколько это мешает, но такой вот фактор тоже есть. Да, учитывание мнений этих людей мешает безопасности и обороноспособности. Так же, как и затягивание с принятием закона о мобилизации. Но всё это затягивание происходит из-за того, что при демократии мнения людей учитываются. Почему мы не начали производить свои боеприпасы? Потому что начали. Мы бы только на героических 10 тысячах снарядов, которые нам выделяет Германия (и она помогает больше всех в Европе) долго бы не продержались. Боеприпасы по чешской инициативе, напомню, к нам ещё не поступили. Они только должны поступить. Другое дело, что при выстреле 5 тысяч в день нам в год нужен 1 миллион 825 тысяч только артиллерийских боеприпасов в год. И этого достаточно для паритета. То же ЕС, по последним данным, пока отдало 300 тысяч. А по поводу производства: Для него нужна энергетика. Она у нас в очень плохом состоянии. Для него нужно, собственно, не разбомбленное производство. У нас уже были случаи уничтожения российскими ракетами нашего ВПК, работавшего над ракетами. Для него нужно много из того, что уже уничтожено. Для производства современных боеприпасов нужно оборудование. И тут вопрос не только в его покупке, а в том, чтобы нам его продали. Россия может на чёрном рынке доставать всё, что угодно. Украина не может взять и пойти на чёрный рынок, мы скованы правилами игры, в отличие от России. Я помню, как мэр Львова говорил, что мы можем собрать на "Патриот", но нам его не продадут даже по себестоимости. Увы. Почему мы не производим свои ракеты? Что-то мы производим, выпуск "Нептуна" небольшими партиями продолжается. Но штамповать мы их не можем - см.выше. Россия производит технику и боеприпасы в таком количестве не потому, что она создаёт всё это с нуля, а потому что она многое расконсервирует, что у неё было в безумных количествах. И не только у неё, а у Беларуси тоже. У России нет такого треша с энергетической инфраструктурой. Я уже молчу о том, что мы потеряли "Азовсталь" и ряд других предприятий, которые как раз очень полезны в деле выпуска военной продукции. И опять же, оборудование и вопросы игры по правилам. Россия может купить на чёрном рынке компоненты для ракет и собрать эти ракеты, плюя с высокой колокольни на все озабоченности, а мы - нет. Вот сейчас мы вынуждены учитывать страдания польских фермеров и соглашаться на, фактически, урезание всех разрешений до уровня довоенного периода. Ну и не забывайте, что Россия тоже с поставками боеприпасов своей армии при том, что у нас несопоставимая экономическая ситуация и возможности, не справляется. Россию снабжает миллионами снарядов КНДР, которая эти снаряды клепала десятилетиями. И ракетами. И Иран. Да, безусловно, какие-то проёбы со стороны Украины, Зеленского и прочих были, есть и будут. Но даже если бы всё было идеально: мы не вытянем в одиночку против России. Особенно, когда мы не против России, а против России и Беларуси, КНДР и Ирана.
«У нас постраждали всі блоки на Бурштинській ТЕС і всі – на Ладижинській ТЕС. Енергоблоки в різному ступені руйнації: від повної до понад 50%»,– сказав Дмитро Сахарук, відзначивши, що на відновлення станцій можуть піти місяці, а то й роки.
Шмыгаль сообщил, что сейчас мы импортируем электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы, чтобы система работала стабильно. По его словам, сегодняшний удар врага снова довольно сильно повредил оборудование.
"Опять атака была направлена как против объектов генерации электроэнергии, так и против системы ее распределения. Очень важно для всех нас сейчас уменьшить потребление электроэнергии. Это касается особенно вечерних часов.
P.s. В Харькове улучшение - на следующей неделе новый график, по которому отключение будет на 4 часа в сутки вместо сегодняшних 6 часов.
Новину читати так - тепло від Ахметова подорожчає в 3 рази, світло в 5 разів, проте держава компенсує вам щось але не більше від 10% . Це моє сприйняття таких новин - коли звичайна людина втратила домівку їй обіцяють щось колись, великому комбінатору держава допомагає відбудувати за рахунок споживачів. Мій приклад в Одесі - будинок культурна спадщина під охороною держави. З серпня є заявка в дії, на кінець березня вирішив принципово нагадати ( не бачу ніякого відновлення ) через держлінію на бездіяльність державного органу в м.Одеса. жкс в центрі міста за півроку майже всюди зробили огляд,є випадки по яким відшкодування не буде,є як у мене - повний ігнор звернень .
Лопати,якомога більше, - для оборони,для фортифікації,для ...
Французи мають Бонапарта, сир, вино і Париж, Висока мода тебе тягне – ти їхню мову вчиш. І хочеш бути подібним на спокійних парижан, Читати з кавою газету і гризти круасан. Поляки мають Варшаву, біґус, журик і флячки, Марія Кюрі також, до речі, полячка. До них на лижі заїжджаєш, мову їхню знаєш, На думці себе ловиш, що їх поважаєш. Приспів: А моя країна – суцільна руїна, І гордо ходить в кєпках і спортивних штанах. А моя країна – суцільна руїна, Як можна не любити свою землю аж так?.. В американців є і статус, і Статуя Свободи, Лас Веґас, Ніаґара, Нью-Йорк, Голлівуд. І уживається спокійно там ще купа народу, А в нас хоч і один, то не вміщається тут. Ісландія далека має двісті вулканів, Рейк’явік, пару гейзерів і вічні льоди. І кожен з вулиці, якшо захоче, просто на каву В офіс президента може сміло зайти. Приспів Моя країна має Київ, Волинь і Карпати, Донбас і Чорне море, Одесу і Львів. І в ній живуть на повну ногу лиш одні депутати, Всі інші грають ролі у кіно про лохів. Стиснувши зуби всі стоять і пропускають кортежі, За місяць заробляють тільки фляжку вина. Найбільша радість українця – дотягнути до завтра, Ми всі давно в окопах, хоча це не війна. Приспів (2) Кузьма Скрябін - Руїна