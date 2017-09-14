d44 написав:

sens написав: Новину читати так - тепло від Ахметова подорожчає в 3 рази, світло в 5 разів, проте держава компенсує вам щось але не більше від 10% . Це моє сприйняття таких новин - коли звичайна людина втратила домівку їй обіцяють щось колись, великому комбінатору держава допомагає відбудувати за рахунок споживачів Новину читати так - тепло від Ахметова подорожчає в 3 рази, світло в 5 разів, проте держава компенсує вам щось але не більше від 10% . Це моє сприйняття таких новин - коли звичайна людина втратила домівку їй обіцяють щось колись, великому комбінатору держава допомагає відбудувати за рахунок споживачів

Оптимістично дивитесьтепло... світло... держава... рудий... Тепер зрозуміло, що в 22 році році пуйло не ставив завдання завалити все. Можливо були ще якісь плани на Україну, а зараз вже ніхто ні про що не договорюється. А усього то треба було тоді пульнути пару разів точково сотнею ракет, як зараз. На сьогодні ТЕЦ вже немає, гідро мабуть наступні. Сховища газу в процесі. Мабуть до літа раздовбають все що можливо, а там і мирний план буде. Великого бізнесу в країні не залишиться, бери що хочеш за гривню, держава.показово втілити свою тезу , що Україна все отрмала від СРСР, тому ми вам покажемо декомінізацію. Для України - захід вас не взяв, не захістив, треба було слухати мене. По факту(що до "демократичного світу"). А Європі та Америці - вертів я вас на балалйці, і це ще Китай не починав, ми своє СВО завершили а ви там самі розбирайтеся далі з Україною.Щось таке в голову лізе, недобре.