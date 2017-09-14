Додано: Суб 30 бер, 2024 06:14

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Почему не возведены линии обороны раньше?

У нас возводились вообще очень мощные линии обороны на границе с Беларусью, чтобы не дать повторить прорыв на Киев и защитить столицу. Огромное количество ресурсов вкладывалось в это. И благодаря этому вероятность повторного похода на Киев оттуда очень низкая, а ВСУ могут не держать там такое количество армии, какое бы пришлось держать без всего этого.

Одновременно возводить линии укрепления со всех сторон у нас не было возможностей и ресурсов. Украина в экономическом плане - не Россия.

Кроме того, насколько я понимаю, в 2023 году была надежда на контрнаступление, на возврат каких-то своих территорий. Собственно, это связано с вопросом, где именно возводить эти самые линии обороны. Насколько я понимаю, Украина надеялась что-то да отбить.

ВСУ отмечали, что возводить линии обороны местами сложно, потому что мешают местные. Особенно фермеры. Я лично читал сообщения о том, что люди сеют буквально чуть ли не под пулями. А возводить бы всё это пришлось по чьим-то полям. Я не знаю, насколько это мешает, но такой вот фактор тоже есть. Да, учитывание мнений этих людей мешает безопасности и обороноспособности. Так же, как и затягивание с принятием закона о мобилизации. Но всё это затягивание происходит из-за того, что при демократии мнения людей учитываются.

Почему мы не начали производить свои боеприпасы?

Потому что начали. Мы бы только на героических 10 тысячах снарядов, которые нам выделяет Германия (и она помогает больше всех в Европе) долго бы не продержались. Боеприпасы по чешской инициативе, напомню, к нам ещё не поступили. Они только должны поступить.

Другое дело, что при выстреле 5 тысяч в день нам в год нужен 1 миллион 825 тысяч только артиллерийских боеприпасов в год. И этого достаточно для паритета. То же ЕС, по последним данным, пока отдало 300 тысяч.

А по поводу производства:

Для него нужна энергетика. Она у нас в очень плохом состоянии.

Для него нужно, собственно, не разбомбленное производство. У нас уже были случаи уничтожения российскими ракетами нашего ВПК, работавшего над ракетами.

Для него нужно много из того, что уже уничтожено.

Для производства современных боеприпасов нужно оборудование. И тут вопрос не только в его покупке, а в том, чтобы нам его продали. Россия может на чёрном рынке доставать всё, что угодно. Украина не может взять и пойти на чёрный рынок, мы скованы правилами игры, в отличие от России. Я помню, как мэр Львова говорил, что мы можем собрать на "Патриот", но нам его не продадут даже по себестоимости. Увы.

Почему мы не производим свои ракеты?

Что-то мы производим, выпуск "Нептуна" небольшими партиями продолжается. Но штамповать мы их не можем - см.выше.

Россия производит технику и боеприпасы в таком количестве не потому, что она создаёт всё это с нуля, а потому что она многое расконсервирует, что у неё было в безумных количествах. И не только у неё, а у Беларуси тоже.

У России нет такого треша с энергетической инфраструктурой. Я уже молчу о том, что мы потеряли "Азовсталь" и ряд других предприятий, которые как раз очень полезны в деле выпуска военной продукции.

И опять же, оборудование и вопросы игры по правилам. Россия может купить на чёрном рынке компоненты для ракет и собрать эти ракеты, плюя с высокой колокольни на все озабоченности, а мы - нет. Вот сейчас мы вынуждены учитывать страдания польских фермеров и соглашаться на, фактически, урезание всех разрешений до уровня довоенного периода.

Ну и не забывайте, что Россия тоже с поставками боеприпасов своей армии при том, что у нас несопоставимая экономическая ситуация и возможности, не справляется. Россию снабжает миллионами снарядов КНДР, которая эти снаряды клепала десятилетиями. И ракетами. И Иран.

Да, безусловно, какие-то проёбы со стороны Украины, Зеленского и прочих были, есть и будут. Но даже если бы всё было идеально: мы не вытянем в одиночку против России. Особенно, когда мы не против России, а против России и Беларуси, КНДР и Ирана.