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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7432743374347435>
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 09:44

Що за панічні настрої на форумі ?
Вчора вживали палену горілку, чи шо ? )

Гарна погода, кращі піти на прогулянку, себе і мізки провітрити )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 09:48

За крок до перевороту думок©

Але отак на хвилинку подумати: - півтора роки тому відігнали москаля з одної північної і з частини південної області... і щоб тоді, на таких козирях робити перемовини - так це ж була зрадна-зрада і агенти кремля номер 1(хто про це казав)
А сьогодні і раді би на таких козирях нагинати пуйла, та вже "козирі не ті"...


Ехххххххх, це все до сра ки...
Шкода лише одне - що стільки людей загинуло!
Ще й інфраструктурне знищення України йде повним ходом...


Як читав в одному коментарі: "- йде повне знищення України і українців - і нікому ми не потрібні... ні Європі, ні США"

Хоча можна і заперечити тому коментарю: - МИ - ПОТРІБНІ!!!
Ми - потрібні! - лише для їхніх брудних/цинічних ігор...

Сумно, пля!©
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 09:52

  flyman написав:будете гріти воду в баклажках, підмиватися в тазіку
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 09:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Як читав в одному коментарі: "- йде повне знищення України і українців - і нікому ми не потрібні... ні Європі, ні США"

Хоча можна і заперечити тому коментарю: - МИ - ПОТРІБНІ!!!
Ми - потрібні! - лише для їхніх брудних/цинічних ігор...

Схоже на галіму проросійську пропаганду.
Ще звинуватьте Боріса Джонсона в війні :mrgreen: Ну звичайно від виборця з 73% іншого і не можна очікувать.
Востаннє редагувалось BIGor в Суб 30 бер, 2024 09:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 09:54

  Успіх написав:Але отак на хвилинку подумати: - півтора роки тому відігнали москаля з одної північної і з частини південної області... і щоб тоді, на таких козирях робити перемовини - так це ж була зрадна-зрада і агенти кремля номер 1(хто про це казав)
А сьогодні і раді би на таких козирях нагинати пуйла, та вже "козирі не ті"...


Ехххххххх, це все до сра ки...
Шкода лише одне - що стільки людей загинуло!
Ще й інфраструктурне знищення України йде повним ходом...


Як читав в одному коментарі: "- йде повне знищення України і українців - і нікому ми не потрібні... ні Європі, ні США"

Хоча можна і заперечити тому коментарю: - МИ - ПОТРІБНІ!!!
Ми - потрібні! - лише для їхніх брудних/цинічних ігор...

Сумно, пля!©

21 травня, карета перетворюється в гарбуза, врємєнне правітєльство підписуватиме мир, а Кєрєнський втікатиме ледібоєм
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 09:57

  pesikot написав:Гарна погода, кращі піти на прогулянку, себе і мізки провітрити )
Точно!
Погода - гарна!

Треба так і зробити - провітритись, а заодно і розрядити свій поганий настрій...
От зараз візьму свій АК і 4 "ріжка" патронів і піду так би мовити "розряджати настрій!
А що - запасні патрони(трофейні) маю, та й ще побратими дадуть, якщо щось...

Я кажу - до сра ки все це!!!

Два роки+ на війні!!!

Сім'я від тебе за 1 200км!!!

... а вчора дружина каже, що молодшого треба класти у лікарню - гемоглобін низький - 68!

Су ка війна!!!
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 10:06

Ох вже цей закордонний десант))

  BIGor написав:Ну звичайно від виборця з 73% іншого і не можна очікувать.
Ну звичайно, з Польського окопу видніше, ніж з Українського!

Нащо ти, взагалі, "висвічуєшся в тєплік форуму"?))
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 10:08

  BIGor написав:
  d44 написав:
  Shaman написав:Раша в черговий раз підняла ставки. а потім буде верещати - а нас за що? це війна, й вона продовжується...
Ну вони вже "верещать" третій рік, з початку потужних санкцій та допомоги партнерів Україні. Як пропонуєта зараз заставити верещати? Нам принципово не закривають (не дають) закрити небо. Чому?Немає можливості чи бажання, чи ми самі щось недопрацювали? Людей не вистачає?

Як кажуть "поганому танцору ноги заважають". Звісно що в своїй недолугості і прорахунках легше звинуватити Захід (який нашим можновладцям давав два роки по 5 млрд. доларів щомісяця) чи Бориса Джонсона (його звинуватив особисто Арахамія).
Я вважаю що сьогоднішня влада тут нідочого. Хто б не був ( з тих хто не збирався виконувати мінські домовленості) підсумок був би такий самий. Вважаю що все вирішилося ще з Криму, з 14-15 го року. Українська влада показала що не хоче захищати та відвойовувати свою теріторію, расія та Захід це прийняли до уваги. А далі всіх все влаштовувало, і нашу владу, і захід і расію.
d44
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 10:12

  d44 написав:
  Shaman написав:Раша в черговий раз підняла ставки. а потім буде верещати - а нас за що? це війна, й вона продовжується...
Ну вони вже "верещать" третій рік, з початку потужних санкцій та допомоги партнерів Україні. Як пропонуєта зараз заставити верещати? Нам принципово не закривають (не дають) закрити небо. Чому?Немає можливості чи бажання, чи ми самі щось недопрацювали? Людей не вистачає?

ми ще не намагалися руйнувати їх електромережу. як показують атаки на НПЗ, засоби є. щоб вгатити трансформатор дрону вистачить.

ми ще не робили їм блокаду в Чорному морі. отут не готовий сказати, чи є вже засоби, чи лише готують.тут більше думка партнерів, бо потопити пару танкерів ми й зараз можемо.

слово "принципово" - оце головна вигадка. чому не дають засобів ППО більше, ніж зараз - причин може бути багато. й треба дякувати за те, що дають, а не робити вигляд ображеної цноти - а чому так мало. я виходжу з цього - дякувати за те, що є - значить більше не можуть. й звісно робити по максимум з власної сторони.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 10:18

  d44 написав:
  BIGor написав:
  d44 написав:Ну вони вже "верещать" третій рік, з початку потужних санкцій та допомоги партнерів Україні. Як пропонуєта зараз заставити верещати? Нам принципово не закривають (не дають) закрити небо. Чому?Немає можливості чи бажання, чи ми самі щось недопрацювали? Людей не вистачає?

Як кажуть "поганому танцору ноги заважають". Звісно що в своїй недолугості і прорахунках легше звинуватити Захід (який нашим можновладцям давав два роки по 5 млрд. доларів щомісяця) чи Бориса Джонсона (його звинуватив особисто Арахамія).
Я вважаю що сьогоднішня влада тут нідочого. Хто б не був ( з тих хто не збирався виконувати мінські домовленості) підсумок був би такий самий. Вважаю що все вирішилося ще з Криму, з 14-15 го року. Українська влада показала що не хоче захищати та відвойовувати свою теріторію, расія та Захід це прийняли до уваги. А далі всіх все влаштовувало, і нашу владу, і захід і расію.

на робіть недоречні аналогії. в 14-15 рр виявилося, що захищати нема чим. 5 років проросійської влади далися взнаки. й кого захищати - скільки людей вийшло з Криму, а скільки залишилось. ба більше, а скільки людей їздило до Криму після 2014 року??? для мене це взагалі нонсенс.

а зараз всі прийняли до уваги, що Україна хоче захищатися, не хоче бути частиною Раші, й це головне. зараз Україна - не Росія, це вже не лише вислів Кучми, а значно більше.
Shaman
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