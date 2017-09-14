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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 74377438743974407441>
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 16:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Який там бюджет для «хочаб світло і холодильник» на 5-10 годин.
Розрахунок простий
1 На вході в квартиру , після лічильника - перемикач з автономної генерації на мережеву
500 грн - https://epicentrk.ua/ua/shop/pereklyuchatel-paketnyy-asko-ukrem-e9-40a-3-833-1-0-2-3-polyusa-a0110010024.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw8J6wBhDXARIsAPo7QA-BCm5RpL0HI22-3LES4NFRW6agEtulcVE_8DNIHkOlq4QBtn8VOA8aArBPEALw_wcB
2 Комплект автономного живлення
від 15000 грн на 2 години( не радив би)https://logicpower.ua/ua/komplekty-dlya-rezervnogo-pitaniya-ibp-akb/komplekt-rezervnogo-pitaniya-logicpower-500-multigelevaya-batareya-1080-vatt-ups-500-akb-mg-1080w?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw8J6wBhDXARIsAPo7QA-hb9uClEtmF1dPAkDsI1i5-QmHeqPgDIWxfU4a1_NcVKvm12sR2ZQaAuXzEALw_wcB
до більш менш нормального за 72000 , вистарчить на світло/холодильник 10 годин , або все повноцінно 2-3 години
https://svitlovtemryavi.com.ua/product/komplekt-bezperebijnogo-zhyvlennya/dlya-budynku-5kvt-5000wh/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw8J6wBhDXARIsAPo7QA-r2sMMzjXVic0M_Oi-Dj03AL5OG5sKJY9oDywU2lBpoGNL1Q5IyMwaAk-DEALw_wcB+ якщо до нього докупити ще на 25000 грн акамуляторів - то світло/холодильник буде тримати добу-дві.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 17:19

  budivelnik написав:Розрахунок простий
1 На вході в квартиру , після лічильника - перемикач з автономної генерації на мережеву
500 грн - https://epicentrk.ua/ua/shop/pereklyuchatel-paketnyy-asko-ukrem-e9-40a-3-833-1-0-2-3-polyusa-a0110010024.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw8J6wBhDXARIsAPo7QA-BCm5RpL0HI22-3LES4NFRW6agEtulcVE_8DNIHkOlq4QBtn8VOA8aArBPEALw_wcB

Камери гасіння дуги має?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 17:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну що, повернувся з прогулянки зі своєю панянкою

Тепло, дуже багато людей на прогулянці.

Парочки-підлітки, тато-мамо-діти, пенсіонер-пенсіонерка, гуляють або сидять на лавочках, або п"ють каву

Бачив військовий тато-мамо-діти, тато-військова мамо-діти
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 17:24

  budivelnik написав:1 На вході в квартиру , після лічильника - перемикач з автономної генерації на мережеву
500 грн - https://epicentrk.ua/ua/shop/pereklyuchatel-paketnyy-asko-ukrem-e9-40a-3-833-1-0-2-3-polyusa-a0110010024.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw8J6wBhDXARIsAPo7QA-BCm5RpL0HI22-3LES4NFRW6agEtulcVE_8DNIHkOlq4QBtn8VOA8aArBPEALw_wcB

какое то неэстетичное решение)
если хочется ручками переключать лучше уж такой вариант на динрейку
https://ipshop.com.ua/pereklyuchatel-vv ... sft125-25a
но ИМХО оптимально ставить который будет автоматически переключать)

и еще, переключать всю электрику квартиры на ИБП считаю плохой идеей)
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 17:31

  budivelnik написав:

Але так як форум фінансовий, то певні цифри можу привести
1 Станція з генерацією(проектною) в 30Квт
а - коштує від 15000 доларів
б - займає від 0,02 га
в - в місяць генерує +/- 3000 квт*год що еквівалентно 2 тоннам солярки
г - потребує обслуговування в 1 люнино/місяць=20000 грн
2 Переробка існуючого трактора (заміна силової установки 100квт і бака на акамулятор в 50-100 квт*год) коштує приблизно від 15000 доларів.

Далі можете порахувати самі...хто вміє

дякую батьку. Не хвилюйся так. Випий таблетки бо буде весняне загострення. Значить після війни? Скажімо через 3 роки тебе автономна сонячна станція для заряджання і станція переобладнання тракторів на електрику? Добре записав. Це в квітні у тебе генерує в місяць +- 3000квт*год чи в листопаді?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 17:33

  Прохожий написав:
  budivelnik написав:1 На вході в квартиру , після лічильника - перемикач з автономної генерації на мережеву
500 грн - https://epicentrk.ua/ua/shop/pereklyuchatel-paketnyy-asko-ukrem-e9-40a-3-833-1-0-2-3-polyusa-a0110010024.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw8J6wBhDXARIsAPo7QA-BCm5RpL0HI22-3LES4NFRW6agEtulcVE_8DNIHkOlq4QBtn8VOA8aArBPEALw_wcB

какое то неэстетичное решение)
если хочется ручками переключать лучше уж такой вариант на динрейку
https://ipshop.com.ua/pereklyuchatel-vv ... sft125-25a
но ИМХО оптимально ставить который будет автоматически переключать)
и еще, переключать всю электрику квартиры на ИБП считаю плохой идеей)
Таких треба два...
При чому
Обовязкова умова
Спочатку вимкнути перший і потім вмикати другий....
Бо отримаєте бабах
  _Микола_ написав:Камери гасіння дуги має?
1 Не знаю
2 Вони там і не потрібні по двом причинам
а - Ви вимикаєте у випадку коли зник струм в мережі
б - Ви перемикаєте на інше джерело , попередньо вимкнувши всі потужні джерела споживання(тени/мікрохвильовки) і так далі
А навантаження в 500 Ватт - це ж курам на сміх.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 17:34

  Hotab написав:Успіх

Але отак на хвилинку подумати: - півтора роки тому відігнали москаля з одної північної і з частини південної області... і щоб тоді, на таких козирях робити перемовини


Тобі 8 класів заважає запамʼятати, які були умови для миру. Там була умова капітуляція, роззброєння , відмова від всього., при відсутності будь-яких гарантій безпеки від партнерів.,
Здається вже не раз обговорили, але памʼять наче у інфузоріі в туфельках заважає запамʼятати.

Саме так
Ні зараз, ні півтора роки тому, ні два роки тому, Пуйло не хоче ніяких перемовин.
Він хоче капітуляції України

А ось той, хто пише про перемовини, на того повинен звернути увагу unicdima
Він же у нас зараз головний борець з російською пропагандою
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 17:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

рф залишилося захопити 2 села під Авдіївкою для виходу на оперативний простір, — BILD

Спочатку ЗСУ тримали оборону по лінії Бердичі — Семенівка — Орлівка — Тоненьке. Там розташовані ставки та невеликі річки, які зручно обороняти.

На сьогоднішній день російська армія прорвала цю лінію скрізь, крім Бердичів та Семенівки. За них ідуть запеклі бої, але частково їх уже контролює росія.

Чекаємо на офіційну інформацію.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 17:40

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:Але так як форум фінансовий, то певні цифри можу привести
1 Станція з генерацією(проектною) в 30Квт
а - коштує від 15000 доларів
б - займає від 0,02 га
в - в місяць генерує +/- 3000 квт*год що еквівалентно 2 тоннам солярки
г - потребує обслуговування в 1 люнино/місяць=20000 грн
2 Переробка існуючого трактора (заміна силової установки 100квт і бака на акамулятор в 50-100 квт*год) коштує приблизно від 15000 доларів.

Далі можете порахувати самі...хто вміє

дякую батьку. Не хвилюйся так. Випий таблетки бо буде весняне загострення. Значить після війни? Скажімо через 3 роки тебе автономна сонячна станція для заряджання і станція переобладнання тракторів на електрику? Добре записав. Це в квітні у тебе генерує в місяць +- 3000квт*год чи в листопаді?
1 Якщо не навчився признавати програш - то засунь своє нещире дякую разом з просроченими таблетками собі в пяту точку. Може геморой попустить і ти навчишся спілкуватись коректно з тими хто на порядок розумніший від тебе
2 Найкоротший світловий день в Україні це 20-23 грудня - 8 годин
Найдовший світловий день в Україні 21 червня - 16 годин
Якщо в тебе потужність генерації 30Квт
То в якому місяці можна згенерувати за 250-450 світлових годин - 3000Квт*год ?
Навіть при умові що 180 сонячних днів і сонячна інсоляція 50% в день від максимуму - це і дасть необхідних 36000квт*годин/рік
Це навіть не вищі матерії, це математика для примітивів.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 17:44

  Hotab написав:Ткніть будь ласка в тему (хто памʼятає) про автономне забезпечення квартири Е/Е. Мається на увазі батарея, яка живиться в періоди наявності промислової напруги і потім підтримує кілька годин при вимкненні.
Який там бюджет для «хочаб світло і холодильник» на 5-10 годин.

1. Перемикач навантаження I-0-II, однофазний чи трифазний.
Є в щиток найпростіший БЕЗ камери гасіння дуги, що означає що НЕ можна переключати під навантаженням.
1 фаза
https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-perem ... 6cf40.html
3 фази
https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-perek ... 5362c.html
Під навантаженням є у ABB по типу таких
https://axiomplus.com.ua/pereklyuchateli/product-36743/
Але треба уточнювати у дилерів

2. По зарядним станціям, треба дивитися на час заряджання, тому що 5 кВт станція яка буде заряджатися 10 годин, в умовах подачі електрики 2-3 години, буде не надто правильним рішенням.

Є ось таке на 2048Вт*год з різними виходами, та входом з сонячних панелей, який можна використовувати для одночасного підключення на заряджання, крім штатного зарядного на 500Вт, +800 Вт - можна встигнути повністю зарядити за 1,5години.
+ має батареї розширення +3072 Вт*год + 2048 Вт*год.
станція:
https://hotline.ua/ua/mobile-zaryadnye- ... d_source=1
додаткові батареї
https://hotline.ua/ua/mobile/zaryadnye- ... 3-1218139/

3. Треба відразу проектувати роздільні лінії, які будуть живитися від станції + якщо є атоматика типу УЗО чи дифавтоматів, то враховувати що окремо повиннен бути крім фази ще й нульовий провідник.

ІМХО: зараз вікно для закупки зарядних станцій, якщо події будуть розгортатися по негативному сценарію, то ціна на станції знову піде вгору.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Суб 30 бер, 2024 18:01, всього редагувалось 2 разів.
_Mykola_
 
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