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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 бер, 2024 13:54
vitaliiangel написав: antey1969 написав:
Вспоминая риторику нашего правительства еще трехмесячной давности, делаю вывод, что по какой-то причине у нас в верхах произошла резкая смена политики и похоже "всех вернем" вдруг изменилось на "спешно интегрировать".
"нашим" вы называете немецкое правительство? то есть вас уже воспринимать как гражданина ФРГ?
О риторике немецкого правительства я ничего не писал. Они как раз наоборот всегда были заинтересованы, чтобы наши беженцы вышли поскорее на работу.
Но вы можете воспринимать как вам угодно.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 13:57
antey1969 написав:
Но вы можете воспринимать как вам угодно.
я как угодно не хочу.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 13:58
vitaliiangel написав: antey1969 написав:
Но вы можете воспринимать как вам угодно.
я как угодно не хочу.
Ну тогда как хотите)))
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Додано: Суб 30 бер, 2024 14:03
antey1969 написав:
Ну тогда как хотите)))
antey1969 написав:
Вспоминая риторику нашего правительства еще трехмесячной давности, делаю вывод, что по какой-то причине у нас в верхах произошла резкая смена политики и похоже "всех вернем" вдруг изменилось на "спешно интегрировать".
Причина таких кардинальных изменений мне не ясна. Разве что у разведки появилась информация, что кремль не остановится, пока не захватит большую часть страны и Западу нечего этому противопоставить.
если бы вы писали про правительство Германии, была бы связанная логика "западу нечего противопоставить, поэтому принято решение спешно интегрировать". Из одного следует другое.
В случае с нашим правительством, решения куда кого интегрировать вне их области компетенции. Даже если есть инфа, что "кремль не остановится, пока не захватит большую часть страны" и "Западу нечего этому противопоставить" тогда по логике вещей надо договариваться с пуйлом, а не с Западом. Чтобы не пришлось интегрировать всех оставшихся в т.ч. невыездных. Или открыть выезд м18-60 (иначе спасаем "от чумы" только выехавших)
Я вас не критикую. И не собираюсь как либо оскорбить. Просто пытаюсь понять логику. Поправьте.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 30 бер, 2024 14:10, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 14:03
unicdima написав: nekefer написав:
если нечего ответить по сути можно прицепиться к слову "прибалты" и объявить это каким-то наративом, дескать правильно народы балтии
однако даже на это не хватет ума, только на мову
переважна кількість кацапської пропаганди яка тут поширюється саме на кацапській мові.
А, может, Вам так кажется?
А сколько глупостей пишется на обоих языках?
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Додано: Суб 30 бер, 2024 14:13
vitaliiangel написав: antey1969 написав:
Ну тогда как хотите)))
antey1969 написав:
Вспоминая риторику нашего правительства еще трехмесячной давности, делаю вывод, что по какой-то причине у нас в верхах произошла резкая смена политики и похоже "всех вернем" вдруг изменилось на "спешно интегрировать".
Причина таких кардинальных изменений мне не ясна. Разве что у разведки появилась информация, что кремль не остановится, пока не захватит большую часть страны и Западу нечего этому противопоставить.
если бы вы писали про правительство Германии, была бы связанная логика "западу нечего противопоставить поэтому принято решение спешно интегрировать. В случае с нашим правительством, решения куда кого интегрировать вне их области компетенции. Далее если есть инфа что "кремль не остановится, пока не захватит большую часть страны" и "Западу нечего этому противопоставить" тогда надо договариваться с пуйлом. Чтобы не пришлось интегрировать всех. Я вас не критикую. И не собираюсь как либо оскорбить. Просто пытаюсь понять логику.
Логика простая, но очень неприятная.
В самом начале войны народ призывали срочно выезжать, а тех кто уже на Западе - не возвращаться. Кстати, это была одна из причин, почему я не вернулся в свое время назад в страну, хотя уже начинал искать возможности вернуться автобусом.
Три-четыре месяца назад были призывы "прекратите интегрировать" и "все назад". Это звучало наивно, глупо, но с точки зрения государства, как минимум понятно.
Теперь вдруг призыв от посла поскорее трудоустраиваться.
Как-то вдруг повеяло весной 2022го года и это очень настораживает.
Договариваться сейчас с пуйлом судя по всему невозможно, так как он банально не хочет ни о чем говорить.
Востаннє редагувалось antey1969
в Суб 30 бер, 2024 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 14:16
antey1969 написав:
..........
Учитывая, что это их совместное обращение вместе с канцлером Шольцем, то похоже на то, что тому срочно нужно представить положительное изменение ситуации на рынке труда, благодаря нашим беженцам, к следующим выборам. Чисто чтобы ослабить позиции "Альтернативы для Германии".
Вполне возможно.
Но подобные обращения невозможны без официального одобрения с самого верха.
Вспоминая риторику нашего правительства еще трехмесячной давности, делаю вывод, что по какой-то причине у нас в верхах произошла резкая смена политики и похоже "всех вернем" вдруг изменилось на "спешно интегрировать".
У нас возможно всё. Ну и посол всё же не президент, может себе позволить больше говорить.
[Кстати, по поводу налогов в Украину.
Это реально смешно, но!
Могу сказать, что сейчас каждый месяц отправляю на то там и на сё в Украину не меньше, чем была моя официальная зарплата в Украине. Эти деньги расходуются в Украине, Украина имеет с них как минимум НДС и налог на прибыль с тех предприятий, которые предоставляют товары и услуги.
Тут есть над чем задуматься.
Украина реально должна быть кровно заинтересована чтобы наши беженцы работали на Западе и зарабатывали как можно больше.
Не берусь спорить, но, сомневаюсь, что эта ситуация типична.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 14:16
antey1969 написав:
Теперь вдруг призыв от посла поскорее трудоустраиваться.
Как-то вдруг повеяло весной 2022го года и это очень настораживает.
значит я правильно понял. Как минимум это странно. Украина устами посла должна говорить "потерпите мы вас обязательно вернем домой, обеспечим жильём и работой". А говорить " не возвращайтесь" как то демотивирует.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 14:20
vitaliiangel написав: antey1969 написав:
Теперь вдруг призыв от посла поскорее трудоустраиваться.
Как-то вдруг повеяло весной 2022го года и это очень настораживает.
значит я правильно понял. Как минимум это странно. Украина устами посла должна говорить "потерпите мы вас обязательно вернем домой, обеспечим жильём и работой". А говорить " не возвращайтесь" как то демотивирует.
Именно об этом я и веду речь.
Украина пока не говорит, как в 2022м "не возвращайтесь", но она начала говорить по сути "интегрируйтесь поскорее".
Это реально очень резкая смена риторики
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Додано: Суб 30 бер, 2024 14:22
Прохожий написав: ЛАД написав:
Цитату Ленина оставил специально, пусть народ просвещается. А то тут многие рассказывают о "кухарках", не прочитав оригинал,
ну так вы, "просвещенные", одну "кухарку"(юмориста) которая учится управлять государством и выбрали...
получилось очень символично: "я ваш приговор"(с)
Не надоело?
Что, по Вашему мнению, изменилось, если бы выбрали Порошенко?
Путин не напал бы?
Никто Вам не запрещает, повесьте на стенку икону с ликом так почитаемого Вами и молитесь ежедневно. А вдруг поможет победить без всяких там снарядов, хаймарсов, F-16, Таурусов и пр. чепухи.
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ЛАД
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