d44 написав:... Тепер зрозуміло, що в 22 році році пуйло не ставив завдання завалити все. Можливо були ще якісь плани на Україну, а зараз вже ніхто ні про що не договорюється.
У 22 році був план "Київ за 3 дні". А зараз пу отримав Авдіївку за 2 роки.
d44 написав: Мабуть до літа раздовбають все що можливо, а там і мирний план буде. .. А Європі та Америці - вертів я вас на балалйці, і це ще Китай не починав, ми своє СВО завершили а ви там самі розбирайтеся далі з Україною.
Якщо все роздовбають і на цьому завершать СВО з виходом додому, на болота, то це ще нічого, відбудуємо. Найгірше - це окупація та "рузьке мір" у кожну хату. Якщо почне Китай, то США його швидко завершать.
Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена в результате российской атаки — «Центрэнерго»
Как сообщается на сайте «Центрэнерго», на станции после российского обстрела 22 марта уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Сейчас на ТЭС ведется разбор завалов. Точный масштаб повреждений смогут установить по окончании работ.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что компании помогут в восстановлении ТЭС через доноров. «Деньги есть. Есть соответствующий фонд поддержки энергетики. Он работает. Поэтому все готовы помогать», — сказал он.
———
Змиевская ТЭС расположена в поселке Слобожанское недалеко от города Змиев. Как отмечает «Громадське», это была одна из самых больших электростанций в Харьковской области и одна из крупнейших ТЭС в Украине.
В ночь на 22 марта российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Герман Галущенко назвал российский удар самой масштабной атакой на украинскую энергетику за последнее время. В Харькове ВС РФ нанесли более 15 ударов по объектам энергетической инфраструктуры, город практически полностью остался без электричества и водоснабжения.
d44 написав:... Тепер зрозуміло, що в 22 році році пуйло не ставив завдання завалити все. Можливо були ще якісь плани на Україну, а зараз вже ніхто ні про що не договорюється.
У 22 році був план "Київ за 3 дні". А зараз пу отримав Авдіївку за 2 роки.
d44 написав: Мабуть до літа раздовбають все що можливо, а там і мирний план буде. .. А Європі та Америці - вертів я вас на балалйці, і це ще Китай не починав, ми своє СВО завершили а ви там самі розбирайтеся далі з Україною.
Якщо все роздовбають і на цьому завершать СВО з виходом додому, на болота, то це ще нічого, відбудуємо. Найгірше - це окупація та "рузьке мір" у кожну хату. Якщо почне Китай, то США його швидко завершать.
не думую, що будете гріти воду в баклажках, підмиватися в тазіку і бігати в сральнік на вулиці замість купувати нову пару райбанів у Парижі за 350 євро
особисто флер нічого не відбудує а втече до благ цивілізації
«Особисто з Флер» я тебе зрозумів. А що ти зробив за 2+ роки війни для перемоги чи хоча б не поразки? Гарно розповідав про бойових роботів, яких ти можеш зробити замість себе на фронті? Максимально себе оптимізував по податкам? Настільки, що лише думка про «+1.5% ВЗ» нажаблює тебе до неймовірності? Так яка по суті різниця, що хтось втік , чи не втік, чи планує, якщо ти хоч і в Україні, але з тебе як з козла кумис.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 30 бер, 2024 09:05, всього редагувалось 1 раз.
Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена в результате российской атаки — «Центрэнерго»
Как сообщается на сайте «Центрэнерго», на станции после российского обстрела 22 марта уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Сейчас на ТЭС ведется разбор завалов. Точный масштаб повреждений смогут установить по окончании работ.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что компании помогут в восстановлении ТЭС через доноров. «Деньги есть. Есть соответствующий фонд поддержки энергетики. Он работает. Поэтому все готовы помогать», — сказал он.
———
Змиевская ТЭС расположена в поселке Слобожанское недалеко от города Змиев. Как отмечает «Громадське», это была одна из самых больших электростанций в Харьковской области и одна из крупнейших ТЭС в Украине.
В ночь на 22 марта российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Герман Галущенко назвал российский удар самой масштабной атакой на украинскую энергетику за последнее время. В Харькове ВС РФ нанесли более 15 ударов по объектам энергетической инфраструктуры, город практически полностью остался без электричества и водоснабжения.
ЛАД писав, що собирать танки в Харкові нема смисла.
fler написав:Якщо все роздовбають і на цьому завершать СВО з виходом додому, на болота, то це ще нічого, відбудуємо. Найгірше - це окупація та "рузьке мір" у кожну хату. Якщо почне Китай, то США його швидко завершать.
не думую, що будете гріти воду в баклажках, підмиватися в тазіку і бігати в сральнік на вулиці замість купувати нову пару райбанів у Парижі за 350 євро
Пох, Флаймен, вихід знайдеться і не тре тікати в Європу, нас туди і так візьмуть. Немає виходу лише з рузького міра, бо там тупік.
flyman написав:особисто флер нічого не відбудує а втече до благ цивілізації
получается Украину решили поделить. Европе - люди, врагу территории.
Карпатська Україна часів 20го століття буде повернутою до Угорщини? Малоросія та Київська Русь?? Від такого поділу вжито дві речі - надзвичайний стан та закриття кордонів. Якщо не можемо захистити міста то будуть лише руїни після ракетних обстрілів. Якщо в березні було востаннє матеріальна допомога,то є над чим подумати.
fler написав:Якщо все роздовбають і на цьому завершать СВО з виходом додому, на болота, то це ще нічого, відбудуємо. Найгірше - це окупація та "рузьке мір" у кожну хату. Якщо почне Китай, то США його швидко завершать.
не думую, що будете гріти воду в баклажках, підмиватися в тазіку і бігати в сральнік на вулиці замість купувати нову пару райбанів у Парижі за 350 євро
Пох, Флаймен, вихід знайдеться і не тре тікати в Європу, нас туди і так візьмуть. Немає виходу лише з рузького міра, бо там тупік.