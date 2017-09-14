budivelnik написав:......... 1 А сказати що хотів ? 2 В окопах живитесь від централізованого енергопостачання чи все таки від автономного? І нічого , жахи у вигляді художніх фільмів - не заважають 3 А можеш пояснити Чому в перший рік війни Захід масово нагнав сюди дизель-генераторів...і тільки після цього педераційники перестали масово бити по енергоструктурі, бо не змогли перерубавши мережеві точки - зупинити генерацію.
Тому не сміши мої тапки Знаходження тебе в окопі - дає тобі славу СОЛДАТА, але від цього ти розумнішим в питанні енергетики чи права - не стаєш.
Кухарки не можуть керувати Державою , навіть якщо в них десяток зірок Мішлена.
за генератор в окопі пояснити я можу, тіки ти не поймеш) норм там все. На кожних 4х військовослужбовців ЗСУ компютер, холодильник, бойлер , мікроволновка й стіралка на дизельгенераторі)))) Дядьку не надо умних слов і брєду про фронт. Взяв і зробив. Даж в мініатюрному варіанті, свою модель фермерства . Можно не трактор можно мотоблок переробити під електрику. А потім порахував економічну доцільність і розрахунки в студію. Начнем з переробки не трактора а мопеда на електрику. Апотім установку сонячних панелей щоб на ньому кататись. Я перед війною якось прожив 40 років і маю й інші права окрім захищати вашу рихлу тушку . попробую мягко шоб не помяти панський гонор ,погано не то но ти старий і несеш чуш як малолітній дебіл, погано то шо несеш її безапеляційно. Вже почав віляти й перейшов з зеленої енергетики на індивідуальну дизельну тец . харашо, вільни. Підрахуй споживання підїзду пятиетажки потом знайди генератор який це потяне порахуй вартість кіловата з дизельгенратора спочатку просто вартістю соляри. Потом порахуй обслуговування генератора . Для особо одарьонних ще треба враховувати час через який треба новий генератор. Но ти дядя не тільки плохо рахуєш ти лінивий. Тому я спрощу тобі задачу 1 квартиру надо закласти 3 кВт мінімально. .............. P/s щодо лєніна й кухарки ... ти ж не читав лєніна, і гітлера також не читав. : А я читав. Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту.“
Согласен с Вашим постом. С единственным уточнением - 3 кВт на квартиру маловато будет, если учесть необходимость отопления зимой. А вполне вероятно, что такая необходимость будет. И ночью цитировал (viewtopic.php?p=5705398#p5705398) Шмыгаля, что мы уже начали импорт эл-энергии. Хотя ещё недавно экспортировали. Такими темпами мы скоро ничего производить не сможем - нечем будет станки крутить.
P.s. Цитату Ленина оставил специально, пусть народ просвещается. А то тут многие рассказывают о "кухарках", не прочитав оригинал, а наслушавшись кого-то и чего-то. Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь, Так воспитаньем, слава богу, У нас немудрено блеснуть.
Росія вперше застосувала проти України важку авіабомбу ОДАБ-1500, атакувавши Сумщину — BILD Як зазначає експерт Юліан Рьопке, після удару ОДАБ-1500 у небі піднялася хмара диму заввишки 1 км. Він додав, що об'ємно-детонувальна авіаційна бомба (ОДАБ) – це термобаричний снаряд часів СРСР, який приблизно за 10 метрів до влучення в ціль випускає горючу рідину у вигляді аерозолю і підпалює його.
таких 10 шт і Хіросіма, партнери що там, виразили озабоченість (#допомогадоліта)?
https://en.wikipedia.org/wiki/Little_Boy по вики мощность взрыва в Хиросиме составила 15 килотонн = 15 000 тонн = 15 000 000 кг тротила в той же вики ОДАБ-1500 эквивалентна около 1 000 кг тротила итого нужно 15000 тысяч этих супербомб ОДАБ-1500 чтобы заменить одну ядерную "математики" которые разводят фигню что какойто там новый суперФАБ-3000 эквивалентен ядерному оружию мягко говоря неправы
nekefer написав:В воздухе ощущается кризис незламности. Мобилизация не идет, донаты упали, рада не может собраться, госапарат уезжает послами. Сотни тысяч людей «в розыске», правда они не совершали никаких преступлений, а разыскивают их военные, которые сами не воюют, зато трахаюттся с тремя бабами в прямом эфире. Марафону не верят уже даже отцы-его-основатели, наступление закончилось обороной, но без оборонительных укреплений, кофе в ялте не состоялось, а агенство афганского видновлення защищало электростанции, но не защитило.
Как же так случилось?, - спросят аналитики и ученики истории. А тут им уже приготовили ответ:
Патриоты скажут, что Запад не дал снарядов и денег, Европа скажет, что их не дали США, демократы скажут, что виноваты республиканцы, республиканцы скажут, что виноваты мексиканцы. Поляки скажут, что виновата пшеница, французы хотели воевать, но им не дали, англичане скажут, что виноват ЕС, прибалты скажут, что виноват советский союз. Безусловно найдется вина и у евреев, потому что они всегда виноваты. .. стырено
а як пафосно подано. волати, яка .опа - це так хайпово. а от що робити, як робити, та й просто робити - не хайпово. бо там треба постійно, одне й те ж, але робити.
як там "I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat" (с)
Всі подібні опуси чомусь кацапською мовою. Співпадіння? Яка їх мета і на кого це розраховано? Красиво працюють, правда?
если нечего ответить по сути можно прицепиться к слову "прибалты" и объявить это каким-то наративом, дескать правильно народы балтии однако даже на это не хватет ума, только на мову
antey1969 написав:Могу предположить, что Запад таки устал от войны в Украине и ищет хоть какой-то способ ее прекратить (даже ценой потерь наших территорий). Но путин выкатил требования на Одессу и Харьков, чем снова загнал ситуацию в тупик. Очень интересно то, что в европейских новостях тема Украины стала встречаться далеко не каждый день и весьма скупо освещается.. И как вишенка на тортике - на этой неделе посол Украины в Германии призвал украинцев быстрее трудоустраиваться... Похоже лозунг "всех вернем" по какой-то причине потерял свою актуальность.
А призыв "быстрее трудоустраиваться" актуален по какой причине? Скоро закончатся выплаты беженцам и кто не успел, того вернем в Украину?
Не вернут. Даже если закончатся выплаты беженцам. Но пока ещё на год продлили. Почему наш посол призывает быстрее трудоустраиваться, не очень понятно. Возможно, мечтает, что они начнут платить налоги с германской зарплаты в Украину.
Честно говоря, сам не понимаю с какой целью наш посол в Германии такое выдал. Учитывая, что это их совместное обращение вместе с канцлером Шольцем, то похоже на то, что тому срочно нужно представить положительное изменение ситуации на рынке труда, благодаря нашим беженцам, к следующим выборам. Чисто чтобы ослабить позиции "Альтернативы для Германии". Но подобные обращения невозможны без официального одобрения с самого верха. Вспоминая риторику нашего правительства еще трехмесячной давности, делаю вывод, что по какой-то причине у нас в верхах произошла резкая смена политики и похоже "всех вернем" вдруг изменилось на "спешно интегрировать". Причина таких кардинальных изменений мне не ясна. Разве что у разведки появилась информация, что кремль не остановится, пока не захватит большую часть страны и Западу нечего этому противопоставить. ХЗ, это уже большая политика. Надеюсь, что причины более приземлённые - типа поддержки правительства Шольца в обмен на поставки. Кстати, по поводу налогов в Украину. Это реально смешно, но! Могу сказать, что сейчас каждый месяц отправляю на то там и на сё в Украину не меньше, чем была моя официальная зарплата в Украине. Эти деньги расходуются в Украине, Украина имеет с них как минимум НДС и налог на прибыль с тех предприятий, которые предоставляют товары и услуги. Тут есть над чем задуматься. Украина реально должна быть кровно заинтересована чтобы наши беженцы работали на Западе и зарабатывали как можно больше.
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 30 бер, 2024 13:52, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:Вспоминая риторику нашего правительства еще трехмесячной давности, делаю вывод, что по какой-то причине у нас в верхах произошла резкая смена политики и похоже "всех вернем" вдруг изменилось на "спешно интегрировать".
"нашим" вы называете немецкое правительство? то есть вас уже воспринимать как гражданина ФРГ?