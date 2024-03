Shaman написав:

nekefer написав: В воздухе ощущается кризис незламности. Мобилизация не идет, донаты упали, рада не может собраться, госапарат уезжает послами.

Сотни тысяч людей «в розыске», правда они не совершали никаких преступлений, а разыскивают их военные, которые сами не воюют, зато трахаюттся с тремя бабами в прямом эфире.

Марафону не верят уже даже отцы-его-основатели, наступление закончилось обороной, но без оборонительных укреплений, кофе в ялте не состоялось, а агенство афганского видновлення защищало электростанции, но не защитило.



Как же так случилось?, - спросят аналитики и ученики истории. А тут им уже приготовили ответ:



Патриоты скажут, что Запад не дал снарядов и денег, Европа скажет, что их не дали США, демократы скажут, что виноваты республиканцы, республиканцы скажут, что виноваты мексиканцы. Поляки скажут, что виновата пшеница, французы хотели воевать, но им не дали, англичане скажут, что виноват ЕС, прибалты скажут, что виноват советский союз. Безусловно найдется вина и у евреев, потому что они всегда виноваты. ..

а як пафосно подано. волати, яка .опа - це так хайпово. а от що робити, як робити, та й просто робити - не хайпово. бо там треба постійно, одне й те ж, але робити.як там "I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat" (с)