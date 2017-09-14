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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7436743774387439>
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 15:32

  Banderlog написав:Дядьку не надо умних слов і брєду про фронт.
Взяв і зробив. Даж в мініатюрному варіанті, свою модель фермерства . Можно не трактор можно мотоблок переробити під електрику. А потім порахував економічну доцільність і розрахунки в студію.
Синку, перш ніж звинувачувати когось в речах які постійно робиш сам - варто подумати про себе.
1 Станом на СЬОГОДНІ - споживання в місяць моїх електротасі становить 7000квт*год електрики, і на цих 7000квт*год вони проїзжають стільки ж , скільки б проїхали на 5000 літрів бензину.
2 Так як я , на відміну від фантазерів , працюю в реальній економіці, то можу порахувати
а - 5000 літрів * 50грн/літр=250 000 грн/місяць
б - 7000 квт*год*7 грн/квт*год( комерційний тариф)=49 000 грн/місяць
Реальний місячний прибуток заміни бензину на електрику=200 000 грн/місяць
Якби не ця різниця - то бізнес був би збитковим.
3 Я ТОБІ обіцяю , що після війни спрямую свої кошти в село , де запропоную наступне
ЗА СВОЇ КОШТИ
а - я будую електрогенерацію на основі фотопанелей
б - я переобладную транспортні засоби (трактори) з соляри на електрику
в - за це на протязі 10 років фермери буде зобовязаний купувати в мене електроенергію розраховану по формулі
вартість пробігу кілометра(або вартість мотогодини) на солярі*0,7*кількість кілометрів

Хочеш вір , хочеш не вір - але ця схема на кожних вкладений 1 млн грн( генерація+переобладнання) буде давати від 0,3млн/рік чистого доходу.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 15:38

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:

С единственным уточнением - 3 кВт на квартиру маловато будет,

Правда? :wink:
В мене всі ходи прощитані й записані наперед.)
А якщо зара на підтримку будівельнику прийде боба? І почне про економність? Шо замість бойлера треба гріти воду в тазику на сушених кізяках по півтора літри на тіло в день?))
3кВт це жорсткий мінімум. Даж літом.
Не збирався валить будівельника , хай людина трохи порахує рух сферичного коня в вакумумі. Взагалі я дивуюсь як він шось будує. Та даж странно як вижив в дитинстві) ,шо лишній раз доказує шо цінність мозку для виживання ми переоцінюєм.

тому що прапор
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 15:43

  ЛАД написав:
  Прохожий написав:
  ЛАД написав:Цитату Ленина оставил специально, пусть народ просвещается. А то тут многие рассказывают о "кухарках", не прочитав оригинал,

ну так вы, "просвещенные", одну "кухарку"(юмориста) которая учится управлять государством и выбрали...
получилось очень символично: "я ваш приговор"(с)
Не надоело?
Что, по Вашему мнению, изменилось, если бы выбрали Порошенко?
Путин не напал бы?
Никто Вам не запрещает, повесьте на стенку икону с ликом так почитаемого Вами и молитесь ежедневно. А вдруг поможет победить без всяких там снарядов, хаймарсов, F-16, Таурусов и пр. чепухи.
Крім того що замість 170млрд грн відправили б 100 млрд на ракети( з тієї частини асфальту по яким москалі йшли на Київ в перший місяць)
А також крім того що не запускали б шатли Крим-материк як верещук
І точно б не закликали на шашлики за три дні до нападу.....

Тобто може напад і не змогли б відмінити...але якусь сотню тисяч життів цивільних- зберегли.
ПС
ну і як завжди питання про манупулятивне твердження
Тобто ти вважаєш що ті снаряди /хаймарси нам дали під зеленського?
і не дали б під Порошенка?

А на чому базується це твоє брехливе твердження?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 15:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Станом на СЬОГОДНІ - споживання в місяць моїх електротасі становить 7000квт*год електрики, і на цих 7000квт*год вони проїзжають стільки ж , скільки б проїхали на 5000 літрів бензину.

А як зі споживанням взимку? Бо їхав я з сусідом на його Нісані і паспортні "200 км" через 80 км перетворились в "можна я в тебе в селі підзаряджусь" бо вже лише 15% і до себе ще 30 км не доїду.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 15:47

  antey1969 написав: Договариваться сейчас с пуйлом судя по всему невозможно, так как он банально не хочет ни о чем говорить.

Потому что видит слабость США и ЕС, импотентность ООН, равнодушие Индии и страх Африки. Вот и пользуется моментом, пока США на растяжке из-за выборов и поддержки Израиля, а ЕС наращивает военную мощь (потому что петух клюнул).
Все не раз видели, что сигналы о готовности к переговорам он подавал тогда, когда создавалась ситуация не в его пользу. То есть, как и любой террорист, понимает разговор с позиции силы.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 16:00

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Станом на СЬОГОДНІ - споживання в місяць моїх електротасі становить 7000квт*год електрики, і на цих 7000квт*год вони проїзжають стільки ж , скільки б проїхали на 5000 літрів бензину.

А як зі споживанням взимку? Бо їхав я з сусідом на його Нісані і паспортні "200 км" через 80 км перетворились в "можна я в тебе в селі підзаряджусь" бо вже лише 15% і до себе ще 30 км не доїду.

Паспортні дані трактора на електриці? Переобладнаного? :shock: Якого фермер віддасть батькові будівельнику з реального сектора на переобладнання а потім зобовяжеться купляти електрику з сонячних станцій? Електротаксі тож від сонячних станцій заряджаються? Чи може од дизельних генераторів?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 16:05

  Дюрі-бачі написав:А як зі споживанням взимку? Бо їхав я з сусідом на його Нісані і паспортні "200 км" через 80 км перетворились в "можна я в тебе в селі підзаряджусь" бо вже лише 15% і до себе ще 30 км не доїду.
Відповів тут
https://forum.finance.ua/topic245003.html?p=5705658#p5705658
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 16:08

  Banderlog написав:
  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Станом на СЬОГОДНІ - споживання в місяць моїх електротасі становить 7000квт*год електрики, і на цих 7000квт*год вони проїзжають стільки ж , скільки б проїхали на 5000 літрів бензину.

А як зі споживанням взимку? Бо їхав я з сусідом на його Нісані і паспортні "200 км" через 80 км перетворились в "можна я в тебе в селі підзаряджусь" бо вже лише 15% і до себе ще 30 км не доїду.
Паспортні дані трактора на електриці? Переобладнаного? :shock: Якого фермер віддасть батькові будівельнику з реального сектора на переобладнання а потім зобовяжеться купляти електрику з сонячних станцій? Електротаксі тож від сонячних станцій заряджаються? Чи може од дизельних генераторів?
Хлопчику
На відміну від тебе - я ніколи нічого НЕ ПРОШУ.
Якщо бізнес-проект, то я ПРОПОНУЮ
Тому твоя істерика на непрофільній сторінці - це просто істерика...і не посилаю я тебе нікуди -виключно з поваги до ФОРМИ, а не тому що тобі здалось що в тебе є розум.

Але так як форум фінансовий, то певні цифри можу привести
1 Станція з генерацією(проектною) в 30Квт
а - коштує від 15000 доларів
б - займає від 0,02 га
в - в місяць генерує +/- 3000 квт*год що еквівалентно 2 тоннам солярки
г - потребує обслуговування в 1 люнино/місяць=20000 грн
2 Переробка існуючого трактора (заміна силової установки 100квт і бака на акамулятор в 50-100 квт*год) коштує приблизно від 15000 доларів.

Далі можете порахувати самі...хто вміє
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 30 бер, 2024 16:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 16:11

  sens написав:
  pesikot написав:Що за панічні настрої на форумі ?
Вчора вживали палену горілку, чи шо ? )

Гарна погода, кращі піти на прогулянку, себе і мізки провітрити )

Ви в якому місті мізки провітрюєте? Я здебільшого їздив на Чернігів,Харків,Київ. Треба визнати що подальша руйнація тільки на руку ворогу. Чи працюємо і воюємо доки в Україні не залишиться жодної своєї генеруючої енергії станції? Ми цього прагнемо ?? Чи й далі чекати коли влада відсторониться власноруч??? Чого саме чекати - на лопати,на дозвіл гасити нпз на території агресора,чи виважено підійти до вибору і вирішити як далі жити цьому суспільству????? Скільки ще треба знищити на своїй території щоб вирішити питання власної безпеки???????? Чи плекати надію на капіталістів з іншого материка ????????

Зверніться до психолога, бо ваша відповідь взагалі немає нічого спільного з моїм дописом

А якщо у вас є якісь пропозиції, то пишіть їх, а не задавайте питання мені
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 16:19

  unicdima написав:
  nekefer написав:если нечего ответить по сути можно прицепиться к слову "прибалты" и объявить это каким-то наративом, дескать правильно народы балтии
однако даже на это не хватет ума, только на мову :lol:

переважна кількість кацапської пропаганди яка тут поширюється саме на кацапській мові.

А от прострілити мені коліно, ти писав щирою українською мовою :)

Всіх незгодних посадити, ти теж писав щирою українською мовою :)

Справа тут не в мові чи в язику, а в тому, що саме пишеться
pesikot
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  #<1 ... 7436743774387439>
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