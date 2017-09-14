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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7434743574367437
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 14:31

  antey1969 написав:Украина пока не говорит, как в 2022м "не возвращайтесь", но она начала говорить по сути "интегрируйтесь поскорее".
Это реально очень резкая смена риторики
не обязательно такой вывод. Правительство Германии может быть недовольно медленной интеграцией беженцев. Я не спец в этой теме, но краем уха слышал, кто не хочет учить немецкий, слетает и с пособия. Я так понимаю следующий этап - трудоустройство, чтобы сократить объемы пособий. В этой логике посол как бы намекнул интегрируйтесь или валите. Пока вас не вытолкали.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 30 бер, 2024 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 14:35

unicdima
має бути жорстка реакція на поширення цих відео.

Має.
Плохо другое. Видео убрать можно, плохо, что такое происходит в реальной жизни. Задавить это можно. Тем способом, кот. Вы предлагали (пост убрали?) - "5 лет без права переписки", но если такие настроения массовые (надеюсь, нет), то может сорвать резьбу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 14:36

  vitaliiangel написав:
  antey1969 написав:Украина пока не говорит, как в 2022м "не возвращайтесь", но она начала говорить по сути "интегрируйтесь поскорее".
Это реально очень резкая смена риторики
не обязательно такой вывод. Правительство Германии может быть недовольно медленной интеграцией беженцев. Я не спец в этой теме, но краем уха слышал, кто не хочет учить немецкий, слетает и с пособия.

Пока не слетает, так как очень много наших учат язык, преподавателей не хватает, очереди на языковые курсы.
Тем, кто не учит язык сейчас предлагают простую работу на выбор, самых упорно сопротивляющихся отправляют на бесцельную работу с зп 1 евро в час.
Немцам не нужны толпы бомжей в стране.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 14:39

  antey1969 написав:отправляют на бесцельную работу
это что за зверь? 1 евро в час разве не бомж уровень? или шоб по улицам не шатались, типа как была статья за тунеядство в ссср.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 14:47

  vitaliiangel написав:
  antey1969 написав:отправляют на бесцельную работу
это что за зверь? 1 евро в час разве не бомж уровень? или шоб по улицам не шатались, типа как была статья за тунеядство в ссср.

Это чтобы не разучились работать и чтобы был стимул выходить на нормальную работу.
Кроме этого человек получает пособие.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 15:00

  ЛАД написав:
  Прохожий написав:
  ЛАД написав:Цитату Ленина оставил специально, пусть народ просвещается. А то тут многие рассказывают о "кухарках", не прочитав оригинал,

ну так вы, "просвещенные", одну "кухарку"(юмориста) которая учится управлять государством и выбрали...
получилось очень символично: "я ваш приговор"(с)

Не надоело?
Что, по Вашему мнению, изменилось, если бы выбрали Порошенко?
Путин не напал бы?
Никто Вам не запрещает, повесьте на стенку икону с ликом так почитаемого Вами и молитесь ежедневно. А вдруг поможет победить без всяких там снарядов, хаймарсов, F-16, Таурусов и пр. чепухи.

Ваш кумир не справився із поставленими задачами. Несіть нового.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 15:03

antey1969 в смысле можно заставить работать за 1 евро, но нельзя заставить за 12?
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 15:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

розбор інтерв"ю
flyman
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  #<1 ... 7434743574367437
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