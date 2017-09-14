Але так як форум фінансовий, то певні цифри можу привести 1 Станція з генерацією(проектною) в 30Квт а - коштує від 15000 доларів б - займає від 0,02 га в - в місяць генерує +/- 3000 квт*год що еквівалентно 2 тоннам солярки г - потребує обслуговування в 1 люнино/місяць=20000 грн 2 Переробка існуючого трактора (заміна силової установки 100квт і бака на акамулятор в 50-100 квт*год) коштує приблизно від 15000 доларів.
Далі можете порахувати самі...хто вміє
дякую батьку. Не хвилюйся так. Випий таблетки бо буде весняне загострення. Значить після війни? Скажімо через 3 роки тебе автономна сонячна станція для заряджання і станція переобладнання тракторів на електрику? Добре записав. Це в квітні у тебе генерує в місяць +- 3000квт*год чи в листопаді?
какое то неэстетичное решение) если хочется ручками переключать лучше уж такой вариант на динрейку https://ipshop.com.ua/pereklyuchatel-vv ... sft125-25a но ИМХО оптимально ставить который будет автоматически переключать) и еще, переключать всю электрику квартиры на ИБП считаю плохой идеей)
Таких треба два... При чому Обовязкова умова Спочатку вимкнути перший і потім вмикати другий.... Бо отримаєте бабах
_Микола_ написав:Камери гасіння дуги має?
1 Не знаю 2 Вони там і не потрібні по двом причинам а - Ви вимикаєте у випадку коли зник струм в мережі б - Ви перемикаєте на інше джерело , попередньо вимкнувши всі потужні джерела споживання(тени/мікрохвильовки) і так далі А навантаження в 500 Ватт - це ж курам на сміх.
Але отак на хвилинку подумати: - півтора роки тому відігнали москаля з одної північної і з частини південної області... і щоб тоді, на таких козирях робити перемовини
Тобі 8 класів заважає запамʼятати, які були умови для миру. Там була умова капітуляція, роззброєння , відмова від всього., при відсутності будь-яких гарантій безпеки від партнерів., Здається вже не раз обговорили, але памʼять наче у інфузоріі в туфельках заважає запамʼятати.
Саме так Ні зараз, ні півтора роки тому, ні два роки тому, Пуйло не хоче ніяких перемовин. Він хоче капітуляції України
А ось той, хто пише про перемовини, на того повинен звернути увагу unicdima Він же у нас зараз головний борець з російською пропагандою
budivelnik написав:Але так як форум фінансовий, то певні цифри можу привести 1 Станція з генерацією(проектною) в 30Квт а - коштує від 15000 доларів б - займає від 0,02 га в - в місяць генерує +/- 3000 квт*год що еквівалентно 2 тоннам солярки г - потребує обслуговування в 1 люнино/місяць=20000 грн 2 Переробка існуючого трактора (заміна силової установки 100квт і бака на акамулятор в 50-100 квт*год) коштує приблизно від 15000 доларів.
Далі можете порахувати самі...хто вміє
дякую батьку. Не хвилюйся так. Випий таблетки бо буде весняне загострення. Значить після війни? Скажімо через 3 роки тебе автономна сонячна станція для заряджання і станція переобладнання тракторів на електрику? Добре записав. Це в квітні у тебе генерує в місяць +- 3000квт*год чи в листопаді?
1 Якщо не навчився признавати програш - то засунь своє нещире дякую разом з просроченими таблетками собі в пяту точку. Може геморой попустить і ти навчишся спілкуватись коректно з тими хто на порядок розумніший від тебе 2 Найкоротший світловий день в Україні це 20-23 грудня - 8 годин Найдовший світловий день в Україні 21 червня - 16 годин Якщо в тебе потужність генерації 30Квт То в якому місяці можна згенерувати за 250-450 світлових годин - 3000Квт*год ? Навіть при умові що 180 сонячних днів і сонячна інсоляція 50% в день від максимуму - це і дасть необхідних 36000квт*годин/рік Це навіть не вищі матерії, це математика для примітивів.
Hotab написав:Ткніть будь ласка в тему (хто памʼятає) про автономне забезпечення квартири Е/Е. Мається на увазі батарея, яка живиться в періоди наявності промислової напруги і потім підтримує кілька годин при вимкненні. Який там бюджет для «хочаб світло і холодильник» на 5-10 годин.