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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 бер, 2024 11:00
nekefer написав:
В воздухе ощущается кризис незламности. Мобилизация не идет, донаты упали, рада не может собраться, госапарат уезжает послами.
Сотни тысяч людей «в розыске», правда они не совершали никаких преступлений, а разыскивают их военные, которые сами не воюют, зато трахаюттся с тремя бабами в прямом эфире.
Марафону не верят уже даже отцы-его-основатели, наступление закончилось обороной, но без оборонительных укреплений, кофе в ялте не состоялось, а агенство афганского видновлення защищало электростанции, но не защитило.
Как же так случилось?, - спросят аналитики и ученики истории. А тут им уже приготовили ответ:
Патриоты скажут, что Запад не дал снарядов и денег, Европа скажет, что их не дали США, демократы скажут, что виноваты республиканцы, республиканцы скажут, что виноваты мексиканцы. Поляки скажут, что виновата пшеница, французы хотели воевать, но им не дали, англичане скажут, что виноват ЕС, прибалты скажут, что виноват советский союз. Безусловно найдется вина и у евреев, потому что они всегда виноваты.
У военных виноваты будут ухилянты, а у ухилянтов - военные. Запад скажет: «мы оружие дали, но у вас закончились люди».
Эрдоган скажет: «я же предлагал». Папа скажет: «я же призывал», Орбан скажет: «я же говорил».
Китай скажет, что он всегда был за мир и нападет на Тайвань.
Илон Маск посмотрит на все это и улетит на Марс, а Билл Гейтс запустит новый вирус. Гретта Тубберг, Юлия Навальная, Тихоновская и Саакашвили тоже что-то скажут.
Остальные все ох…еют.
стырено
а як пафосно подано. волати, яка .опа - це так хайпово. а от що робити, як робити, та й просто робити - не хайпово. бо там треба постійно, одне й те ж, але робити.
як там "I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat" (с)
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Shaman
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Додано: Суб 30 бер, 2024 11:02
BIGor написав: Успіх написав:
Як читав в одному коментарі: "- йде повне знищення України і українців - і нікому ми не потрібні... ні Європі, ні США"
Хоча можна і заперечити тому коментарю: - МИ - ПОТРІБНІ!!!
Ми - потрібні! - лише для їхніх брудних/цинічних ігор...
Схоже на галіму проросійську пропаганду.
Ще звинуватьте Боріса Джонсона в війні
Ну звичайно від виборця з 73% іншого і не можна очікувать.
Могу предположить, что Запад таки устал от войны в Украине и ищет хоть какой-то способ ее прекратить (даже ценой потерь наших территорий). Но путин выкатил требования на Одессу и Харьков, чем снова загнал ситуацию в тупик.
Очень интересно то, что в европейских новостях тема Украины стала встречаться далеко не каждый день и весьма скупо освещается.
Теракт в россии обсасывали целую неделю со всех сторон, смерть Навального тоже, а об Украине чуть, хотя у нас гибнет на порядок больше народа.
И как вишенка на тортике - на этой неделе посол Украины в Германии призвал украинцев быстрее трудоустраиваться...
Похоже лозунг "всех вернем" по какой-то причине потерял свою актуальность.
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antey1969
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Додано: Суб 30 бер, 2024 11:28
тут кто-то написал что последний пакет от Германии хорош
ага
ни одной системы ПВО, ни скайнекса, ни ириса
про таурусы уже и не мечтаем
в основном подсобные инженерные девайсы и гранатометы
гранатометами Украина должна сама себя обеспечивать, чтобы западные партнеры давали что-то более существенное
уж ПВО, исходя из человеколюбия и здравого смысла, могли бы
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 30 бер, 2024 11:34, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 11:30
Не знаю, що там було в 22 році, але зараз не схоже, щоб Росія прагнула миру. Мені здається, що будуть формувати ударне угрупування для ще одного наступу на півночі: Київ, Суми, або Харків.
Чи вдасться сформувати? Хз. Минулого року теж формували, але зрештою всі резерви розтягнув їхній контрнаступ на роботинському виступі і Авдіївка. Тому може й цього року вдасться пропетляти. А може й ні.
Особисто я бачу передумови для адекватних мирних переговорів тільки якщо Росія не матиме можливостей для подальшого наступу. А це означає, що Україна має наситити ЛБЗ людьми і озброєнням в достатній кількості та збудувати укріплення.
А також боєприпаси, ППО і т.д.
Бо поки русня може рухатись вперед - вона буде рухатись вперед. Якщо не по кілометрам, то по метрам.
Хтось вчора писав, що буряти скінчилися? Ні, вони не скінчилися. Їх достатньо для жінок, дітей і тих, хто ховається під спідницями у жінок. Якщо фронт посиплеться - всі це відчують.
Ще цікава фраза для роздумів, з одного історичного роману:
Німці втомилися. Вони знесуть Гітлера. Ми повинні довіряти німецькому народу.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 11:36
antey1969 написав:
Могу предположить, что Запад таки устал от войны в Украине и ищет хоть какой-то способ ее прекратить (даже ценой потерь наших территорий). Но путин выкатил требования на Одессу и Харьков, чем снова загнал ситуацию в тупик.
Очень интересно то, что в европейских новостях тема Украины стала встречаться далеко не каждый день и весьма скупо освещается..
И как вишенка на тортике - на этой неделе посол Украины в Германии призвал украинцев быстрее трудоустраиваться...
Похоже лозунг "всех вернем" по какой-то причине потерял свою актуальность.
А призыв "быстрее трудоустраиваться" актуален по какой причине? Скоро закончатся выплаты беженцам и кто не успел, того вернем в Украину?
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Додано: Суб 30 бер, 2024 11:41
Shaman написав: nekefer написав:
В воздухе ощущается кризис незламности. Мобилизация не идет, донаты упали, рада не может собраться, госапарат уезжает послами.
Сотни тысяч людей «в розыске», правда они не совершали никаких преступлений, а разыскивают их военные, которые сами не воюют, зато трахаюттся с тремя бабами в прямом эфире.
Марафону не верят уже даже отцы-его-основатели, наступление закончилось обороной, но без оборонительных укреплений, кофе в ялте не состоялось, а агенство афганского видновлення защищало электростанции, но не защитило.
Как же так случилось?, - спросят аналитики и ученики истории. А тут им уже приготовили ответ:
Патриоты скажут, что Запад не дал снарядов и денег, Европа скажет, что их не дали США, демократы скажут, что виноваты республиканцы, республиканцы скажут, что виноваты мексиканцы. Поляки скажут, что виновата пшеница, французы хотели воевать, но им не дали, англичане скажут, что виноват ЕС, прибалты скажут, что виноват советский союз. Безусловно найдется вина и у евреев, потому что они всегда виноваты. ..
стырено
а як пафосно подано. волати, яка .опа - це так хайпово. а от що робити, як робити, та й просто робити - не хайпово. бо там треба постійно, одне й те ж, але робити.
як там "I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat" (с)
Всі подібні опуси чомусь кацапською мовою. Співпадіння? Яка їх мета і на кого це розраховано? Красиво працюють, правда?
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Додано: Суб 30 бер, 2024 11:47
fler написав: antey1969 написав:
Могу предположить, что Запад таки устал от войны в Украине и ищет хоть какой-то способ ее прекратить (даже ценой потерь наших территорий). Но путин выкатил требования на Одессу и Харьков, чем снова загнал ситуацию в тупик.
Очень интересно то, что в европейских новостях тема Украины стала встречаться далеко не каждый день и весьма скупо освещается..
И как вишенка на тортике - на этой неделе посол Украины в Германии призвал украинцев быстрее трудоустраиваться...
Похоже лозунг "всех вернем" по какой-то причине потерял свою актуальность.
А призыв "быстрее трудоустраиваться" актуален по какой причине? Скоро закончатся выплаты беженцам и кто не успел, того вернем в Украину?
Не вернут.
Даже если закончатся выплаты беженцам. Но пока ещё на год продлили.
Почему наш посол призывает быстрее трудоустраиваться, не очень понятно.
Возможно, мечтает, что они начнут платить налоги с германской зарплаты в Украину.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 11:48
budivelnik написав: Banderlog написав:
budivelnik написав:
Ти за це?
Чи як баба-яга, спочатку все поламати..а ремонтують хай інші.
Може спочатку нове створим?, а вже потім почнем старе ломати
харош. Це вже не смішно. Еквівалент 2 тон бензину... переобладнаний трактор. При всій повазі, я не буду нічого пояснювати.... вас зупинить тіки практика. Емпіричний метод тику. Я буду доброю бабою Ягою.
Візьмем не трактор, хай мопед, переробляєм його на електричний . Встановлюєм сонячні панелі і рахуєм економію. Тільки панелі автономно без доступу до загальної мережі. Про децентралізацію системи це.... даж не знаю підходящого матюка. Подивіться хоть художній фільм війну токів.
1 А сказати що хотів ?
2 В окопах живитесь від централізованого енергопостачання чи все таки від автономного?
І нічого , жахи у вигляді художніх фільмів - не заважають
3 А можеш пояснити
Чому в перший рік війни Захід масово нагнав сюди дизель-генераторів...і тільки після цього педераційники перестали масово бити по енергоструктурі, бо не змогли перерубавши мережеві точки - зупинити генерацію.
Тому не сміши мої тапки
Знаходження тебе в окопі - дає тобі славу СОЛДАТА, але від цього ти розумнішим в питанні енергетики чи права - не стаєш.
Кухарки не можуть керувати Державою , навіть якщо в них десяток зірок Мішлена.
за генератор в окопі пояснити я можу, тіки ти не поймеш)
норм там все. На кожних 4х військовослужбовців ЗСУ компютер, холодильник, бойлер , мікроволновка й стіралка на дизельгенераторі))))
Дядьку не надо умних слов і брєду про фронт.
Взяв і зробив. Даж в мініатюрному варіанті, свою модель фермерства . Можно не трактор можно мотоблок переробити під електрику. А потім порахував економічну доцільність і розрахунки в студію.
Начнем з переробки не трактора а мопеда на електрику. Апотім установку сонячних панелей щоб на ньому кататись.
Я перед війною якось прожив 40 років і маю й інші права окрім захищати вашу рихлу тушку .
попробую мягко шоб не помяти панський гонор ,погано не то но ти старий і несеш чуш як малолітній дебіл, погано то шо несеш її безапеляційно. Вже почав віляти й перейшов з зеленої енергетики на індивідуальну дизельну тец .
харашо, вільни.
Підрахуй споживання підїзду пятиетажки потом знайди генератор який це потяне порахуй вартість кіловата з дизельгенратора спочатку просто вартістю соляри. Потом порахуй обслуговування генератора . Для особо одарьонних ще треба враховувати час через який треба новий генератор.
Но ти дядя не тільки плохо рахуєш ти лінивий. Тому я спрощу тобі задачу 1 квартиру надо закласти 3 кВт мінімально. Ідеш в магизин дніпро м . І кажеш я БУДІВЕЛЬНИК хочу підїзд пятиетажки на індивідуальне елоктроживлення , який мені надо генератор? Який буде розхід дизеля? Там порахують.
Можно й простіше ти ж дядя будівельник врятлі пятиетажку сам збудував. Давай побудуєм гараж під міні сто, ну таке де мож трактор пероробити на електрику, : для начала мопед карпати:lol: . Но ти юмора не поймеш з переробкою й лінивий) Для початку ми з тобою хочем включити любу електросварку щоб варити 12 годинну робочу зміну. Який генератор треба поставити щоб сварку потянув? Скільки сонячних панелей з зеленою енергетикою щоб в 1 квітня цього року сварка робила 12 годин?
P/s щодо лєніна й кухарки ... ти ж не читав лєніна, і гітлера також не читав. :
А я читав.
Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту.“
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Додано: Суб 30 бер, 2024 11:49
flyman написав: Bobua написав: vitaliiangel написав:
quote]«The Wall Street Journal» дуже коректно говорить що Зеленський не поспішає приймати закон про мобілізацію, бо він стикнувся з великою кількістю людей які захищати Україну не бажають. Простіше кажучи - владі болить не Україна - владі болить її рейтинг.
[/quote
вывод неправильный. рейтинга уже осталось несколько % довольных ситуацией. Боятся борьбы внутри страны между властями и ухылянтами. Чтобы не повторился 1917
1917 -- то зовсім не те.
Тоді ще ж і близько не було так багато елоїв.
А нині є. І у елоїв апріорі не може бути бунтів, революцій...
елої не придатні
Але якщо елоїзація незворотня, то їх ще можна повернути до стану людей.
На це вся надія...
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Додано: Суб 30 бер, 2024 11:50
pesikot написав:
Що за панічні настрої на форумі ?
Вчора вживали палену горілку, чи шо ? )
Гарна погода, кращі піти на прогулянку, себе і мізки провітрити )
Ви в якому місті мізки провітрюєте? Я здебільшого їздив на Чернігів,Харків,Київ. Треба визнати що подальша руйнація тільки на руку ворогу. Чи працюємо і воюємо доки в Україні не залишиться жодної своєї генеруючої енергії станції? Ми цього прагнемо ?? Чи й далі чекати коли влада відсторониться власноруч??? Чого саме чекати - на лопати,на дозвіл гасити нпз на території агресора,чи виважено підійти до вибору і вирішити як далі жити цьому суспільству????? Скільки ще треба знищити на своїй території щоб вирішити питання власної безпеки???????? Чи плекати надію на капіталістів з іншого материка ????????
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