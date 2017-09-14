Додано: Суб 30 бер, 2024 15:32

Banderlog написав: Дядьку не надо умних слов і брєду про фронт.

Взяв і зробив. Даж в мініатюрному варіанті, свою модель фермерства . Можно не трактор можно мотоблок переробити під електрику. А потім порахував економічну доцільність і розрахунки в студію. Дядьку не надо умних слов і брєду про фронт.Взяв і зробив. Даж в мініатюрному варіанті, свою модель фермерства . Можно не трактор можно мотоблок переробити під електрику. А потім порахував економічну доцільність і розрахунки в студію.

Синку, перш ніж звинувачувати когось в речах які постійно робиш сам - варто подумати про себе.1 Станом на СЬОГОДНІ - споживання в місяць моїх електротасі становить 7000квт*год електрики, і на цих 7000квт*год вони проїзжають стільки ж , скільки б проїхали на 5000 літрів бензину.2 Так як я , на відміну від фантазерів , працюю в реальній економіці, то можу порахуватиа - 5000 літрів * 50грн/літр=250 000 грн/місяцьб - 7000 квт*год*7 грн/квт*год( комерційний тариф)=49 000 грн/місяцьРеальний місячний прибуток заміни бензину на електрику=200 000 грн/місяцьЯкби не ця різниця - то бізнес був би збитковим.3 Я ТОБІ обіцяю , що після війни спрямую свої кошти в село , де запропоную наступнеЗА СВОЇ КОШТИа - я будую електрогенерацію на основі фотопанелейб - я переобладную транспортні засоби (трактори) з соляри на електрикув - за це на протязі 10 років фермери буде зобовязаний купувати в мене електроенергію розраховану по формулівартість пробігу кілометра(або вартість мотогодини) на солярі*0,7*кількість кілометрівХочеш вір , хочеш не вір - але ця схема на кожних вкладений 1 млн грн( генерація+переобладнання) буде давати від 0,3млн/рік чистого доходу.