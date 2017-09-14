RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7432743374347435
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 11:56

Росія вперше застосувала проти України важку авіабомбу ОДАБ-1500, атакувавши Сумщину — BILD
Як зазначає експерт Юліан Рьопке, після удару ОДАБ-1500 у небі піднялася хмара диму заввишки 1 км. Він додав, що об'ємно-детонувальна авіаційна бомба (ОДАБ) – це термобаричний снаряд часів СРСР, який приблизно за 10 метрів до влучення в ціль випускає горючу рідину у вигляді аерозолю і підпалює його.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 30 бер, 2024 11:57, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22679
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2385 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 11:56

  fler написав:
  Shaman написав:
  nekefer написав:В воздухе ощущается кризис незламности. Мобилизация не идет, донаты упали, рада не может собраться, госапарат уезжает послами.
Сотни тысяч людей «в розыске», правда они не совершали никаких преступлений, а разыскивают их военные, которые сами не воюют, зато трахаюттся с тремя бабами в прямом эфире.
Марафону не верят уже даже отцы-его-основатели, наступление закончилось обороной, но без оборонительных укреплений, кофе в ялте не состоялось, а агенство афганского видновлення защищало электростанции, но не защитило.

Как же так случилось?, - спросят аналитики и ученики истории. А тут им уже приготовили ответ:

Патриоты скажут, что Запад не дал снарядов и денег, Европа скажет, что их не дали США, демократы скажут, что виноваты республиканцы, республиканцы скажут, что виноваты мексиканцы. Поляки скажут, что виновата пшеница, французы хотели воевать, но им не дали, англичане скажут, что виноват ЕС, прибалты скажут, что виноват советский союз. Безусловно найдется вина и у евреев, потому что они всегда виноваты. ..
:idea: стырено

а як пафосно подано. волати, яка .опа - це так хайпово. а от що робити, як робити, та й просто робити - не хайпово. бо там треба постійно, одне й те ж, але робити.

як там "I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat" (с)

Всі подібні опуси чомусь кацапською мовою. Співпадіння? Яка їх мета і на кого це розраховано? Красиво працюють, правда?

А Ви знов за мову? Співпадіння?
А наше государство может повторить эти слова: "I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat"?
Очень частично.
"blood, tears" - это пожалуйста. "toil, sweat" - немного - при очень высокой безработице и малой численности занятых в оборонке.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28616
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5283 раз.
Подякували: 4859 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 12:00

  vitaliiangel написав:
Росія вперше застосувала проти України важку авіабомбу ОДАБ-1500, атакувавши Сумщину — BILD
Як зазначає експерт Юліан Рьопке, після удару ОДАБ-1500 у небі піднялася хмара диму заввишки 1 км. Він додав, що об'ємно-детонувальна авіаційна бомба (ОДАБ) – це термобаричний снаряд часів СРСР, який приблизно за 10 метрів до влучення в ціль випускає горючу рідину у вигляді аерозолю і підпалює його.

таких 10 шт і Хіросіма,
партнери що там, виразили озабоченість (#допомогадоліта)?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34490
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1579 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 12:01

  antey1969 написав:
  BIGor написав:
  Успіх написав:Як читав в одному коментарі: "- йде повне знищення України і українців - і нікому ми не потрібні... ні Європі, ні США"

Хоча можна і заперечити тому коментарю: - МИ - ПОТРІБНІ!!!
Ми - потрібні! - лише для їхніх брудних/цинічних ігор...

Схоже на галіму проросійську пропаганду.
Ще звинуватьте Боріса Джонсона в війні :mrgreen: Ну звичайно від виборця з 73% іншого і не можна очікувать.

Могу предположить, что Запад таки устал от войны в Украине и ищет хоть какой-то способ ее прекратить (даже ценой потерь наших территорий). Но путин выкатил требования на Одессу и Харьков, чем снова загнал ситуацию в тупик.
Очень интересно то, что в европейских новостях тема Украины стала встречаться далеко не каждый день и весьма скупо освещается.
Теракт в россии обсасывали целую неделю со всех сторон, смерть Навального тоже, а об Украине чуть, хотя у нас гибнет на порядок больше народа.
И как вишенка на тортике - на этой неделе посол Украины в Германии призвал украинцев быстрее трудоустраиваться...
Похоже лозунг "всех вернем" по какой-то причине потерял свою актуальность.


Припускаю, що Захід турбується і про далеке майбутнє.
І нині вони бачать, що в Україні майже нікому воювати за 8-9середніх.зарплат і для захисту своїх нерухомостей, рухомостей, депозитів і овдп...
І їм сташно уявити, скільки війська вони могли би зібрати зі свого населення.

Отже, слова Макрона про зах.війська в Україні мають сенс.
Їм треба практична перевірка, чи здатні їхні люди триматись хоч би й у хороших бліндажах і з гарною вогневою підтримкою з тилу й неба.

Сподіваюсь, хоч когось наберуть і прийдуть...
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1946
З нами з: 24.08.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 12:03

  Bobua написав:
Припускаю, що Захід турбується і про далеке майбутнє.
І нині вони бачать, що в Україні майже нікому воювати за 8-9середніх.зарплат і для захисту своїх нерухомостей, рухомостей, депозитів і овдп...
І їм сташно уявити, скільки війська вони могли би зібрати зі свого населення.

Отже, слова Макрона про зах.війська в Україні мають сенс.
Їм треба практична перевірка, чи здатні їхні люди триматись хоч би й у хороших бліндажах і з гарною вогневою підтримкою з тилу й неба.

Сподіваюсь, хоч когось наберуть і прийдуть...

От 200 т. грн (5Кєвро) тим хто на лбз, слабо партнерам відслюнявити?
Чи як чумка, то бабла повно як бруду: "бери, я ще намалюю", а як воювати: "ой бюджета нема - у нас інхляція".
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34490
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1579 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 12:09

  antey1969 написав:Согласно действующему законодательству три удара палкой по лобовому стеклу и выбитое боковое на 5 лет не тянет.
Этих барышень не поддерживаю, но наверное стоит иметь в виду, что насилие порождает насилие. После многих кадров силовой запаковки у некоторых граждан начинают сдавать нервы.
Вводите полноценное военное положение, когда военнослужащий в подобной ситуации может немедленно применить оружие, и таких ситуаций больше не будет.
Но кто же такое позволит ввести?
Это ведь имеет и обратную сторону. Любой оторванный чиновник после угрожающего "ты проблем захотел?" может быть неожиданно отоварен девятью граммами в лоб.

Сильно помиляєшся, тут статей цим тварям повно можна інкримінувати, від хуліганства, масових заворушень і до перешкоджання діяльності ЗСУ.
Сам пишеш, що на базі відео таке сталося, а як ми бачимо жодного разу поширювачі таких відео не надали точної, правдивої інформації, чого це сталося. Тому має бути жорстка реакція на поширення цих відео.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2652
З нами з: 10.06.19
Подякував: 104 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 12:19

  fler написав:Всі подібні опуси чомусь кацапською мовою. Співпадіння? Яка їх мета і на кого це розраховано? Красиво працюють, правда?

Тут і питання ставити не потрібно і так ясно чию пропаганду тягають гавноїди Шамани і всякі Катсо.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2652
З нами з: 10.06.19
Подякував: 104 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7432743374347435
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: nekefer, unicdima, vydrigan і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 178542
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 17791
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 593985
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11696)
30.03.2024 12:01
Ринок ОВДП (5985)
30.03.2024 11:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.