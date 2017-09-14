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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 бер, 2024 10:19
Успіх
Але отак на хвилинку подумати: - півтора роки тому відігнали москаля з одної північної і з частини південної області... і щоб тоді, на таких козирях робити перемовини
Тобі 8 класів заважає запамʼятати, які були умови для миру. Там була умова капітуляція, роззброєння , відмова від всього., при відсутності будь-яких гарантій безпеки від партнерів.,
Здається вже не раз обговорили, але памʼять наче у інфузоріі в туфельках заважає запамʼятати.
Я не розумію, чому ти не хочеш повоювати 5 років? «Сцикун»? Успіх
Нащо ти, взагалі, "висвічуєшся в тєплік форуму"?))
А чим відсвічування з польського дивану гірше ніж з ірпінського чи жулянського підвалу-назалбуда? Причому з польського дивану може навіть більше сарделів падає в твою тарілку, ніж з ірпінського. Але тобі важко це розуміти, не та освіта.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 30 бер, 2024 10:24, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 10:19
Shaman написав: d44 написав: Shaman написав:
Раша в черговий раз підняла ставки. а потім буде верещати - а нас за що? це війна, й вона продовжується...
Ну вони вже "верещать" третій рік, з початку потужних санкцій та допомоги партнерів Україні. Як пропонуєта зараз заставити верещати
? Нам принципово
не закривають (не дають) закрити небо. Чому?Немає можливості чи бажання, чи ми самі щось недопрацювали? Людей не вистачає?
ми ще не намагалися руйнувати їх електромережу. як показують атаки на НПЗ, засоби є. щоб вгатити трансформатор дрону вистачить.
ми ще не робили їм блокаду в Чорному морі. отут не готовий сказати, чи є вже засоби, чи лише готують.тут більше думка партнерів, бо потопити пару танкерів ми й зараз можемо.
слово "принципово" - оце головна вигадка. чому не дають засобів ППО більше, ніж зараз - причин може бути багато. й треба дякувати за те, що дають, а не робити вигляд ображеної цноти - а чому так мало. я виходжу з цього - дякувати за те, що є - значить більше не можуть. й звісно робити по максимум з власної сторони.
гопнік розуміє мову сили, а не "я зараз міліцію викличу",
викликали і шо це дало: "туда ніззя, там не бий, підстав ще одну щоку"?
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Додано: Суб 30 бер, 2024 10:22
В воздухе ощущается кризис незламности. Мобилизация не идет, донаты упали, рада не может собраться, госапарат уезжает послами.
Сотни тысяч людей «в розыске», правда они не совершали никаких преступлений, а разыскивают их военные, которые сами не воюют, зато трахаюттся с тремя бабами в прямом эфире.
Марафону не верят уже даже отцы-его-основатели, наступление закончилось обороной, но без оборонительных укреплений, кофе в ялте не состоялось, а агенство афганского видновлення защищало электростанции, но не защитило.
Как же так случилось?, - спросят аналитики и ученики истории. А тут им уже приготовили ответ:
Патриоты скажут, что Запад не дал снарядов и денег, Европа скажет, что их не дали США, демократы скажут, что виноваты республиканцы, республиканцы скажут, что виноваты мексиканцы. Поляки скажут, что виновата пшеница, французы хотели воевать, но им не дали, англичане скажут, что виноват ЕС, прибалты скажут, что виноват советский союз. Безусловно найдется вина и у евреев, потому что они всегда виноваты.
У военных виноваты будут ухилянты, а у ухилянтов - военные. Запад скажет: «мы оружие дали, но у вас закончились люди».
Эрдоган скажет: «я же предлагал». Папа скажет: «я же призывал», Орбан скажет: «я же говорил».
Китай скажет, что он всегда был за мир и нападет на Тайвань.
Илон Маск посмотрит на все это и улетит на Марс, а Билл Гейтс запустит новый вирус. Гретта Тубберг, Юлия Навальная, Тихоновская и Саакашвили тоже что-то скажут.
Остальные все ох…еют.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 10:32
Banderlog написав:
budivelnik написав:
Ти за це?
Чи як баба-яга, спочатку все поламати..а ремонтують хай інші.
Може спочатку нове створим?, а вже потім почнем старе ломати
харош. Це вже не смішно. Еквівалент 2 тон бензину... переобладнаний трактор. При всій повазі, я не буду нічого пояснювати.... вас зупинить тіки практика. Емпіричний метод тику. Я буду доброю бабою Ягою.
Візьмем не трактор, хай мопед, переробляєм його на електричний . Встановлюєм сонячні панелі і рахуєм економію. Тільки панелі автономно без доступу до загальної мережі. Про децентралізацію системи це.... даж не знаю підходящого матюка. Подивіться хоть художній фільм війну токів.
1 А сказати що хотів ?
2 В окопах живитесь від централізованого енергопостачання чи все таки від автономного?
І нічого , жахи у вигляді художніх фільмів - не заважають
3 А можеш пояснити
Чому в перший рік війни Захід масово нагнав сюди дизель-генераторів...і тільки після цього педераційники перестали масово бити по енергоструктурі, бо не змогли перерубавши мережеві точки - зупинити генерацію.
Тому не сміши мої тапки
Знаходження тебе в окопі - дає тобі славу СОЛДАТА, але від цього ти розумнішим в питанні енергетики чи права - не стаєш.
Кухарки не можуть керувати Державою , навіть якщо в них десяток зірок Мішлена.
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