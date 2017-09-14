Додано: Суб 30 бер, 2024 11:48

budivelnik написав: Banderlog написав: budivelnik написав: Ти за це?

Чи як баба-яга, спочатку все поламати..а ремонтують хай інші.

Може спочатку нове створим?, а вже потім почнем старе ломати Ти за це?Чи як баба-яга, спочатку все поламати..а ремонтують хай інші.Може спочатку нове створим?, а вже потім почнем старе ломати

харош. Це вже не смішно. Еквівалент 2 тон бензину... переобладнаний трактор. При всій повазі, я не буду нічого пояснювати.... вас зупинить тіки практика. Емпіричний метод тику. Я буду доброю бабою Ягою.

Візьмем не трактор, хай мопед, переробляєм його на електричний . Встановлюєм сонячні панелі і рахуєм економію. Тільки панелі автономно без доступу до загальної мережі. Про децентралізацію системи це.... даж не знаю підходящого матюка. Подивіться хоть художній фільм війну токів. харош. Це вже не смішно. Еквівалент 2 тон бензину... переобладнаний трактор. При всій повазі, я не буду нічого пояснювати.... вас зупинить тіки практика. Емпіричний метод тику. Я буду доброю бабою Ягою.Візьмем не трактор, хай мопед, переробляєм його на електричний . Встановлюєм сонячні панелі і рахуєм економію. Тільки панелі автономно без доступу до загальної мережі. Про децентралізацію системи це.... даж не знаю підходящого матюка. Подивіться хоть художній фільм війну токів. 1 А сказати що хотів ?

2 В окопах живитесь від централізованого енергопостачання чи все таки від автономного?

І нічого , жахи у вигляді художніх фільмів - не заважають

3 А можеш пояснити

Чому в перший рік війни Захід масово нагнав сюди дизель-генераторів...і тільки після цього педераційники перестали масово бити по енергоструктурі, бо не змогли перерубавши мережеві точки - зупинити генерацію.



Тому не сміши мої тапки

Знаходження тебе в окопі - дає тобі славу СОЛДАТА, але від цього ти розумнішим в питанні енергетики чи права - не стаєш.



Кухарки не можуть керувати Державою , навіть якщо в них десяток зірок Мішлена. 1 А сказати що хотів ?2 В окопах живитесь від централізованого енергопостачання чи все таки від автономного?І нічого , жахи у вигляді художніх фільмів - не заважають3 А можеш пояснитиЧому в перший рік війни Захід масово нагнав сюди дизель-генераторів...і тільки після цього педераційники перестали масово бити по енергоструктурі, бо не змогли перерубавши мережеві точки - зупинити генерацію.Тому не сміши мої тапкиЗнаходження тебе в окопі - дає тобі славу СОЛДАТА, але від цього ти розумнішим в питанні енергетики чи права - не стаєш.Кухарки не можуть керувати Державою , навіть якщо в них десяток зірок Мішлена.

за генератор в окопі пояснити я можу, тіки ти не поймеш)норм там все. На кожних 4х військовослужбовців ЗСУ компютер, холодильник, бойлер , мікроволновка й стіралка на дизельгенераторі))))Дядьку не надо умних слов і брєду про фронт.Взяв і зробив. Даж в мініатюрному варіанті, свою модель фермерства . Можно не трактор можно мотоблок переробити під електрику. А потім порахував економічну доцільність і розрахунки в студію.Начнем з переробки не трактора а мопеда на електрику. Апотім установку сонячних панелей щоб на ньому кататись.Я перед війною якось прожив 40 років і маю й інші права окрім захищати вашу рихлу тушку .попробую мягко шоб не помяти панський гонор ,погано не то но ти старий і несеш чуш як малолітній дебіл, погано то шо несеш її безапеляційно. Вже почав віляти й перейшов з зеленої енергетики на індивідуальну дизельну тец .харашо, вільни.Підрахуй споживання підїзду пятиетажки потом знайди генератор який це потяне порахуй вартість кіловата з дизельгенратора спочатку просто вартістю соляри. Потом порахуй обслуговування генератора . Для особо одарьонних ще треба враховувати час через який треба новий генератор.Но ти дядя не тільки плохо рахуєш ти лінивий. Тому я спрощу тобі задачу 1 квартиру надо закласти 3 кВт мінімально. Ідеш в магизин дніпро м . І кажеш я БУДІВЕЛЬНИК хочу підїзд пятиетажки на індивідуальне елоктроживлення , який мені надо генератор? Який буде розхід дизеля? Там порахують.Можно й простіше ти ж дядя будівельник врятлі пятиетажку сам збудував. Давай побудуєм гараж під міні сто, ну таке де мож трактор пероробити на електрику, : для начала мопед карпати:lol: . Но ти юмора не поймеш з переробкою й лінивий) Для початку ми з тобою хочем включити любу електросварку щоб варити 12 годинну робочу зміну. Який генератор треба поставити щоб сварку потянув? Скільки сонячних панелей з зеленою енергетикою щоб в 1 квітня цього року сварка робила 12 годин?P/s щодо лєніна й кухарки ... ти ж не читав лєніна, і гітлера також не читав. :А я читав.Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту.“