Banderlog написав:

budivelnik написав: .........

1 А сказати що хотів ?

2 В окопах живитесь від централізованого енергопостачання чи все таки від автономного?

І нічого , жахи у вигляді художніх фільмів - не заважають

3 А можеш пояснити

Чому в перший рік війни Захід масово нагнав сюди дизель-генераторів...і тільки після цього педераційники перестали масово бити по енергоструктурі, бо не змогли перерубавши мережеві точки - зупинити генерацію.



Тому не сміши мої тапки

Знаходження тебе в окопі - дає тобі славу СОЛДАТА, але від цього ти розумнішим в питанні енергетики чи права - не стаєш.



Кухарки не можуть керувати Державою , навіть якщо в них десяток зірок Мішлена. .........1 А сказати що хотів ?2 В окопах живитесь від централізованого енергопостачання чи все таки від автономного?І нічого , жахи у вигляді художніх фільмів - не заважають3 А можеш пояснитиЧому в перший рік війни Захід масово нагнав сюди дизель-генераторів...і тільки після цього педераційники перестали масово бити по енергоструктурі, бо не змогли перерубавши мережеві точки - зупинити генерацію.Тому не сміши мої тапкиЗнаходження тебе в окопі - дає тобі славу СОЛДАТА, але від цього ти розумнішим в питанні енергетики чи права - не стаєш.Кухарки не можуть керувати Державою , навіть якщо в них десяток зірок Мішлена.

за генератор в окопі пояснити я можу, тіки ти не поймеш)норм там все. На кожних 4х військовослужбовців ЗСУ компютер, холодильник, бойлер , мікроволновка й стіралка на дизельгенераторі))))Дядьку не надо умних слов і брєду про фронт.Взяв і зробив. Даж в мініатюрному варіанті, свою модель фермерства . Можно не трактор можно мотоблок переробити під електрику. А потім порахував економічну доцільність і розрахунки в студію.Начнем з переробки не трактора а мопеда на електрику. Апотім установку сонячних панелей щоб на ньому кататись.Я перед війною якось прожив 40 років і маю й інші права окрім захищати вашу рихлу тушку .попробую мягко шоб не помяти панський гонор ,погано не то но ти старий і несеш чуш як малолітній дебіл, погано то шо несеш її безапеляційно. Вже почав віляти й перейшов з зеленої енергетики на індивідуальну дизельну тец .харашо, вільни.Підрахуй споживання підїзду пятиетажки потом знайди генератор який це потяне порахуй вартість кіловата з дизельгенратора спочатку просто вартістю соляри. Потом порахуй обслуговування генератора . Для особо одарьонних ще треба враховувати час через який треба новий генератор.Но ти дядя не тільки плохо рахуєш ти лінивий. Тому я спрощу тобі задачу 1 квартиру надо закласти 3 кВт мінімально...............P/s щодо лєніна й кухарки ... ти ж не читав лєніна, і гітлера також не читав. :А я читав.Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту.“