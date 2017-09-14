|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 30 бер, 2024 09:16
flyman написав: vitaliiangel написав:
Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена в результате российской атаки — «Центрэнерго»
Как сообщается на сайте «Центрэнерго», на станции после российского обстрела 22 марта уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Сейчас на ТЭС ведется разбор завалов. Точный масштаб повреждений смогут установить по окончании работ.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что компании помогут в восстановлении ТЭС через доноров. «Деньги есть. Есть соответствующий фонд поддержки энергетики. Он работает. Поэтому все готовы помогать», — сказал он.
———
Змиевская ТЭС расположена в поселке Слобожанское недалеко от города Змиев. Как отмечает «Громадське», это была одна из самых больших электростанций в Харьковской области и одна из крупнейших ТЭС в Украине.
В ночь на 22 марта российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Герман Галущенко назвал российский удар самой масштабной атакой на украинскую энергетику за последнее время. В Харькове ВС РФ нанесли более 15 ударов по объектам энергетической инфраструктуры, город практически полностью остался без электричества и водоснабжения.
ЛАД писав, що собирать танки в Харкові нема смисла.
А собирать генерацію? Невже є?
З таким посилом треба все робити в Польщі, Угорщини, Чехії , Румунії а сюди тільки передавати?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16289
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 886 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 30 бер, 2024 09:16
Востаннє редагувалось d44
в Суб 30 бер, 2024 09:23, всього редагувалось 1 раз.
-
d44
-
-
- Повідомлень: 235
- З нами з: 07.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 30 бер, 2024 09:19
flyman написав:
не думую, що будете гріти воду в баклажках, підмиватися в тазіку і бігати в сральнік на вулиці замість купувати нову пару райбанів у Парижі за 350 євро
fler написав: d44 написав:
... Тепер зрозуміло, що в 22 році році пуйло не ставив завдання завалити все. Можливо були ще якісь плани на Україну, а зараз вже ніхто ні про що не договорюється.
У 22 році був план "Київ за 3 дні". А зараз пу отримав Авдіївку за 2 роки.
d44 написав:
Мабуть до літа раздовбають все що можливо, а там і мирний план буде. .. А Європі та Америці - вертів я вас на балалйці, і це ще Китай не починав, ми своє СВО завершили а ви там самі розбирайтеся далі з Україною.
Якщо все роздовбають і на цьому завершать СВО з виходом додому, на болота, то це ще нічого, відбудуємо. Найгірше - це окупація та "рузьке мір" у кожну хату. Якщо почне Китай, то США його швидко завершать.
особисто флер нічого не відбудує а втече до благ цивілізації
От де тут можна поставити 100500 плюсів за правду-матку?!
Але ж вона збреше, що то не так (а також, що лише в подумках планувала віддатись за окуляри, а в реалі такого б не зробила)
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6137
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 893 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Суб 30 бер, 2024 09:22
sens написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
особисто флер нічого не відбудує а втече до благ цивілізації
получается Украину решили поделить. Европе - люди, врагу территории.
Карпатська Україна часів 20го століття буде повернутою до Угорщини? Малоросія та Київська Русь?? Від такого поділу вжито дві речі - надзвичайний стан та закриття кордонів. Якщо не можемо захистити міста то будуть лише руїни після ракетних обстрілів. Якщо в березні було востаннє матеріальна допомога,то є над чим подумати.
меня больше беспокоит Харьков, Запорожье, Днепр. Это крупные города для обеспечения э.э. водой теплом нужны соответствующие мощности.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 30 бер, 2024 09:25, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22681
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2385 раз.
- Подякували: 3350 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 30 бер, 2024 09:22
vitaliiangel написав:
Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена в результате российской атаки — «Центрэнерго»
Как сообщается на сайте «Центрэнерго», на станции после российского обстрела 22 марта уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Сейчас на ТЭС ведется разбор завалов. Точный масштаб повреждений смогут установить по окончании работ.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что компании помогут в восстановлении ТЭС через доноров. «Деньги есть. Есть соответствующий фонд поддержки энергетики. Он работает. Поэтому все готовы помогать», — сказал он.
———
Змиевская ТЭС расположена в поселке Слобожанское недалеко от города Змиев. Как отмечает «Громадське», это была одна из самых больших электростанций в Харьковской области и одна из крупнейших ТЭС в Украине.
В ночь на 22 марта российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Герман Галущенко назвал российский удар самой масштабной атакой на украинскую энергетику за последнее время. В Харькове ВС РФ нанесли более 15 ударов по объектам энергетической инфраструктуры, город практически полностью остался без электричества и водоснабжения.
В то же время, признал Сахарук, в случае повторения атаки подобного масштаба, в Украине останется доступной только базовая генерация. Т.е., атомные электростанции.
"У нас будут минимально работать "солнце", "ветер", частично – "гидро". В системе будет около 10 ГВт. Это базовая генерация, покрывающая минимальное потребление. Часть покроем импортом", – объяснил исполнительный директор ДТЭК.
Сегодня ночью были атакованы россиянами Каневская и Днестровская ГЭС, сообщил президент Владимир Зеленский.
-
d44
-
-
- Повідомлень: 235
- З нами з: 07.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 30 бер, 2024 09:22
d44 написав: sens написав:
Новину читати так - тепло від Ахметова подорожчає в 3 рази, світло в 5 разів, проте держава компенсує вам щось але не більше від 10% . Це моє сприйняття таких новин - коли звичайна людина втратила домівку їй обіцяють щось колись, великому комбінатору держава допомагає відбудувати за рахунок споживачів
Оптимістично дивитесь
тепло... світло... держава... рудий... Тепер зрозуміло, що в 22 році році пуйло не ставив завдання завалити все. Можливо були ще якісь плани на Україну, а зараз вже ніхто ні про що не договорюється. А усього то треба було тоді пульнути пару разів точково сотнею ракет, як зараз. На сьогодні ТЕЦ вже немає, гідро мабуть наступні. Сховища газу в процесі. Мабуть до літа раздовбають все що можливо, а там і мирний план буде. Великого бізнесу в країні не залишиться, бери що хочеш за гривню, держава. Пуйло, схоже, вирішив
показово втілити свою тезу , що Україна все отрмала від СРСР, тому ми вам покажемо декомінізацію. Для України - захід вас не взяв, не захістив, треба було слухати мене. По факту він правий
(що до "демократичного світу"). А Європі та Америці - вертів я вас на балалйці, і це ще Китай не починав, ми своє СВО завершили а ви там самі розбирайтеся далі з Україною.
Щось таке в голову лізе, недобре.
написав. а далі що, які пропозиції? їх немає. лише "Пуйло вирішив", "він правий" та інша дурня. й ТЕЦ працює більшість, й гідро.
Раша в черговий раз підняла ставки. а потім буде верещати - а нас за що? це війна, й вона продовжується...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5709
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 566 раз.
- Подякували: 1367 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Суб 30 бер, 2024 09:23
vitaliiangel написав:
меня больше беспокоит Харьков, Запорожье, Днепр. Это крупные города для обесчения э.э. водой теплом нужны соответствующие мощности.
"санітарна зона"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34490
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1579 раз.
- Подякували: 2762 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 30 бер, 2024 09:30
Shaman написав:
Раша в черговий раз підняла ставки. а потім буде верещати - а нас за що? це війна, й вона продовжується...
Ну вони вже "верещать" третій рік, з початку потужних санкцій та допомоги партнерів Україні. Як пропонуєта зараз заставити верещати? Нам принципово не закривають (не дають) закрити небо. Чому?Немає можливості чи бажання, чи ми самі щось недопрацювали? Людей не вистачає?
-
d44
-
-
- Повідомлень: 235
- З нами з: 07.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 30 бер, 2024 09:33
d44 написав: Shaman написав:
Раша в черговий раз підняла ставки. а потім буде верещати - а нас за що? це війна, й вона продовжується...
Ну вони вже "верещать" третій рік, з початку потужних санкцій та допомоги партнерів Україні. Як пропонуєта зараз заставити верещати? Нам принципово не закривають (не дають) закрити небо. Чому?Немає можливості чи бажання, чи ми самі щось недопрацювали? Людей не вистачає?
"примушення до миру"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34490
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1579 раз.
- Подякували: 2762 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 30 бер, 2024 09:37
d44 написав: Shaman написав:
Раша в черговий раз підняла ставки. а потім буде верещати - а нас за що? це війна, й вона продовжується...
Ну вони вже "верещать" третій рік, з початку потужних санкцій та допомоги партнерів Україні. Як пропонуєта зараз заставити верещати? Нам принципово не закривають (не дають) закрити небо. Чому?Немає можливості чи бажання, чи ми самі щось недопрацювали? Людей не вистачає?
Як кажуть "поганому танцору ноги заважають". Звісно що в своїй недолугості і прорахунках легше звинуватити Захід (який нашим можновладцям давав два роки по 5 млрд. доларів щомісяця
) чи Бориса Джонсона (його звинуватив особисто Арахамія).
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 8767
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 1719 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1493
|178542
|
|
|9
|17791
|
|
|6076
|593980
|
|