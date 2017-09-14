Додано: Суб 30 бер, 2024 13:44

ЛАД написав: fler написав: antey1969 написав: Могу предположить, что Запад таки устал от войны в Украине и ищет хоть какой-то способ ее прекратить (даже ценой потерь наших территорий). Но путин выкатил требования на Одессу и Харьков, чем снова загнал ситуацию в тупик.

Очень интересно то, что в европейских новостях тема Украины стала встречаться далеко не каждый день и весьма скупо освещается..

И как вишенка на тортике - на этой неделе посол Украины в Германии призвал украинцев быстрее трудоустраиваться...

Похоже лозунг "всех вернем" по какой-то причине потерял свою актуальность. Могу предположить, что Запад таки устал от войны в Украине и ищет хоть какой-то способ ее прекратить (даже ценой потерь наших территорий). Но путин выкатил требования на Одессу и Харьков, чем снова загнал ситуацию в тупик.Очень интересно то, что в европейских новостях тема Украины стала встречаться далеко не каждый день и весьма скупо освещается..И как вишенка на тортике - на этой неделе посол Украины в Германии призвал украинцев быстрее трудоустраиваться...Похоже лозунг "всех вернем" по какой-то причине потерял свою актуальность.

А призыв "быстрее трудоустраиваться" актуален по какой причине? Скоро закончатся выплаты беженцам и кто не успел, того вернем в Украину? А призыв "быстрее трудоустраиваться" актуален по какой причине? Скоро закончатся выплаты беженцам и кто не успел, того вернем в Украину?

Не вернут.

Даже если закончатся выплаты беженцам. Но пока ещё на год продлили.

Почему наш посол призывает быстрее трудоустраиваться, не очень понятно.

Возможно, мечтает, что они начнут платить налоги с германской зарплаты в Украину. Не вернут.Даже если закончатся выплаты беженцам. Но пока ещё на год продлили.Почему наш посол призывает быстрее трудоустраиваться, не очень понятно.Возможно, мечтает, что они начнут платить налоги с германской зарплаты в Украину.

Честно говоря, сам не понимаю с какой целью наш посол в Германии такое выдал.Учитывая, что это их совместное обращение вместе с канцлером Шольцем, то похоже на то, что тому срочно нужно представить положительное изменение ситуации на рынке труда, благодаря нашим беженцам, к следующим выборам. Чисто чтобы ослабить позиции "Альтернативы для Германии".Но подобные обращения невозможны без официального одобрения с самого верха.Вспоминая риторику нашего правительства еще трехмесячной давности, делаю вывод, что по какой-то причине у нас в верхах произошла резкая смена политики и похоже "всех вернем" вдруг изменилось на "спешно интегрировать".Причина таких кардинальных изменений мне не ясна. Разве что у разведки появилась информация, что кремль не остановится, пока не захватит большую часть страны и Западу нечего этому противопоставить.ХЗ, это уже большая политика.Надеюсь, что причины более приземлённые - типа поддержки правительства Шольца в обмен на поставки.Кстати, по поводу налогов в Украину.Это реально смешно, но!Могу сказать, что сейчас каждый месяц отправляю на то там и на сё в Украину не меньше, чем была моя официальная зарплата в Украине. Эти деньги расходуются в Украине, Украина имеет с них как минимум НДС и налог на прибыль с тех предприятий, которые предоставляют товары и услуги.Тут есть над чем задуматься.Украина реально должна быть кровно заинтересована чтобы наши беженцы работали на Западе и зарабатывали как можно больше.